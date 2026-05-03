OPEC+ เตรียมเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันดิบ แม้ UAE ถอนตัว ราคาน้ำมันพุ่งสูง

กลุ่ม OPEC+ แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะถอนตัวออกจากกลุ่มแล้วก็ตาม ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนและการหยุดชะงักของการขนส่ง
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวล่าสุดในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร หรือ OPEC+ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดหาเสบียงน้ำมันอย่างเพียงพอเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ คลี่คลายลงและสงครามยุติลง กลุ่มกำลังดำเนินการตามแผนการเพิ่มเป้าหมายการผลิต น้ำมันดิบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต แม้ว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จะประกาศถอนตัวออกจากกลุ่ม OPEC+ ในสัปดาห์นี้แล้วก็ตาม ข่าวการถอนตัวของ UAE ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจของกลุ่มในการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลก แหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าสมาชิกทั้ง 7 ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมในวันอาทิตย์นี้ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อิรัก คูเวต แอลจีเรีย คาซัคสถาน รัสเซีย และโอมาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่ม ปัจจุบัน OPEC+ ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 21 ประเทศ รวมถึงอิหร่านด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต น้ำมันดิบ ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยเพียง 7 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของอำนาจในการตัดสินใจภายในกลุ่ม การปรับขึ้นกำลังการผลิต น้ำมันดิบ ที่กลุ่ม OPEC+ วางแผนไว้ในขณะนี้ อาจยังคงเป็นไปในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ในช่วงแรก จนกว่าการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเป็นปกติ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังทั่วโลก การหยุดชะงักของการขนส่งในเส้นทางนี้จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปทานน้ำมันโลก ผู้บริหารบริษัทน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวไทยและผู้ค้าน้ำมันทั่วโลกต่างคาดการณ์ว่า อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าสถานการณ์การขนส่งน้ำมันจะกลับสู่ภาวะปกติ และกระแสน้ำมันจะกลับมาไหลเวียนอย่างราบรื่น ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคา น้ำมันดิบ ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำสถิติสูงสุดในรอบ 4 ปี โดยทะลุระดับ 125 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า ภาวะขาดแคลนน้ำมันเครื่องบินจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและอาจนำไปสู่การปรับขึ้นค่าโดยสาร นอกจากนี้ ยังมีความกังวลว่าสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ผลผลิต น้ำมันดิบ โดยเฉลี่ยของสมาชิก OPEC+ ทั้งหมดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 35.
06 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 7.70 ล้านบาร์เรลต่อวันจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดการผลิตของอิรักและซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากข้อจำกัดในการส่งออกน้ำมันดิบ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์พลังงานโลก และความท้าทายที่กลุ่ม OPEC+ ต้องเผชิญในการรักษาสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของน้ำมันดิ
OPEC+ น้ำมันดิบ ราคาน้ำมัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เศรษฐกิจโลก
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ถอดรอยร้าวและอนาคต OPEC หลังไร้ UAE พี่ใหญ่ 'ซาอุฯ' จะประคองอำนาจได้อย่างไร?ไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
Read more »
วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก ประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอ 108 วันประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม 108 วัน ขณะที่วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลก ประธานาธิบดีอิหร่านประณามการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ และเลขาธิการสหประชาชาติเตือนว่าวิกฤตดังกล่าวกำลังลากเศรษฐกิจโลกให้ทรุดลง ฝั่งทำเนียบขาวพิจารณาปรับกฎระเบียบเพื่อเร่งเพิ่มกำลังผลิตน้ำมันในประเทศ ส่วน UAE ถอนตัวจาก OPEC แต่ยังไม่มีผลต่ออุปทานในตลาดทันทีเนื่องจากช่องแคบยังคงปิด ราคาน้ำมัน WTI และ Brent ลดลง ขณะที่ราคา Dubai ปรับขึ้น ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นตามมติของ คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี7) ปรับขึ้นเป็น 40.80 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เป็น 33.80 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซินมีการปรับราคาขายปลีกขึ้น โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 36.30 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 43.30 บาท และน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 42.93 บาท เมื่อเทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศอาเซียน พบว่าราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 43.30 บาท ขณะที่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 47.93 - 88.54 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 40.80 บาทต่อลิตร ขณะที่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา สิงคโปร์ อยู่ที่ 43.96 – 119.76 บาทต่อลิตร
Read more »
จุดเปลี่ยนสำคัญตลาดน้ำมัน เมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โบกมือลา OPECบลจ.ทิสโก้เผย การตัดสินใจนี้เป็นจุดเดือดของความตึงเครียดที่สะสมมานานกับซาอุดีอาระเบีย ทั้งในประเด็นนโยบายจำกัดการผลิตน้ำมันที่ UAE รู้สึกอึดอัด และการแข่งขันชิงอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค
Read more »