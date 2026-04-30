One Year เลือนรางและจางหาย ซีรีส์กระแสแรงที่กำลังครองใจผู้ชม

ซีรีส์ One Year เลือนรางและจางหาย จาก กันตนา กรุ๊ป กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนและความลึกลับของความทรงจำที่เลือนลาง พร้อมฉากจูบแรกที่สร้างความฟินให้กับแฟนๆ
ซีรีส์ “ One Year เลือนรางและจางหาย ” จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สร้างปรากฏการณ์ความฮิตตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศ ด้วยการผสมผสานเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนเข้ากับความลึกลับของความทรงจำที่เลือนลาง ทำให้ผู้ชมต่างติดตามอย่างใกล้ชิดและตั้งตารอคอยตอนต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่สองที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับฉากโรแมนติกที่หลายคนเฝ้ารอ ซึ่งก็คือฉากจูบแรกที่สร้างความฟินให้กับแฟนๆ อย่างมาก การดำเนินเรื่องที่น่าติดตามและความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ลึกซึ้งระหว่างตัวละครหลัก ทำให้ ซีรีส์ เรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดีย เรื่องราวเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดในการทัวร์ของ กิ้ม (รับบทโดย ฮาร์ธ ชินดนัย ) ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกทัวร์โดย ทะเล (รับบทโดย โบนัส ธนเดช) พี่ชายของ เต้าส้อ (รับบทโดย ภูมิ นิติภูมิ ) แต่ กิ้ม ไม่ยอมแพ้และพยายามหาโอกาสอีกครั้ง จนกระทั่งเขาได้รู้ความลับที่น่าตกใจของ เต้าส้อ ว่าเขามีความทรงจำเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น ความไม่เชื่อในตอนแรกทำให้ กิ้ม ตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยการไปหา เต้าส้อ ทุกวัน เพื่อสังเกตและทำความเข้าใจกับอาการของเขา แต่ยิ่งใกล้ชิดกับ เต้าส้อ มากเท่าไหร่ กิ้ม ก็ยิ่งรู้สึกผูกพันโดยไม่รู้ตัว และเมื่อทุกวัน เต้าส้อ ก็ลืมเขาจริงๆ กิ้ม จึงตัดสินใจแสดงความรู้สึกด้วยการจูบ เต้าส้อ พร้อมกับคำสัญญาที่ว่า “ผมจะเป็นความทรงจำให้คุณเอง” ฉากนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซับซ้อนและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ความน่าสนใจของ ซีรีส์ ไม่ได้อยู่ที่ความโรแมนติกเพียงอย่างเดียว แต่ยังอยู่ที่การสำรวจประเด็นเกี่ยวกับความทรงจำ ความรัก และการยอมรับความจริงที่เจ็บปวด การที่ เต้าส้อ สูญเสียความทรงจำไปทุกวัน ทำให้ กิ้ม ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเขา การพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของ เต้าส้อ จึงกลายเป็นภารกิจที่สำคัญของ กิ้ม และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาเอง นอกจากนี้ ซีรีส์ ยังนำเสนอภาพความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยระหว่างพี่น้อง เพื่อน และคนรัก ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง การกำกับของ อินทร โล่ห์แก้ว และ สันติภาพ กิ้มเฉี้ยง ยังช่วยเสริมให้ ซีรีส์ มีความสมจริงและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ภาพและเสียงที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามชม ซีรีส์ “ One Year เลือนรางและจางหาย ” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.45 น.
ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD และรับชมย้อนหลังได้ทาง Viu อย่าพลาดเรื่องราวความรักที่แสนเศร้าและอบอุ่นหัวใจเรื่องนี
One Year เลือนรางและจางหาย ซีรีส์ กันตนา ฮาร์ธ ชินดนัย ภูมิ นิติภูมิ อมรินทร์ทีวี Viu
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SENA เปิดตัว The One Platform รวมบ้าน โซลาร์ รถ EV และการเงินไว้ในแพลตฟอร์มเดียวSENA กำลังสร้างระบบ The One Platform เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานและการขนส่งในยุคใหม่ โดยรวมบ้าน โซลาร์ รถ EV และการเงินไว้ในโครงสร้างเดียว เพื่อให้บ้านสามารถผลิตไฟเองและใช้ไฟนั้นไปชาร์จรถ EV ได้จริง
Read more »
“One Belt One Road” ระยะทาง 6,000 กม.HONGQI E-HS9 ทะยานจากแดนมังกร สู่สยามประเทศนายบดินทร์ บุญวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมโทร กรุ๊ป ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ “หงษ์ฉี” (HONGQI) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
Read more »
ชาตรี ศิษย์ยอดธง เปิดใจแรงกลางห้องสื่อ หลังศึก ONE Samurai ชี้วินัย-ความถ่อมตัวคือหัวใจแชมป์ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอของ ONE Championship ได้เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาในห้องสื่อหลังจบศึก ONE Samurai โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยและความถ่อมตัวในฐานะหัวใจสำคัญของนักสู้ระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงสถานการณ์ของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่เพิ่งพ่ายแพ้ต่อทาเครุ เซกาวะ ในการชกครั้งล่าสุด ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในวงการศิลปะการต่อสู้
Read more »
ทาเครุคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง หลังเอาชนะรถถัง TKOทาเครุเอาชนะรถถัง จิตรเมืองนนท์ ด้วยการน็อคเอาท์ในศึก ONE Samurai 1 คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวตเฉพาะกาล พร้อมปิดฉากการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ ก็สามารถคว้าแชมป์โลก ONE MMA ได้สำเร็จ
Read more »
Tether เสนอปรับโครงสร้าง Twenty One Capital เสริมแกร่ง Bitcoin ต่อหุ้นTether Investments เสนอแผนปรับโครงสร้าง Twenty One Capital เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างเงินทุน กลยุทธ์ระยะยาว และเน้นการถือครอง Bitcoin มากกว่า 42,000 เหรียญ โดยไม่ใช่การควบรวมบริษัทใหม่ แต่เป็นการปรับโครงสร้างภายใน
Read more »
สรุปผล ONE ซามูไร 1: 'ทาเครุ' น็อก 'รถถัง' คว้าแชมป์โลกอำลาสังเวียน - 'อาวาซเบก' ครองบัลลังก์ MMAสรุปผล ONE ซามูไร 1 ทาเครุ น็อก รถถัง จิตรเมืองนนท์ คว้าแชมป์โลกคิกบ็อกซิง เฉพาะกาล พร้อมประกาศอำลาสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่ อาวาซเบก สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ MMA คนแรกจากลุมพินี
Read more »