OKX เปิดตัว Exchange OS บน X Layer รองรับการสร้างตลาดคริปโตแบบไร้ข้อจำกัด

OKX แนะนำ Exchange OS บนเครือข่าย X Layer เพื่อให้ผู้ใช้งานและสถาบันการเงินสร้างตลาดคริปโตของตนเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต รองรับความเร็ว 300000 ธุรกรรมต่อวินาทีและเปิดตลาดทายผล FIFA World Cup เป็นจุดเริ่มต้นของเฟสแรก
OKX ได้เปิดตัว Exchange OS บนเครือข่าย X Layer ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่เพื่อให้ผู้ใช้ พันธมิตร และสถาบันการเงินสามารถสร้าง ตลาดคริปโต ของตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านการขออนุญาต การผสานรวมระบบหลังบ้านทั้งหมดลงบนเลเยอร์โปรโตคอลเดียวทำให้ทุกกระดานเทรดที่ถูกสร้างขึ้นสามารถแชร์ สภาพคล่อง จากพูลเงินทุนขนาดใหญ่ได้ทันที การออกแบบนี้มุ่งแก้ไขปัญหาการกระจายของ สภาพคล่อง และการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่เคยเป็นอุปสรรคในหลายแพลตฟอร์มเดิม ระบบ Exchange OS รองรับการประมวลผลธุรกรรมได้สูงสุดถึง 300000 ธุรกรรมต่อวินาที พร้อมกับความหน่วงต่ำระดับเสี้ยววินาที ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานทั้งแบบต้องขออนุญาตและไม่ต้องขออนญาต ซึ่งสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสามารถเปิดตลาดที่สอดคล้องกับกฎระเบียบและกระบวนการ KYC ได้อย่างครบถ้วน แผนการเปิดตัว Exchange OS จะแบ่งออกเป็นสามเฟส ในเฟสแรก ระบบได้ทำการทดสอบร่วมกับพันธมิตรและเตรียมเปิดตลาดทายผลฟุตบอลโลก FIFA World Cup เป็นการทดลองใช้ฟีเจอร์ Prediction Market หลังจากนั้นในไตรมาสที่สามของปีนี้จะเปิดให้สาธารณชนสร้างตลาดของตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ ในเฟสสุดท้ายที่คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสสี่ จะมีการอัปเกรดโปรโตคอลและขยายขีดความสามารถเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนการ Tokenization และธุรกรรมผ่าน AI Agent ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนและ Venture Capital อย่างต่อเนื่อ.
OKX Exchange OS X Layer ตลาดคริปโต สภาพคล่อง
P2P. org ร่วมมือกับ OKX เปิดตัวบริการ Staking สกุลเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนสถาบันP2P.org บริษัทผู้ให้บริการ staking และ validator ได้เปิดตัวบริการ staking สกุลเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยร่วมมือกับ OKX exchange
ก.ล.ต.กล่าวโทษ OKX และผู้สนับสนุน 9 ราย ว่าด้วยการทำศูนย์ซื้อขายคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตก.ล.ต. กล่าวโทษ Aux Cayes FinTech Co. Ltd. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ www.okx.com/th (OKX) และผู้สนับสนุนการกระทำความผิด 9 ราย
OKX เปิดตัว US Crypto Exchange และ Web3 Wallet แต่งตั้ง CEO ใหม่ของสหรัฐอเมริกา
Bitkub Exchange และ Bitkub Academy ประกาศร่วมมือ Manta Network ผู้นำด้านระบบนิเวศ Layer 2วันที่ 4 กันยายน 2568 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Exchange ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย และ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศความร่วมมือกับ Manta Network หนึ่งในผู้นำด้านระบบนิเวศ Layer 2 เพื่อร่วมกันส่งเสริมการนำเทคโนโลยี...
Intercontinental Exchange (ICE) ลงทุนใน OKX: สัญญาณการเข้ามาของสถาบันการเงินดั้งเดิมในโลกคริปโตICE บริษัทแม่ของ NYSE เข้าลงทุนใน OKX กระดานเทรดคริปโตฯ มูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ สะท้อนถึงการยอมรับคริปโตฯ ในวงกว้าง และโอกาสในการเติบโตในอนาคต
RLUSD เปิดซื้อขายบน OKX รองรับทั้ง Spot, Futures และ MarginRLUSD stablecoin จาก Ripple Labs เปิดให้บริการซื้อขายบน OKX ในรูปแบบ Spot Trading กว่า 280 คู่ รวมถึง XRP/RLUSD และใช้เป็นหลักประกันสำหรับฟิวเจอร์และมาร์จินได้ การฝากถอนทำผ่าน XRP Ledger (XRPL) ทำให้รวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ ความร่วมมือนี้ขยายการใช้งาน RLUSD นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนทั่วไป โดยใช้ประโยชน์จาก Unified Order Book ของ OKX
