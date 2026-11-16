OKJ ปันผลขาดทุน 4 ไตรมาส ยัน Joe Wings และ Grill & Ground เติบโตสวนกระแส
บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่มั่นใจแบรนด์น้องใหม่โตต่อเนื่อง พร้อมปรับโมเดลสู้ตลาด แม้โอ้กะจู๋ดั้งเดิมรายได้ลด แต่ภาพรวมยังมีเส้นทางสู่ความมั่นคง
บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่อำ จำกัดมหาชน (มหาชน) หรือผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ ยืนยันว่าสถานการณ์ขาดทุนต่อเนื่อง 4 ไตรมาสเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก โดยรายได้หลักของแบรนด์โอ้กะจู๋เดิมหดตัวลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 ขณะเดียวกันแบรนด์น้องใหม่อย่าง Joe Wings และ Grill & Ground กลับมีแนวโน้มเติบโตสวนทางกับตลาดเดิม
สถานะการเงินและกำไรขาดทุนล่าสุด
ข้อมูลผลประกอบการของบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่อำระบุชัดเจนว่าก่อนหน้านี้บริษัทฯ เคยมีอัตรากำไรสูงสุดถึง 102.4 ล้านบาท ก่อนที่จะพลิกกลับสู่ภาวะขาดทุนทุนในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2568 และยังคงขาดทุนติดต่อกันมายาวนาน 4 ไตรมาสAlso read'เกาหลีใต้' ตรวจแว่นตกทุกคู่ผู้สอบเอนทรานซ์ หวั่นใช้แว่นตาอัจฉริยะโกงสอบ
หากตัดปัจจัยเฉพาะหน้าอย่างการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินจากการปิด 2 สาขาเดลิเวอรี่ ซึ่งมีมูลค่า 3.4 ล้านบาท ออกไป กำไรขาดทุนปกติของบริษัทฯ จะอยู่ในระดับ -21.6 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าปัญหาหลักอยู่ที่โครงสร้างต้นทุนที่ไม่สามารถลดทอนได้ทันกับรายได้ที่หดหายไป
รายได้แบรนด์หลักหดแต่แบรนด์ใหม่โต
เมื่อเจาะลึกสัดส่วนรายได้พบว่า แบรนด์โอ้กะจู๋ซึ่งเดิมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจมีส่วนแบ่งรายได้สูงถึงกว่า 86% ในไตรมาส 4 ปี 2567 แต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 74.7% ในไตรมาส 3 ของปีถัดไป สะท้อนถึงกำลังซื้อที่เปลี่ยนไป
ในขณะที่แบรนด์โอ้กะจู๋ดั้งเดิมกำลังเผชิญความท้าทาย โจ้วิงส์ และกริลแอนด์กราวนด์ กลับสร้างสัญญาณบวกได้สำเร็จ โดยเฉพาะกริลแอนด์กราวนด์ที่มีรายได้พุ่งจากราว 6 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2569 ขยับขึ้นสู่ 24.1 ล้านบาทในไตรมาส 3 แม้จะมีเพียง 1 สาขาก็ตาม
ความสำเร็จนี้เกิดจากการปรับโมเดลธุรกิจสู่รูปแบบบุฟเฟ่ต์สเต็กและสลัดบาร์ ซึ่งช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่และสร้างการรับรู้แบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่แบรนด์อื่นๆ ในเครืออย่าง โอ้!จิวซ์ และโอ๊กะจู่ แรพแอนด์โรล ก็ยังคงดำเนินธุรกิจ alongside กันเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
ปัจจัยกดดันรอบด้านและต้นทุนคงที่สูง
นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก ระบุถึงสาเหตุของความยากลำบากในขณะนี้ว่าเกิดจากหลายปัจจัยที่ส่งผลพร้อมกัน ทั้งยอดขายที่ลดลงของแบรนด์หลักและแบรนด์โอ้!จิวซ์ที่เริ่มแผ่วลง
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาซ้ำเติม เช่น การสิ้นสุดสัญญาจัดเลี้ยงอาหารให้กับสายการบินไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และปัญหาน้ำท่วมปลายเดือนกันยายนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อtraffic ลูกค้าหน้าร้าน
โครงสร้างต้นทุนคงที่ทั้งค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำค่าไฟ และต้นทุนครัวกลาง ยังคงอยู่ในระดับสูงเกินกว่าจะปรับลดลงได้ทันท่วงที ทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้แม้รายได้อาจจะไม่เท่าเดิม
ทิศทางกลยุทธ์ใหม่และความเชื่อมั่นผู้บริหาร
แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะไม่ง่ายนัก แต่บริษัทมองว่าการปรับสาขาเดิมมาสู่โมเดลกริลแอนด์กราวนด์ และการขยายสาขาของโจ้วิงส์ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยพยุงธุรกิจให้กลับมาสู่จุดคุ้มทุนได้ในระยะยาว
การปิดปรับปรุง 3 สาขาชั่วคราวเพื่อเตรียมเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แบรนด์ดั้งเดิมสามารถแข่งขันได้ในยุคใหม่ ส่วนแบรนด์ใหม่จะเข้ามารับบทบาทในการสร้างกระแสเงินสดและขยายส่วนแบ่งตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การกระจายความเสี่ยงไปยังหลากหลายแบรนด์ทั้งร้านอาหาร สลัด เครื่องดื่ม และไก่งานทอด ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากสินค้าชนิดเดียว และสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอาหารไทยในตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy