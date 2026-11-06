Oppo Find X10 Series เปิดตัวระบบกล้อง 200MP พร้อมเทคโนโลยี LUMO Image Engine ใหม่
Oppo เปิดตัว Find X10 และ Find X10 Pro Max ด้วยกล้องคู่และสามตัวความละเอียด 200MP ผสานพลัง LUMO Image Engine ประกอบด้วย Hyper Pixel, True Color และ Natural Tone Engine ทำงานร่วมกับ Hasselblad เพื่อคุณภาพภาพระดับโปรที่ปรับแสงอัตโนมัติ
บริษัท โอปโป้ ( Oppo) ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่อย่าง Find X10 Series ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการถ่ายภาพด้วยมือถือผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพขั้นสูง โดยรุ่นดังกล่าวถูกขับเคลื่อนด้วยกลไก LUMO True Image Engine ที่ทำหน้าที่แบ่งหน้าที่ประมวลผลภาพออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Hyper Pixel Engine, True Color Engine และ Natural Tone Engine ระบบใหม่นี้ทำงานประสานกันอย่างกลมกลืนกับระบบกล้องฮาสเซลบลัด ( Hasselblad) เพื่อมอบรายละเอียดและสีสันที่สมจริงที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ
สเปกกล้องคู่และสามตัวความละเอียด 200MP
องค์ประกอบฮาร์ดแวร์พื้นฐานของ Find X10 คือการติดตั้งระบบกล้องคู่ที่มีความละเอียดสูงถึง 200MP ส่วนรุ่น Find X10 Pro Max นั้นยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการใช้กล้องความละเอียด 200MP ถึงสามตัว ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในซีรีส์นี้เพื่อรองรับมุมมองการถ่ายภาพที่หลากหลายและครอบคลุมการทำงานที่ซับซ้อนAlso readต้านกระแสไม่ไหว! “เก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟิร์สวัน” กลับมาทวงความหลอนใน “เขมจิราต้องรอดตลอดกาล KHEMJIRA FOREVER”
กลไก LUMO Hyper Pixel Engine และโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ
เทคโนโลยี LUMO Hyper Pixel Engine รุ่นใหม่นี้รองรับการถ่ายภาพเริ่มต้นที่ความละเอียด 26MP ครอบคลุมทุกเลนส์ตั้งแต่เลนส์อัลตร้าไวด์ไปจนถึงเลนส์ซูมที่มีความสามารถซูมถึง 9.9 เท่าโดยผู้ใช้งานไม่ต้องสลับโหมดระหว่างใช้งาน ระบบบันทึกภาพที่ 26MP จะทำงานเมื่อดวงตาระบบตรวจพบว่ามีแสงเพียงพอเท่านั้น หากสภาพแสงน้อยลง ระบบจะปรับอัตโนมัติไปเป็นความละเอียด 12MP พร้อมใช้งานเทคโนโลยี Pixel Binning เพื่อลดสัญญาณรบกวน (Noise) และรักษาคุณภาพของภาพไว้ได้สูงสุด เป็นการปรับกระบวนการรับแสงให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในการถ่ายภาพมากที่สุด
Hi-Res Mode และเทคโนโลยีวัดแสงมัลติสเปกตรัม
โหมด Hi-Res Mode ที่พัฒนาโดยฮาสเซลบลัด (Hasselblad) รองรับความละเอียด 50MP ใน 5 ช่วงความยาวโฟกัสเมื่อแสงเหมาะสม พร้อมกับการประมวลผลหลายเฟรมเพื่อสร้างภาพเต็มความละเอียด 200MP จากกล้องที่รองรับฟีเจอร์นี้ ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการครอปและขยายภาพได้อย่างอิสระโดยไม่สูญเสียความคมชัด ระบบยังจัดการกับความคมชัด สัญญาณรบกวน รายละเอียดพื้นผิว และโทนผิวในภาพพอร์เทรตได้อย่างแม่นยำ
True Color Engine กับ Dynamic Range 17-stop
กล้อง True Color รุ่นใหม่ utilizes การวัดแสงแบบมัลติสเปกตรัม 24 ช่องสัญญาณร่วมกับเทคโนโลยี DAG และ DCG-HDR รองรับไดนามิกเรนจ์สูงสุดถึง 17-stop เพื่อเก็บข้อมูลสีและรายละเอียดในฉากที่มีแสงหลายชนิดหรือมีความสว่างแตกต่างกันมาก LUMO True Color Engine นำข้อมูลจากกล้องวัดสีมาทำงานร่วมกับการประมวลผลสีของ Oppo เพื่อปรับสมดุลสีขาว (White Balance) และถ่ายทอดสีผิว ท้องฟ้า และใบไม้โดยไม่เร่งความอิ่มสีเกินจริง ช่วยรักษาสีของฉากที่มีทั้งแสงอุ่นและแสงเย็น โดยข้อมูลจากฮาร์ดแวร์วัดแสงจะถูกใช้ต่อในขั้นประมวลผลสี แยกหน้าที่จาก Hyper Pixel Engine ที่เน้นรายละเอียดของภาพ
Natural Tone Engine สืบสานมรดก Hasselblad Master Mode
ส่วนสุดท้ายคือ LUMO Natural Tone Engine ซึ่งต่อยอดมาจาก Hasselblad Master Mode ที่เปิดตัวใน Find X7 Series โดยมุ่งจัดการความสัมพันธ์ของ Highlight Midtone และ Shadow ให้ต่อเนื่องกัน ลดการปรับความสว่างเฉพาะจุดที่มากเกินไป ระบบผสานการปรับแสงเฉพาะจุดกับโทนภาพโดยรวม โดยเฉพาะฉากย้อนแสงที่ต้องเก็บรายละเอียดใบหน้าและตัวแบบพร้อมความสว่างของไฮไลต์และมิติของเงา การประมวลผลทั้งหมดนี้อยู่ในโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับภาพที่มีคุณภาพสูงสุดโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน
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