ONE Fight Night 49 ชั่งน้ำหนักครบ 18 นักกีฬาพร้อมชก ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 69
ONE Fight Night 49 ผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายครบทั้ง 18 นักกีฬา เตรียมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี พร้อมช่องทางรับชมทั่วโลกและช่อง 7HD ในเช้าวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
ONE Fight Night 49 กำหนดถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 โดยการแข่งขันจัดขึ้นในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้จัดหวังส่งความบันเทิงระดับห้าดาวไปถึงแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก
ก่อนถึงวันแข่งขัน นักกีฬาทั้ง 18 คนที่ร่วมรายการผ่านขั้นตอนการชั่งน้ำหนักและการวัดระดับน้ำในร่างกายเรียบร้อยแล้ว ผลการชั่งน้ำหนักทำให้ยืนยันได้ว่าทุกคู่พร้อมลงสนามตามกติกาของแต่ละรุ่นAlso readไม่รอดกล้องวงจรปิด! รวบลุง 55 ลักทรัพย์ร้านอาหารอดีต ตชด. ได้ของกลางทอง 1 บาทคืนครบ
คู่เอกและคู่สำคัญของ ONE Fight Night 49
คู่เอกของรายการคือ ลูคัส กาเบรียล นักสู้ฟอร์มดีจากบราซิล พบกับ มาโกเมด มาโกเมดอฟ นักสู้น้องใหม่จากบาห์เรน ภายใต้กติกา MMA รุ่นไลต์เวต ที่กำหนดน้ำหนักระหว่าง 155 ถึง 170 ปอนด์
ในวันชั่งน้ำหนัก ลูคัส กาเบรียล ชั่งได้ 167.8 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0136 ส่วน มาโกเมด มาโกเมดอฟ ชั่งได้ 175.4 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0023
อีกคู่ที่น่าจับตาคือ ก้องธรณี ส.สมหมาย นักชกมวยซ้ายดุจากเพชรบูรณ์ ที่จะพบกับ ทาอิกิ นาอิโตะ คู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต ที่กำหนดน้ำหนักระหว่าง 125 ถึง 135 ปอนด์ ก้องธรณี ชั่งได้ 134.4 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0120 ขณะที่ ทาอิกิ นาอิโตะ ชั่งได้ 134.6 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0078
ผลชั่งน้ำหนักและการปรับตัวของนักกีฬาในรายการ
นอกจากคู่เอกแล้ว นนทชัย จิตรเมืองนนท์ นักสู้มวยขาลุยจากชุมพร จะดวลภาคสองกับ ฟิลิปเป โลโบ คู่ชกอึดจากบราซิล ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่กำหนดน้ำหนักระหว่าง 135 ถึง 145 ปอนด์
ผลการชั่งของคู่นี้คือ นนทชัย จิตรเมืองนนท์ ชั่งได้ 144.6 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0226 ส่วน ฟิลิปเป โลโบ ชั่งได้ 144.4 ปอนด์ มีระดับน้ำ 1.0233
ทางผู้จัดระบุว่า มาโกเมด มาโกเมดอฟ ไม่สามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดรุ่นไลต์เวตได้ จึงตกลงจ่ายค่าชดเชยน้ำหนักให้ ลูคัส กาเบรียล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไปตามกำหนดการเดิม รายงานฉบับนี้ไม่ได้ระบุจำนวนเงินค่าชดเชย
ช่องทางรับชมสดและการจองบัตรเข้าชม
ผู้ชมที่ต้องการรับชมสามารถติดตาม ONE Fight Night 49 ผ่านช่องทาง Watch.ONEFC.com, Facebook และ YouTube ของ ONE ซึ่งเริ่มถ่ายทอดคู่แรกเวลา 09.00 น.
สำหรับผู้ชมในประเทศไทย ช่อง 7HD กด 35 ภาษาไทย จะรับสัญญาณสดเวลา 10.00 น. ส่วนผู้ที่สนใจเข้าชมในสนามสามารถจองบัตรผ่านระบบ THAI TICKET MAJOR
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