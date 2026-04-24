OpenAI เปิดตัว GPT-5.5 โมเดล AI ที่ฉลาดและเป็นธรรมชาติที่สุด

OpenAI เปิดตัว GPT-5.5 โมเดล AI ที่ฉลาดและเป็นธรรมชาติที่สุด
📆4/24/2026 7:24 AM
📰Thairath_News
OpenAI เปิดตัว GPT-5.5 โมเดลภาษาขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีความสามารถเหนือชั้นในการทำงานหลากหลายรูปแบบ และสามารถทำงานแทนผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยตัวเอง

OpenAI ได้เปิดตัว โมเดลภาษา ขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุด GPT-5.5 ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโมเดลที่ฉลาดที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เคยพัฒนามา โมเดลนี้มีความสามารถที่เหนือชั้นในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ด การประมวลผลข้อมูล การวิจัยเชิงลึก และการทำงานที่ซับซ้อนโดยแทบไม่ต้องมีคำสั่งหรือคำแนะนำจากผู้ใช้มากนัก จุดเด่นที่สำคัญของ GPT-5.

5 คือความสามารถในการทำงานแทนผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยตัวเอง และสามารถทำงานข้ามเครื่องมือหลายตัวจนงานเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI กล่าวว่า GPT-5.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนและตัดสินใจได้เองว่าขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานใหม่สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์และการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ในอนาคต การเปิดตัว GPT-5.5 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงสองเดือนหลังจากเปิดตัว GPT-5.4 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของ OpenAI ในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Agentic AI OpenAI กำลังเร่งพัฒนาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Google และ Anthropic ซึ่งโมเดล Claude Mythos Preview ของ Anthropic ก็กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนในตลาดวอลสตรีท OpenAI เพิ่งปิดรอบการระดมทุนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 122,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนักลงทุนรายใหญ่เข้าร่วม เช่น SoftBank, Amazon, Nvidia, Microsoft และ Andreessen Horowitz อย่างไรก็ตาม Sam Altman ก็เผชิญกับแรงกดดันในการพิสูจน์ความคุ้มค่าของมูลค่าบริษัทที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่บริษัทกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในอนาคต OpenAI ได้เริ่มลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงการปิดฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์บางรายการ เช่น Sora เพื่อควบคุมต้นทุน แม้ว่า OpenAI จะสามารถสร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และมีรายได้รวม 13,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้ GPT-5.5 สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถทำงานแทนผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วยตัวเอง โดยมีความสามารถโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น การเขียนและแก้ไขโค้ด การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเอกสาร และการควบคุมซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ GPT-5.5 ยังมีความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด และได้เปิดให้ผู้ใช้งานแบบชำระเงินได้ทดลองใช้แล้

