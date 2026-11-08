OKXICE เจอ Meta Palantir ปัดค้าน โทเคนหุ้นสามัญถูกตีกลับ
Meta และ Palantir แจ้งคัดค้าน OKXICE ไม่ให้สร้างโทเคนหุ้นสามัญ ส่งผลมีบริษัทถอนตัวเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 6 บริษัทที่ยังเดินหน้าต่อตามกฎ ก.ล.ต. สหรัฐ
Meta และ Palantir ได้ออกมาประกาศปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่อความพยายามของ OKXICE ในการนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งสองแห่งไปแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อเปิดให้บริการซื้อขายในตลาด ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้มิใช่ข่าวลือใหม่ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าว แต่เป็นการสรุปผลจากการประกาศสาธารณะเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2569 ซึ่งมีการรายงานต่อเนื่องโดยสื่อการเงินในวันที่ 6 พ.ย. และมีการถกเถียงซ้ำซ้อนกันอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย. สาระสำคัญที่ควรทำความเข้าใจอย่างเคร่งครัดคือ ทั้ง Meta และ Palantir ไม่ได้กระทำการปฏิเสธการจดทะเบียนตามที่มีการเข้าใจผิด แต่ทั้งสองบริษัทมิได้เคยยื่นคำขอจดทะเบียนโทเคนใด ๆ มาก่อนเลย
การกระทำของบริษัททั้งคู่นี้คือการใช้สิทธิ์คัดค้านตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ OKXICE นำหุ้นสามัญของตนเองไปจัดทำเป็นโทเคนโดยที่บริษัทผู้ถือหุ้นมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือร่วมมือใด ๆ whatsoever ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า OKXICE มีเจตนาจะนำโทเคนที่แทนหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ มาเปิดให้บริการซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้น ตามข้อยกเว้นนวัตกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต. สหรัฐ) ได้ออกประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2569 ซึ่งเป็นกรอบกฎหมายที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องแจ้งให้บริษัทเจ้าของหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันAlso readหุ้น Palantir พุ่งเฉียด 9% อานิสงส์ รับ 'งานภาครัฐ' เพิ่ม
กลไกกฎหมายคัดค้านโทเคนหุ้นสามัญ
ภายใต้กฎระเบียบที่ ก.ล.ต. สหรัฐ ออกมาเมื่อ 17 ก.ย. 2569 บริษัทที่ถือครองหุ้นมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเว้นการทำโทเคนจากบุคคลที่สามได้ โดย Meta และ Palantir ได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านตามกระบวนการนี้ ซึ่งแตกต่างไปจากความเข้าใจผิดในโพสต์ต้นทางที่ระบุว่าทั้งสองบริษัทกำลังต่อสู้กับการปฏิเสธการจดทะเบียนโดยตรง กระบวนการนี้จึงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจากการนำสินทรัพย์ไปแปลงรูปโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเดิมอย่างแท้จริง
การยื่นคัดค้านดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ดั้งเดิม หากบริษัทเจ้าของหุ้นไม่ต้องการให้สินทรัพย์ของตนเองถูกแปลงสภาพเป็นโทเคนดิจิทัลโดยบุคคลที่สาม กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทเหล่านั้นสามารถหยุดกระบวนการนี้ได้ทันทีผ่านการยื่นหนังสือคัดค้าน ซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐานที่ บริษัทจดทะเบียนทั่วโลกสามารถปฏิบัติได้เมื่อรู้สึกว่ากระบวนการแปลงสินทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตลาดหรือสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น
ที่มาของ OKXICE และรายชื่อผู้คัดค้าน
OKXICE TSV LLC เป็นกิจการร่วมทุนสัดส่วน 50-50 ระหว่าง OKX และ Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเป็นเจ้าของตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) โดย ICE ได้ยื่นแจ้งความประสงค์ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2569 พร้อมระบุรายชื่อบริษัทเป้าหมายแรกจำนวน 62 แห่งเพื่อเตรียมให้บริการแปลงหุ้นเป็นโทเคน อย่างไรก็ตาม หลังการยื่นแจ้งความประสงค์ บริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยยื่นคัดค้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนต.ค. ได้แก่ Microsoft Alphabet และ Goldman Sachs
การคัดค้านดำเนินต่อมาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนโดย Amazon Tesla Apple และ Netflix ได้ร่วมมือกันยื่นข้อคัดค้านอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ของตนเองถูกนำไปทำโทเคนโดยมิได้รับอนุญาต ประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2569 ได้มีการเพิ่มรายชื่อผู้คัดค้านอีก 5 บริษัท คือ Meta Palantir S&P Global KLA และ Super Micro Computer ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันมีบริษัทที่ปฏิเสธการให้แปลงโทเคนรวมเป็นจำนวน 56 บริษัทจากทั้งหมด 62 บริษัทเป้าหมายเดิม ทำให้กระบวนการเริ่มดำเนินการได้จริงเหลือเพียง 6 บริษัทเท่านั้น
ผลกระทบสภาพคล่องและทิศทางตลาด
แม้จะมีบริษัทจำนวนหนึ่งที่ยังคงเดินหน้าต่อ แต่ข้อมูลจาก Dune Analytics ชี้ให้เห็นว่าสภาพคล่องของหุ้นโทเคนแบบกระจายศูนย์ยังมีความบางมากจนน่าเป็นกังวล โดยพูลซื้อขายหุ้นโทเคนตัวกลางมีสภาพคล่องเพียงราว 92 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อหุ้นเทคและชิปรายใหญ่ถอนตัวออกเกือบทั้งหมด สถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มอาจมีแนวโน้มเหลือเพียงตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยตรงเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป
6 บริษัทที่เหลือ ได้แก่ Strategy (MSTR) Coinbase (COIN) Robinhood (HOOD) Circle (CRCL) Securitize (SECZ) และ BitGo (BTGO) เป็นกลุ่มบริษัทที่อาจยังคงให้บริการแปลงโทเคนต่อไปได้ เนื่องจากมิได้ยื่นคัดค้านตามกระบวนการกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความกังวลหลักของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่ถอนตัวออกไปอยู่ที่ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ สิทธิของผู้ถือหุ้น และภาระทางกฎหมายหากโทเคนที่บุคคลที่สามสร้างขึ้นมาเกิดปัญหาในอนาคต การที่แพลตฟอร์มสูญเสียหุ้น蓝 chip ไปเกือบทั้งหมดอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของบริการแปลงหุ้นเป็นโทเคนในอนาคตอันใกล้
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology