Nastachia Jones คว้าแชมป์ AM Star Season 2 จาก Abandoned Mansion Bangkok
Abandoned Mansion Bangkok จัดรอบชิงชนะเลิศ AM Star Singing Contest Season 2 ณ พัทยา Nastachia Jones จากสหรัฐฯ คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่าแสนบาท ท่ามกลางการแข่งขันระดับโลก
Abandoned Mansion Bangkok จัดงานรอบชิงชนะเลิศรายการ AM Star Singing Contest Season 2 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรมมอนทราจ คิวบา พัทยากลาง โดยรายการดังกล่าวมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่และผู้รักเสียงเพลงได้พัฒนาทักษะและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบรองชนะเลิศจำนวน 18 คน จากผู้สมัครเริ่มต้นทั้งหมด 37 คน จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ร่วมประชันฝีปากเพลงและเสน่ห์การแสดงบนเวที
Nastachia Jones คว้าแชมป์ AM Star Season 2
Nastachia Jones ศิลปินหญิงจากสหรัฐอเมริกา คือผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในรายการ AM Star Singing Contest Season 2 อย่างสง่างาม โดยเธอสามารถโชว์พลังเสียงที่ทรงพลังและเทคนิคการร้องที่เป๊ะปัดจนคณะกรรมการและผู้ชมประทับใจอย่างกว้างขวาง การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้วัดแค่ความไพเราะของเสียง แต่ยังพิจารณาจากเทคนิคการแสดง การถ่ายทอดอารมณ์ และภาพรวมของการแสดงบนเวทีอย่างรอบด้านAlso readHarper's Bangkok เปิดตัวนิทรรศการ “Nowhere Now Here” โดย Sung Hwa Kim ศิลปินเกาหลีจากบรูคลิน
คณะกรรมการมืออาชีพตัดสินผลงาน
การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของวงการเพลงไทย ซึ่งประกอบไปด้วย คุณเก่ง ธชย ศิลปินที่มีเอกลักษณ์ทางดนตรีโดดเด่นในระดับสากล คุณต๋อง อภิชา โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์และ Music Director ชื่อดัง คุณสวย สโรชา ดีว่าสาวผู้ได้รับรางวัลจาก The Voice Thailand Season 1 และคุณหมอภัทร วินเซนต์ กรรมการกิตติมศักดิ์ที่หลงใหลในการร้องเพลง
รางวัลรองชนะเลิศและผู้ชนะรายอื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ YUAN-CHEN LIN วัยเพียง 16 ปีจากไต้หวัน ซึ่งได้รับถ้วยรางวัล บัตรกำนัลเข้าพัก 2 คืนที่โรงแรมมอนทราจ โคช สุขุมวิท กรุงเทพฯ รวมถึงบัตรกำนัลอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 10,000 บาทจาก Abandoned Mansion Bangkok และบัตรกำนัลมูลค่า 10,000 บาทจาก Vincent Clinic สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ Shaloom Chantal Roos วัย 17 ปีจากอินโดนีเซีย ที่ได้รับถ้วยรางวัล บัตรกำนัลเข้าพัก 1 คืนที่โรงแรมมอนทราจ ควอเทียร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ พร้อมบัตรกำนัลอาหารเครื่องดื่มมูลค่า 5,000 บาท และบัตรกำนัลจาก Vincent Clinic มูลค่า 5,000 บาทเช่นกัน
Nastachia Jones รับเงินรางวัลและของรางวัล
Nastachia Jones ผู้ชนะอันดับ 1 ในรายการ AM Star Singing Contest Season 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล AM Star Season 2 และชุดของขวัญพรีเมียม โดยยังได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 50,000 บาทจาก Vincent Clinic เพิ่มเติม ซึ่งทำให้มูลค่ารวมของรางวัลที่เธอได้รับกลับบ้านสูงถึง 100,000 บาท โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณแต๊ก วิชย พิธีกรจากเวที The Voice Thailand มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและสร้างสีสันตลอดการแข่งขัน
วิสัยทัศน์ Abandoned Mansion Bangkok
คุณราชาบดินทร์ ศิรินรินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงแรมมอนทราจ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการจัดงาน AM Star Singing Contest Season 2 ไว้ว่า รายการนี้ไม่ใช่เพียงเวทีประกวดร้องเพลง แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงศิลปินรุ่นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในวงการดนตรี พันธมิตร และผู้รักเสียงเพลงเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้ Abandoned Mansion Bangkok เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดนตรีสดในประเทศไทย และสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความฝันได้ก้าวสู่เส้นทางศิลปินอย่างมั่นคง
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