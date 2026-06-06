OpenAI ยืนยันการเข้ารุก проверк AI ภายใต้คำสั่งใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์

OpenAI ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับภาครัฐในการกำกับดูแล AI และประกาศการเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบโมเดล AI ตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ แม้คำสั่งจะมีลักษณะเป็นการร้องขอความร่วมมือเท่านั้น แต่การที่บริษัทที่¬ขนาดใหญ่เข้าร่วมจะเป็นการตั้งตัวอย่างไกด์ไลน์ด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรม AI向 global
ประเด็นด้านความปลอดภัยของ AI ยังคงเป็นหัวข้อสำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด ล่าสุด OpenAI ยืนยันว่าได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบโมเดล AI ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยสมัครใจ แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายโดยตรงก็ตาม George Osborne หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ OpenAI เปิดเผยระหว่างงาน SXSW London ว่า บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางในคำสั่งฝ่ายบริหารด้าน AI ฉบับใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ คำสั่งดังกล่าว ซึ่งลงนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีเนื้อหาเชิญชวนให้บริษัทพัฒนา AI ส่งโมเดลรุ่นล่าสุดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นเวลา 30 วัน เดิมทีร่างคำสั่งฉบับแรกกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องส่งโมเดล AI ล่วงหน้าที่ 90 วันก่อนเปิดตัว แต่หลังจากเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความกังวลที่ทรัมป์เคยแสดงออกต่อสาธารณะ ทำให้มีการปรับลดระยะเวลาลงเหลือ 30 วัน และเปลี่ยนลักษณะจากข้อบังคับเป็นการร้องขอความร่วมมือแทน OpenAI ระบุว่าจะส่งโมเดล AI เจเนอเรชันถัดไปเข้าร่วมกระบวนการ Benchmarking หรือการทดสอบประสิทธิภาพตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด เป逊มายสำคัญคือการประเมินว่า AI รุ่นใหม่มีความสามารถด้านไซเบอร์ในระดับใด รวมถึงกำหนดเกณฑ์ว่าระบบ AI ใดควรถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Covered Frontier Model หรือโมเดล AI ขั้นสูงที่อาจต้องได้รับการกำกับดูแลเป็นพิเศษ การประเมินดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านความปลอดภัย ความมั่นคงทางไซเบอร์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI ที่มีศักยภาพสูงไปใช้งานในวงกว้าง Osborne กล่าวว่า OpenAI เป็นหนึ่งในบริษัทที่เสนอแนวทางเชิงรุกให้รัฐบาลสามารถติดตามประเด็นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลก เพื่อสร้างมาตรฐานและกลไกในการกำกับดูแล AI ที่มีความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัย การตัดสินใจของ OpenAI ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น โดย页码范围ที่โมเดล AI มีความสามารถก้าวกระโดดและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมในวงกว้าง แม้คำสั่งของทรัมป์จะเป็นเพียงการขอความร่วมมือ แต่การที่ OpenAI ประกาศเข้าร่วมโดยสมัครใจอาจกลายเป็นตัวอย่างให้บริษัท AI รายอื่น ๆ พิจารณาเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบลักษณะเดียวกันในอนาค tide เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยก่อนนำ เทคโนโลยี ใหม่ออกสู่ตลา.
