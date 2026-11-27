ONYX Hospitality Group ใช้ ELSA Business ฝึกภาษาอังกฤษพนักงานโรงแรม
ONYX Hospitality Group ใช้แพลตฟอร์ม ELSA Business พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานโรงแรม ผลสำรวจชี้ 74% สื่อสารดีขึ้นหลังฝึกภาษาอย่างสม่ำเสมอ
ONYX Hospitality Group นำโดยคุณ รัดเกล้า เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประกาศความสำเร็จในการนำแพลตฟอร์ม ELSA Business มาใช้พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ ของ พนักงานโรงแรม อย่างเป็นระบบ กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นบนเวทีเสวนา HREX x ELSA Borderless Synergy ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เพื่อแสดงแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการสื่อสารกับผู้เข้าพักต่างชาติ
ยกระดับบริการต้อนรับด้วยเทคโนโลยี AI
ปัญหาหลักที่พนักงานโรงแรมเผชิญคือความไม่มั่นใจในการสื่อสารแม้จะมีความรู้เรื่องบริการดีเยี่ยม ผลการศึกษาจาก EF English Proficiency Index 2026 พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับความสามารถต่ำมาก โดยมีคะแนนการพูดเฉลี่ย 419 คะแนน แต่กรณีของ ONYX Hospitality Group แสดงให้เห็นว่าสามารถยกระดับทักษะได้ผ่านการฝึกฝนสม่ำเสมอ ผลการติดตามผลในช่วงเก้าเดือนแรกชี้ว่าคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 54 เป็น 61 คะแนน หรือเพิ่มขึ้น 13% โดยใช้เวลาฝึกเฉลี่ยวันละ 19 นาทีAlso readFutureSkill เปิดผลสำรวจ 100 องค์กร ชี้ 3 ทักษะแรงงานไทยปี 2027
กลยุทธ์ฝึกฝนรายวันลดความกังวลผู้เรียน
คุณรัดเกล้า เจริญสุข อธิบายว่าเทคโนโลยีของ ELSA ช่วยลดความอายในการพูดเพราะไม่มีการตัดสินจากครูผู้สอน ระบบ AI ให้คำแนะนำด้านการออกเสียงและไวยากรณ์ทันที ทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการฝึกฝน ผู้เรียนมีสัดส่วนความเชี่ยวชาญระดับ B2 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 47% และผลสำรวจหลังหกเดือนพบว่าการสื่อสารกับผู้เข้าพักดีขึ้นถึง 74% ซึ่งเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์บริการของโรงแรมไทยให้ทันสมัยและสากลยิ่งขึ้น
ผลกระทบเชิงบวกต่อการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยว
ความพยายามนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวไทยกำลังฟื้นตัว โดยผู้แทนการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.97 ล้านคนในปี 2568 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2570 ไว้ที่ 34 ล้านคน สูงกว่าตัวเลขปี 2569 ถึง 7.9% การเตรียมบุคลากรให้พร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย
โมเดลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน
แผนการฝึกภาษาอังกฤษของ ONYX Hospitality Group เน้นการประเมินทักษะเบื้องต้นและการจัดบทสนทนาให้สอดคล้องกับหน้าที่งาน เช่น พนักงานต้อนรับฝึกขั้นตอนเช็กอินหรือมัคคุเทศก์ฝึกอธิบายแผนการเดินทาง การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยให้พนักงานฝึกฝนได้ตามกะงาน โดยมีทรัพยากรบุคคลคอยติดตามความก้าวหน้า การสาธิตการใช้งานนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรอื่นทั่วโลกที่มีมากกว่า 1,300 แห่งที่ไว้วางใจใช้ ELSA Business เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในการสื่อสารระดับสากล
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