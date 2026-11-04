Nasdaq อนุมัติจดทะเบียน Canary Staked INJ ETF ชื่อย่อ INJC
ตลาด Nasdaq อนุมัติการจดทะเบียนกองทุน ETF อินเจกทีฟที่สเทคโทเคน โดย Canary Capital ยื่นแบบฟอร์ม 8-A เพื่อเตรียมเปิดให้บริการในอนาคตใกล้ๆ นี้
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq Stock Market LLC ได้มีการประกาศการอนุมัติรายการจดทะเบียนสำหรับกองทุนแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายในตลาดรอง (ETF) ชุดใหม่ภายใต้โครงการ Canary Staked INJ ETF ซึ่งกองทุนนี้จะมีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า INJC การอนุมัติครั้งนี้เกิดขึ้นตามเอกสารแบบฟอร์ม 8-A ที่บริษัท Canary Capital ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อจดทะเบียนหลักทรัพย์ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Nasdaq อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ การที่ Nasdaq อนุมัติรายการจดทะเบียนดังกล่าว เป็นขั้นตอนทางระเบียบวินัยของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้หมายความว่ากองทุนนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติอย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นการเปิดทางให้กองทุนสามารถเข้าสู่กระบวนการเตรียมเปิดจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะได้ในขั้นถัดไปAlso readBitcoin ร่วงหนักก่อนเลือกตั้งกลางเทอม ส่อทางตันกฎหมายดิจิทัล CLARITY Act
กลไกการถือครองและสเทคโทเคน INJ
โครงสร้างของกองทุน INJC ที่ Canary Capital ได้ออกแบบไว้มีเงื่อนไขที่ชัดเจนมาก โดยกองทุนมีแผนที่จะนำสินทรัพย์ไปดำเนินการ Staking (การสเทค) ในโทเคนดิจิทัล Injective (INJ) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้สภาวะปกติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน
สำหรับผลตอบแทนหรือรางวัลที่ได้จากกระบวนการ Staking นั้น กองทุนจะไม่มีการแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง แต่จะนำรางวัลสุทธิทั้งหมดกลับไปทบต้นในกองทุนโดยอัตโนมัติ ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากผลกำไรที่สะสมภายในกองทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามมูลค่าสินทรัพย์
ในการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว Canary Capital ได้แต่งตั้งให้บริษัท BitGo เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ (Custodian) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพื่อรับประกันความมั่นคงของโทเคน INJ ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน
โครงสร้างค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ด้านโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน กองทุนได้กำหนดค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุน (Sponsor Fee) ไว้ในอัตราร้อยละ 1.10 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่หักจากสินทรัพย์กองทุนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่น่าสนใจ regarding Reward Allocation
โดยรางวัลสูงสุดจากการ Stake ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 จะถูกนำไปจัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้สนับสนุนกองทุน ผู้ให้บริการระบบ Staking และผู้ดูแลสินทรัพย์ BitGo ซึ่งโครงสร้างนี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการดำเนินงานที่สูงกว่ากองทุน ETF ดั้งเดิมทั่วไป
ประวัติการยื่นจดทะเบียนและคู่แข่งในตลาด
ประวัติการยื่นขอจดทะเบียนกองทุน INJ ETF ครั้งแรกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 โดยเริ่มต้นที่ตลาด Cboe BZX แต่ต่อมาได้ถอนคำขอออกจากตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2026 และทำการยื่นเอกสารแก้ไขพร้อมเปลี่ยนมาใช้ตลาด Nasdaq แทนเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พร้อมกำหนดชื่อย่อ INJC อย่างแน่นอน
ขณะเดียวกัน คู่แข่งอย่าง 21Shares ก็กำลังยื่นขอจดทะเบียนกองทุน Injective ETF บน Nasdaq ด้วยเช่นกัน โดยมีชื่อย่อว่า TINJ แต่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยวางแผนจะทำการ Staking ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าอยู่ที่ร้อยละ 40 ถึง 60 ของสินทรัพย์
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไปที่ต้องจับตา
แม้ว่าการอนุมัติจดทะเบียนจาก Nasdaq จะถือเป็นข่าวดี แต่ในมุมมองของตลาดยังคงมองว่าเป็นเพียงครึ่งทางของกระบวนการเท่านั้น เพราะด่านที่สำคัญที่สุดและท้าทายที่สุดยังคงรออยู่ตรงหน้า นั่นคือ SEC ที่ต้องประกาศให้แบบฟอร์ม S-1 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเมื่อใด SEC จะพิจารณาอนุมัติแบบฟอร์ม S-1 ให้กองทุน INJC สามารถเปิดซื้อขายได้จริง ซึ่งนักลงทุนควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากกว่าจะตื่นเต้นกับการอนุมัติจดทะเบียนเพียงอย่างเดียว
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องสภาพคล่อง เนื่องจากกองทุนประเภท Staking ETF มักมีระยะการถอนหน่วยลงทุนที่ยาวนานถึง 21 วัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความยืดหยุ่นในการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อย จึงเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย
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