ประเด็นด้านความปลอดภัยของ AI ยังคงเป็นหัวข้อสำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิด ล่าสุด OpenAI ยืนยันว่าได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบโมเดล AI ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยสมัครใจ แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายโดยตรงก็ตาม George Osborne หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ OpenAI เปิดเผยระหว่างงาน SXSW London ว่า บริษัทจะปฏิบัติตามแนวทางในคำสั่งฝ่ายบริหารด้าน AI ฉบับใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ คำสั่งดังกล่าว ซึ่งลงนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีเนื้อหาเชิญชวนให้บริษัทพัฒนา AI ส่งโมเดลรุ่นล่าสุดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะเป็นเวลา 30 วัน เดิมทีร่างคำสั่งฉบับแรกกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องส่งโมเดล AI ล่วงหน้าที่ 90 วันก่อนเปิดตัว แต่หลังจากเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความกังวลที่ทรัมป์เคยแสดงออกต่อสาธารณะ ทำให้มีการปรับลดระยะเวลาลงเหลือ 30 วัน และเปลี่ยนลักษณะจากข้อบังคับเป็นการร้องขอความร่วมมือแทน OpenAI ระบุว่าจะส่งโมเดล AI เจเนอเรชันถัดไปเข้าร่วมกระบวนการ Benchmarking หรือการทดสอบประสิทธิภาพตามกรอบที่รัฐบาลกำหนด เป逊มายสำคัญคือการประเมินว่า AI รุ่นใหม่มีความสามารถด้านไซเบอร์ในระดับใด รวมถึงกำหนดเกณฑ์ว่าระบบ AI ใดควรถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Covered Frontier Model หรือโมเดล AI ขั้นสูงที่อาจต้องได้รับการกำกับดูแลเป็นพิเศษ การประเมินดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านความปลอดภัย ความมั่นคงทางไซเบอร์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ AI ที่มีศักยภาพสูงไปใช้งานในวงกว้าง Osborne กล่าวว่า OpenAI เป็นหนึ่งในบริษัทที่เสนอแนวทางเชิงรุกให้รัฐบาลสามารถติดตามประเด็นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลก เพื่อสร้างมาตรฐานและกลไกในการกำกับดูแล AI ที่มีความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัย การตัดสินใจของ OpenAI ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น โดย页码范围ที่โมเดล AI มีความสามารถก้าวกระโดดและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคมในวงกว้าง แม้คำสั่งของทรัมป์จะเป็นเพียงการขอความร่วมมือ แต่การที่ OpenAI ประกาศเข้าร่วมโดยสมัครใจอาจกลายเป็นตัวอย่างให้บริษัท AI รายอื่น ๆ พิจารณาเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบลักษณะเดียวกันในอนาค tide เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยก่อนนำเทคโนโลยีใหม่ออกสู่ตลา
Openai AI Állam 特朗普 AI Safety AI Regulation AI Benchmarking
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AIS ผนึกกำลัง Microsoft สนับสนุนการยกระดับ SME ด้วย AI Agent และ Co-PilotAIS Business จับมือ Microsoft เปิดตัวโครงการ 'AI Ready for SMEs' ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนและผลักดันศักยภาพ SMEs ด้วยการใช้ AI ตอบรับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผ่านแพ็กเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย
Read more »
AIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย สร้างแต้มต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลAIS Business ผนึก ไมโครซอฟท์ เปิดตัวโครงการ “AI Ready for SMEs” เร่งการขับเคลื่อนการใช้ AI อย่างปลอดภัย เสริมศักยภาพ SMEs ไทย
Read more »
นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตนักลงทุนสถาบันกำลังโยกย้ายเม็ดเงินออกจากตลาดคริปโตเพื่อไปเก็งกำไรในกระแสหลักที่กำลังมาแรงอย่าง AI ซึ่งทำให้ราคาของ Bitcoin แผ่วลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การโยกย้ายในลักษณะนี้หมายความว่ามันจะเป็นเพียงความอ่อนแอชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อกระแสความร้อนแรงของกลุ่มเทคโนโลยี AI เริ่มอิ่มตัว เม็ดเงินเหล่านั้นก็พร้อมที่จะไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin อีกครั้ง
Read more »
รัฐบาลแคนาดาเปิดแผน ‘AI for All’ อัดฉีดงบ 1 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หนุนธุรกิจเทคโนโลยีรัฐบาลแคนาดาเปิดตัวยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘AI for All’ หรือ ‘AI เพื่อทุกคน’ โดยตั้งเป้าผลักดันให้เทคโนโลยี AI กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงานใหม่ 250,000 ตำแหน่งภายในปี 2031 และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ราว 3%
Read more »
Cadence กับ Samsung Foundry ปรับระดับความร่วมมือ 2nm ด้วย Memory, Interface IP และ Agentic AICadence และ Samsung Foundry ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ Memory/IP, รองรับ NVIDIA NVLink‑C2C, และใช้ Agentic AI ในการออกแบบชิป 2nm รุ่นที่สอง เพื่อต่อยอด AI Infrastructure และ Physical AI
Read more »
ยักษ์ใหญ่อวกาศเตรียมเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระดมทุน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่มหกรรม Mega-listing แห่งอนาคตบริษัทเอกชนด้านอวกาศเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 1.8 แสนล้านดอลลาร์ ระดมทุน 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาโครงการอาณานิคมดาวอังคารและศูนย์ข้อมูล AI ในอวกาศ แข่งขันกับ Blue Origin, Amazon, OpenAI และยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี
Read more »