OpenAI เตรียมเพิ่มซิตี้กรุ๊ปและเจพีมอร์แกนร่วมทีมดูแล IPO มูลค่า 852,000 ล้านดอลลาร์

OpenAI กำลังเจรจาเพิ่ม Citigroup และ JPMorgan Chase เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ร่วมกับ Goldman Sachs และ Morgan Stanley โดยมีแผนยื่นเอกสารลับต่อ SEC ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 และจดทะเบียนในเดือนกันยายน 2569 ด้วยมูลค่าบริษัท 852,000 ล้านดอลลาร์ หลังการระดมทุน 122,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม
บริษัท โอเพนเอไอ (OpenAI) ผู้พัฒนาโมเดล ปัญญาประดิษฐ์ ชื่อดังอย่าง ChatGPT กำลังเดินหน้าสู่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ( IPO ) ด้วยมูลค่าบริษัทที่สูงถึง 852,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ว่า OpenAI กำลังเจรจากับธนาคารรายใหญ่เพิ่มเติม ได้แก่ ซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) และเจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase) เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ร่วมกับโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ก่อนหน้านี้ แม้การเจรจาจะยังไม่เป็นที่ยุติและอาจมีธนาคารอื่นเข้าร่วมอีก แต่การรวมทีม Wall Street ยักษ์ใหญ่ถึง 4 แห่ง สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของ OpenAI ที่ต้องการสร้างดีมานด์จากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ OpenAI มีกำหนดยื่นร่างเอกสารจดทะเบียนแบบลับต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2569 และวางแผนที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2569 การยื่นแบบลับนี้ทำให้ OpenAI สามารถส่งข้อมูลทาง การเงิน โดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะในทันที โดยเอกสาร S-1 ที่มีรายละเอียดครบถ้วนจะถูกเผยแพร่ก่อนวันเปิดตัวจริง 15 วัน มูลค่าบริษัทที่ 852,000 ล้านดอลลาร์นั้นเกิดขึ้นหลังจากการระดมทุนรอบล่าสุดมูลค่า 122,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งมีนักลงทุนรายใหญ่เข้าร่วม เช่น อะเมซอน (Amazon), เอ็นวิเดีย (Nvidia), ซอฟต์แบงก์ (SoftBank) และไมโครซอฟท์ (Microsoft) ทำให้ OpenAI มีมูลค่าสูงเทียบเท่าบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนเข้าจดทะเบียนเสียอีก OpenAI เริ่มต้นในปี 2558 ในฐานะองค์กรวิจัยไม่แสวงหากำไร ก่อนจะปรับโครงสร้างในปี 2562 โดยสร้างบริษัทย่อยแบบ จำกัดเพดานกำไร (capped-profit) เพื่อดึงดูดเงินทุนสำหรับพัฒนาโมเดล AI โครงสร้างแบบผสมนี้ก่อให้เกิดความตึงเครียดภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง แต่อุปสรรคทางกฎหมายสำคัญถูกขจัดไปหลังจากอีลอน มัสก์ (Elon Musk) แพ้คดีในศาลที่โอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งทำให้เส้นทาง IPO ของ OpenAI เปิดกว้างมากขึ้น การมีวาณิชธนกิจชั้นนำร่วมดูแลการเสนอขายหุ้นครั้งนี้นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า OpenAI ต้องการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเงินทุนจากทั่วโลก IPO ขนาดใหญ่เช่นนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดเทคโนโลยีและตลาด การเงิน ในวงกว้าง เพราะ narrative ที่ว่า AI คืออนาคตจะถูกยืนยันด้วยตัวเลขมูลค่าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การดูดซับสภาพคล่องจากตลาดอื่นๆ รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงสั้นๆ ก่อนและหลังการจดทะเบียนอาจเกิดขึ้นได้ นักลงทุนจึงควรวางแผนรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้.
เปิดใจ รองผู้จัดการ ตลท. วิกฤติหุ้น IPO ต่ำจอง ย้ำไม่ใช่การแสวงกำไรข้ามคืน คาดปี 2569 ตลาดฟื้นตลท. ชี้กระบวนการกำหนดราคา IPO ยังคงใช้หลักการสากล รับมูลค่าการระดมทุนผ่าน IPO ในช่วงที่ผ่านมาลดลงอย่างมาก เร่งสร้างความน่าสนใจ หวังปี 2569 ฟื้น
อีลอน มัสก์ ส่งสัญญาณ SpaceX เตรียมเข้าตลาดหุ้นอีลอน มัสก์ ส่งสัญญาณยอมรับความเป็นไปได้ที่ SpaceX จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ หลังมีข่าวลือเตรียมระดมทุนผ่าน IPO มูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2569
OpenAI จะมุ่งเน้นไปที่ 'การยอมรับในทางปฏิบัติ' ในปี 2569 Sarah Friar หัวหน้าฝ่ายการเงินกล่าวForex Gold Cryptocurrency
โทเคน Pre-IPO ของ OpenAI พุ่งทะยาน มูลค่าบริษัทแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์โทเคน Pre-IPO ของ OpenAI บน Jupiter (Solana) แสดงมูลค่าโดยนัยของบริษัทที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 163% แต่ไม่ใช่การลงทุนโดยตรงในหุ้นของ OpenAI
ดีลสะเทือน Microsoft จบยุคเอ็กซ์คลูซีฟกับ OpenAI หุ้นร่วง หลังยุติสิทธิ์แบบผูกขาดMicrosoft ทำข้อตกลงใหม่กับ OpenAI ปรับโครงสร้างความร่วมมือ เปิดทาง OpenAI กำหนดเพดานส่วนแบ่งรายได้กับ Microsoft พร้อมให้ใช้บริการคลาวด์ของเจ้าอื่นได้ ปูทางสู่การ IPO ของ OpenAI ในปีนี้
DTCC จับมือ Chainlink บริหารหลักประกันการเงินบนบล็อกเชน เปิดตัว Q4 ปีนี้DTCC ผสาน Chainlink เข้ากับ Collateral AppChain เพื่อบริหารหลักประกันอัตโนมัติ 24 ชม. มี BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan กว่า 50 แห่งร่วมพัฒนา เปิดตัว Q4 ปี 2569
