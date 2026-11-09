OKMD ชี้เคล็ดลับความสำเร็จ TK Park ยะลา สร้างแรงบันดาลใจเยาวชน
ดร.ทวารัฐ OKMD เปิดบทเรียน TK Park ยะลา 4 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ นำโดยวิสัยทัศน์ผู้นำ การลงทุนอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่คืนเงินรางวัลพัฒนาพื้นที่เรียนรู้
ดร.ทวารัฐ สุ่มบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ( OKMD) ได้เปิดเผยบทเรียนสำคัญจากการศึกษาการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ของ TK Park Yala หรืออุทยานการเรียนรู้ยะลา เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยชี้ให้เห็นถึงโมเดลการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้
วิสัยทัศน์ผู้นำท้องถิ่นกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ปัจจัยความสำเร็จประการแรกของ TK Park Yala คือการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นของผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน แม้เทศบาลจะดูแลโรงเรียนในสังกัดอยู่แล้ว 6 แห่ง แต่ยังคงเดินหน้าจัดสรรพื้นที่เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาความสนใจและพัฒนาศักยภาพของตนเองAlso readรถติดลดจริง! M6 เปิดช่องทางพิเศษ ดึงรถออกจากถนนมิตรภาพกว่า 8 พันคัน
แนวทางนี้ทำให้แหล่งเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในเมืองอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการใฝ่รู้ที่เหนียวแน่นและยั่งยืนในชุมชน โดยเน้นย้ำว่าการศึกษานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในกำแพงของโรงเรียนเท่านั้น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์เยาวชน
ประการที่สองคือความสำคัญของการลงทุนและการบริหารพื้นที่ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ทั้งการจัดสรรอาคารงบประมาณและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเข้าใจว่าห้องสมุดในยุคใหม่มีบทบาทครอบคลุมถึงการเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม เปิดประสบการณ์ และฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง
ภายใน TK Park Yala มีการจัดโซนที่หลากหลาย เช่น ห้องปฏิบัติการ สตูดิโอ และพื้นที่ผลิตหรือตัดต่อสื่อดิจิทัล ซึ่ง ดร.ทวารัฐ ระบุว่าบางจุดอาจเป็นพื้นที่เปิดโลกจัดกิจกรรม ขณะที่บางจุดจำเป็นต้องเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่มีแล็บหรือห้องตัดต่อวิดีโอ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก
เยาวชนมีส่วนร่วมคืนกำไรสู่พื้นที่เรียนรู้
สิ่งที่สร้างความประทับใจจากการเยี่ยมชมคือปรากฏการณ์ที่เยาวชนที่เติบโตจากการใช้พื้นที่เรียนรู้ กลับมาช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทีมเยาวชนที่ชนะการแข่งขันทักษะและได้รับเงินรางวัลระดับหลักล้านบาท ได้ voluntarily นำเงินรางวัลนั้นกลับมามอบให้เทศบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ Fabrication Lab
เหตุการณ์นี้สะท้อนความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างเยาวชนกับแหล่งเรียนรู้ เมื่อพื้นที่ช่วยพัฒนาความสามารถจนเด็กประสบความสำเร็จ เด็กก็จะกลับมาสนับสนุนเครื่องมือและโอกาสให้รุ่นน้อง เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่ง ดร.ทวารัฐ มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าที่แท้จริง
การบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับชีวิต
ปัจจัยประการที่สามคือรูปแบบการบริหารจัดการที่เปิดให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการจัดบุคลากรและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นหากเทศบาลจัดการศูนย์ด้วยตนเองทั้งหมด และทำให้ท้องถิ่นอื่นสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม
ประการสุดท้ายคือการทำให้อาคารแห่งนี้มีการใช้งานและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เทศบาลให้ความสำคัญกับการใช้ TK Park เป็นพื้นที่กิจกรรมของเมือง โดยมีการจัดการฝึกซ้อมวงออร์เคสตราเยาวชนและการเต้นลีลาศประกอบดนตรี ทำให้พื้นที่รองรับทั้งการเรียนรู้อารมณ์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้ามาใช้บริการในช่วงสุดสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ
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