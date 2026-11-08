ONE ชูจุดขาย The Inner Circle 38 และ ONE ลุมพินี 178 ดวลศึกมวยไทยและ MMA
ONE ชูคู่เอก The Inner Circle 38 และ ONE ลุมพินี 178 พร้อมการดวลศึกมวยไทยและ MMA ระดับโลก ครอบคลุมหลายรุ่นน้ำหนัก สดเต็มทั้ง 14 คู่ไฟต์ พร้อมถ่ายทอดสด 195 ประเทศ
ONE Championship ประกาศโปรแกรมการต่อสู้เต็มรูปแบบสำหรับสองรายการใหญ่อย่าง The Inner Circle 38 และ ONE ลุมพินี 178 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 โดยรายการแรกเน้นการปะทะกันของคู่ชิงแชมป์และนักสู้ดาวรุ่ง ในขณะที่รายการหลังรวมศึกมวยไทยและ MMA ไว้ด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น
ไฮไลต์ The Inner Circle 38 มวยไทยรุ่นฟลายเวต
รายการ The Inner Circle 38 จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.30 ถึง 20.30 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Live.ONEFC.com สำหรับสมาชิกเพียงอย่างเดียว โดยภายในรายการมีการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์) รอบก่อนรองชนะเลิศในสาย A ถึง 2 คู่อันเป็นไฮไลต์สำคัญAlso readปิดฉากงดงาม! “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” แฟนเพลงซูฮก ครบรสทั้งคอนเสิร์ตและละครเวที
คู่เอกของรายการคือ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต วัย 29 ปี ที่พร้อมชนกับ "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต วัย 39 ปี เพื่อหาผู้ชนะที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
คู่รองเป็นการแข่งขันรอบตัดเชือกของ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต เช่นกัน โดย "ชิมอน" นักสู้ชาวญี่ปุ่นวัย 22 ปี ที่มีสไตล์การต่อสู้ครบเครื่อง จะปะทะกับ "รามาดาน ออนดาช" จอมหมัดดุดันวัย 19 ปี จากเลบานอน ผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ 4 คนสุดท้าย เพื่อไปพบกับผู้ชนะระหว่างรถถังและน้องโอ๋
อีกคู่ที่น่าสนใจคือ "ปตท. อภิชิตาฟาร์ม" จอมบุกพลังแรงแห่งวัย 29 ปี ที่กลับมาทวงฟอร์มเก่ง เจอกับ "ฮัมซา ราชิด" นักสู้จากโมร็อกโกวัย 27 ปี โดยทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้วสองครั้ง และครั้งนี้จะดวลกันในกติการุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) ปตท. อภิชิตาฟาร์ม vs ฮัมซา ราชิด (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์)
ศึก ONE ลุมพินี 178 สู่ตลาดโลก 195 ประเทศ
ถัดไปคือศึก ONE ลุมพินี 178 ที่จะแข่งขันทั้งหมด 9 คู่อันประกอบด้วยนักสู้ฝีมือดีจากทั่วโลก ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ตั้งแต่เวลา 20.30 ถึง 23.30 น. และส่งสัญญาณตรงไปยังผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก
คู่เอกของ ONE ลุมพินี 178 คือ "ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ" จอมบุกวัย 31 ปี จากร้อยเอ็ด ที่จะออกมาล่าแต้มชัยชนะกู้ศรัทธา โดยจะปะทะกับ "จอว์ สวาร์ วิน" นักมวยสายแข็งวัย 25 ปี จากเมียนมา ที่หวังทวงฟอร์มเก่งกลับคืนในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์)
รายการนี้ยังประกอบด้วยคู่สำคัญของรุ่นฟลายเวตอย่าง เพชรอุบล ส.เทียนชัย พบกับ สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ ในมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์) และคู่ในรุ่นอะตอมเวตอย่าง เป็ก ปตท.ทองทวี เจอกับ ชิฮาน โดกู ในมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ปอนด์)
นอกจากมวยไทยแล้ว ยังมีการแข่งขัน MMA 2 คู่ ได้แก่ ณฐกร พบกับ แมทธิว เกสโต ในรุ่นสตรอว์เวต (115-125 ปอนด์) และคิม ซูฮยอน พบกับ ทากุมิ ฟูกามาชิ ในรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) ทั้งหมดนี้เป็นการรวมตัวของนักสู้ระดับเวิลด์คลาสที่จะสร้างสีสันให้กับวงการกีฬาต่อสู้โลก
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