OPPO x ททท. เปิดแกลเลอรี True to Life ลอยกระทง ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
OPPO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแกลเลอรีภาพถ่ายลอยกระทงด้วย Find X10 Pro Max ที่ Discovery Plaza ชั้น G ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเวิร์กช็อปฟรีถึง 29 พฤศจิกายน
OPPO ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดงาน OPPO x ททท. แกลเลอรี ลอยกระทง ภายใต้ชื่อ True to Life, Make Your Moment Gallery เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ที่ Discovery Plaza ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร งานนี้จัดแสดงภาพถ่ายบรรยากาศ ลอยกระทง จากสามจังหวัด พร้อมการสาธิตการใช้กล้องในวันเปิดงาน
ภาพทั้งหมดในแกลเลอรีถ่ายด้วยสมาร์ตโฟน Find X10 Pro Max ของ OPPO ตามที่บริษัทระบุ ภาพครอบคลุมงานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โคมไฟในจังหวัดลำพูน และการฉายภาพ Projection Mapping ในงานวิจิตรเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
รายละเอียดกล้องและการถ่ายภาพในแกลเลอรี
สมาร์ตโฟน Find X10 Pro Max ใช้กล้องหลังความละเอียด 200 ล้านพิกเซลครบทั้งสามระยะ ได้แก่ กล้องหลัก กล้องมุมกว้างพิเศษ และกล้องเทเลโฟโต OPPO ระบุว่าได้พัฒนาระบบกล้องร่วมกับ Hasselblad ซึ่งเป็นแบรนด์กล้องที่ถูกใช้เป็นพาร์ตเนอร์ด้านการถ่ายภาพของอุปกรณ์รุ่นนี้
ในวันเปิดงาน ผู้เข้าร่วมได้เห็นการสาธิตการใช้งานกล้องจากผู้ร่วมงานหลายคน นรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมงานเปิดแกลเลอรี ขณะที่กลัฟ คณาวุฒิ และไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ แบ่งปันวิธีใช้มุมกว้าง 0.5x และการถ่ายภาพพลุ
ส่วนชนิพล กุศลชาติธรรม หรือ ตั้ม Rockkhound สาธิตการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ระยะ 1x และ 3x ซึ่งเป็นการแสดงการใช้เลนส์ระยะต่างกันกับบุคคลในภาพ
กิจกรรม Capture & Craft ที่ร่วมทำได้ฟรี
กิจกรรม Capture & Craft ที่ทำกระทงเป็นส่วนหนึ่งของวันเปิดงาน ส่วนผู้เข้าชมในช่วงที่เหลือสามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำพวงกุญแจรูปถ่ายได้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 20.00 น. ตามข้อมูลของ OPPO
เวิร์กช็อปใช้ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องของ Find X10 Series ผู้ที่สนใจต้องถ่ายภาพและโพสต์เช็กอินที่แกลเลอรีผ่าน TikTok, Facebook หรือ X พร้อมแฮชแท็ก #OPPOFindX10SeriesTH และ #OPPOLoykrathong กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
OPPO กำหนดให้แต่ละคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อวัน และจำนวนสิทธิ์มีจำกัด ผู้สนใจจึงควรเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงต้นของกิจกรรม
ผลต่อผู้เข้าชมและช่วงเวลาที่เปิดให้ร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าชมที่มาที่ Discovery Plaza ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ สามารถชมภาพถ่ายลอยกระทงและรับชมการสาธิตกล้องได้ในงานนี้ โดยแกลเลอรีเป็นพื้นที่ให้เห็นภาพถ่ายจริงจากงานเทศกาลในสามจังหวัด
สำหรับกำหนดการที่ระบุในข่าว การเข้าร่วมเวิร์กช็อป Capture & Craft ต้องดำเนินการภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ช่วงเวลา 16.00 ถึง 20.00 น. และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการโพสต์เช็กอินตามที่ OPPO กำหนดเท่านั้น
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