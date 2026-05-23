ONE Championship: Exciting Fights, Victories, and Losses

The article highlights the thrilling and intense fights in the ONE Championship, including the close matches and the winners and losers.
เกมการชกดำเนินไปอย่างตื่นเต้นเร้าใจตลอดทั้ง 3 ยก โดยเฉพาะในยกตัดสินที่ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดหน้ายืนปักหลักแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดชนิดสะใจแฟนมวยทั้งสนาม เมื่อครบกำหนด 3 ยก คณะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีลงคะแนนเสียงแตก ก่อนชูมือให้ ยอดไอคิว อ.
พิมลศรี เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ 2 ต่อ 1 เสียง ทำให้ยอดมวยชาวไทยยืดสถิติเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 10 ได้สำเร็จหลิว เมิงหยาง (จีน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ กาเบรียล เปเรรา (เวเนซุเอลา) (กติกาคิกบ็อกซิ่ง)เวโร (เมียนมา) ชนะคะแนน คานะ (ญี่ปุ่น) (กติกาคิกบ็อกซิ่ง) เวียด อันห์ โด (นิวซีแลนด์/เวียดนาม) ชนะทีเคโอ คิม คยังจุง (เกาหลีใต้) ในยกที่ 2 (กติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA) ทางด้านคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 155 ทวีความดุเดือดไม่แพ้กัน โดยเป็นการดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์) ระหว่าง เดโช มาวินมวยไทย มวยเข่าพันธุ์ดุจากจังหวัดสงขลา ปะทะ รุสตัม ยูนูซอฟ นักสู้หมัดอันตรายจากประเทศรัสเซีย เปิดฉากเดินเกมในยกแรก ทั้งคู่ปราดเข้าหาพร้อมเปิดตำราแลกอาวุธวงในกันทันที..
ONE Championship Fights Victories Losses Thai Boxing Mixed Martial Arts (MMA)
