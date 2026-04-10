OKX Ventures และ HashKey เดิมพันตลาดคริปโตเวียดนาม ลงทุนใน CAEX เตรียมรับใบอนุญาต

OKX Ventures และ HashKey Group ประกาศลงทุนใน CAEX กระดานเทรดคริปโตเวียดนาม เพื่อช่วยให้ CAEX สามารถระดมทุนให้ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด
OKX Ventures ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนของ OKX แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ HashKey Group ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ได้ประกาศลงทุนใน CAEX หรือ Vietnam Prosperity Digital Asset Exchange JSC ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโตใหม่ใน เวียดนาม โดยมี VPBank Securities เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นก่อตั้ง การลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ CAEX สามารถระดมทุนให้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รัฐบาล เวียดนาม กำหนดสำหรับโครงการนำร่องในการออกใบอนุญาตกระดานเทรดคริปโต ซึ่งอยู่ที่ 1 หมื่นล้านดอง เวียดนาม หรือประมาณ 383
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นระดับโลกในตลาดเวียดนาม\เวียดนามกำลังดำเนินมาตรการกำกับดูแลคริปโตอย่างเข้มงวด โดยได้เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อกำกับดูแลตลาดคริปโตเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ผ่าน Resolution 05/2025/NQ-CP และกฎหมายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งจะให้คำจำกัดความทางกฎหมายที่ชัดเจนแก่สินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอร์เรนซีเป็นครั้งแรก คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐ (SSC) ได้เริ่มรับคำขอใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2569 โดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมาก นอกเหนือจากเงินทุนขั้นต่ำ 383 ล้านดอลลาร์แล้ว ยังกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสถาบันต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 65% โดยต้องมีผู้ถือหุ้นสถาบันจากภาคธนาคารและการเงินอย่างน้อย 2 รายเข้ามาลงทุนรวมกันเกิน 35% และจำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน 49% CAEX ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 โดยมีผู้ถือหุ้นก่อตั้ง ได้แก่ LynkiD JSC (50%), Future Land Investment Co., Ltd. (39%) และ VPBank Securities JSC (11%) CAEX เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางการเงินของ Vietnam Prosperity Bank (VPBank) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนชั้นนำของเวียดนาม ปัจจุบัน CAEX วางแผนที่จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ถึง 1 หมื่นล้านดอง ซึ่งเป็นข้อกำหนดของโครงการนำร่อง และการเข้ามาของ OKX Ventures และ HashKey ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการระดมทุนดังกล่าว การลงทุนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดเวียดนาม และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศ\การตัดสินใจของ OKX Ventures และ HashKey ในการเข้าสู่ตลาดเวียดนามสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขยายตัวในภูมิภาคที่มีประชากรวัยหนุ่มสาวจำนวนมากและมีอัตราการยอมรับคริปโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เวียดนามยังเป็นตลาดที่กระดานเทรดต่างชาติยังคงครองส่วนแบ่งการซื้อขายอยู่มาก และรัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้มีกระดานเทรดในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อดึงดูดปริมาณการซื้อขายจากแพลตฟอร์มต่างชาติ ในเดือนมีนาคม 2569 กระทรวงการคลังเวียดนามยืนยันว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว 5 ราย รวมถึงบริษัทในเครือ Techcombank, VPBank และ LPBank อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนที่แน่นอนของ OKX Ventures และ HashKey ใน CAEX รวมถึงสัดส่วนหุ้นที่พวกเขาจะได้รับยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน การเคลื่อนไหวของ OKX Ventures และ HashKey ครั้งนี้น่าสนใจมากในแง่ของกลยุทธ์ เพราะทั้งสองเลือกที่จะ “ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” ของรัฐบาลเวียดนามแทนที่จะรอท่าที อาจหมายความว่าพวกเขามองว่าตลาดเวียดนามมีศักยภาพสูงพอที่จะรับมือกับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงลิ่ว สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือ กระดานเทรดรายอื่นจะรีบเข้ามาลงทุนในผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายอื่นอีกหรือไม่ และ CAEX จะสามารถระดมทุนให้ครบ 383 ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จและได้รับใบอนุญาตจริงเมื่อใด ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าโมเดลการกำกับดูแลของเวียดนามจะสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ในทางปฏิบัต
OKX Ventures Hashkey CAEX คริปโตเคอร์เรนซี เวียดนาม
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทำความรู้จัก Sophon โปรเจกต์ที่ Binance ยังจับตา เตรียมปล่อย Mainnet พ.ย.นี้ในโลกของบล็อกเชนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโปรเจกต์หน้าใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุนและบริษัทชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น OKX Ventures, HTX
Read more »
KXVC จับมือพันธมิตรชั้นนำด้าน Web3 จัดงาน EVM Summit 2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย ชวนผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักลงทุนจากทั่วโลKX Venture Capital (KXVC) ร่วมกับ HashKey Capital, L2IV และ Ethereal Ventures พันธมิตรชั้นนำด้าน Web3 จัดงาน EVM Summit 2024 สุดยิ่งใหญ่ครั้
Read more »
นักวิเคราะห์ Hashkey Capital เชื่อ Altcoin Season มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น เมื่อราคา Bitcoin พุ่งทะลุ $80,000นักวิเคราะห์จาก Hashkey Capital กล่าวว่า ฤดู Altcoin (Altcoin Season) อาจจะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อราคา Bitcoin ทะลุ 80,000 ดอลลาร์
Read more »
ผู้บริหาร HashKey ชี้ ! นโยบายการสนับสนุนคริปโตของทรัมป์ อาจฟื้นฟูตลาดคริปโตของจีนเสี่ยว เฟิง (Xiao Feng) ประธานและซีอีโอของ HashKey กล่าวว่า มีปัจจัยหลายประการ ที่อาจบังคับให้จีนแผ่นดินใหญ่ เปิดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในอีกประมาณ 2
Read more »
ก.ล.ต.กล่าวโทษ OKX และผู้สนับสนุน 9 ราย ว่าด้วยการทำศูนย์ซื้อขายคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตก.ล.ต. กล่าวโทษ Aux Cayes FinTech Co. Ltd. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ www.okx.com/th (OKX) และผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 9 ราย
Read more »
HashKey Capital ผนึก Ripple เปิดตัวกองทุน XRP แห่งแรกของเอเชีย !HashKey Capital บริษัทจัดการกองทุนชื่อดังประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมาว่า พวกเขาได้ทำการเปิดตัวกองทุน 'HashKey XRP Tracker Fund'
Read more »