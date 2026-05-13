Naga Chamnan Asks PM's Son About Land Acquisition

Naga Chamnan, a member of the National Assembly, questions the involvement of the Prime Minister's son in land acquisition near the Land Bridge project of Aomada, a company involved in oil tanker transportation. She also raises concerns about the potential conflict of interest and the impact on the distribution of wealth.
13 พ. ค.2569 - นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.
บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ตั้งคำถามถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หลังรีบออกตัวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกว้านซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์บริดจ์ของอาม่า ว่า ถ้าย้อนไปฟังที่ตนแถลงข่าวในการประชุม ครม. เงา ครั้งที่ 1 ตนกล่าวว่าให้ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ไปที่อ่าวเคย จ.
ระนอง ชาวบ้านเขาพร้อมให้ข้อมูล เพราะ ช่วง 2-3 เดือนมานี้ มีการกว้านซื้อที่ดินไป 500 ไร่ จากบริษัทนอมินี ที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของ อาม่า มารีน ที่ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลระหว่างประเทศ (Oil/Chemical Tankers) โดยเน้นน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก นางสาวภคมน ตั้งคำถามต่อกรณีดังกล่าว ว่า ทำไมจะไม่เกี่ยว มันเกี่ยวตรงที่ท่านเป็นรองนายกฯ ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และเป็นคนออกตัวแรงที่สุดคนหนึ่งในการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ตนจึงบอกให้ท่านรัฐมนตรีตรวจสอบเนื่องจากมีการกว้านซื้อที่จากทุนขนาดใหญ่ไว้จำนวนมาก ที่คนในพื้นที่เรียกว่า อาม่า มารีน เพราะหากปล่อยให้ทรัพยากรที่ดินตกอยู่ในมือกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ราย สิ่งที่จะตามมาคือการ กินรวบผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และท้ายที่สุด ความมั่งคั่งที่รัฐสัญญาว่าจะกระจายสู่ประชาชน ก็จะกลายเป็นการกระจุกตัวอยู่แค่ในกระเป๋าของนายทุนไม่กี่กลุ่มเท่านั้น นางสาวภคมน กล่าวต่อว่า แต่บังเอิญเหลือเกินว่าบุคคลที่ตนบอกว่า อาม่า มารีน กว้านซื้อที่ สรรพนามนี้ดันไปตรงกับชื่อบริษัทน้องชายท่าน คือ อาม่า มารีน ที่ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลระหว่างประเทศ (Oil/Chemical Tankers) โดยเน้นน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ท่านเลยสะดุ้งรีบชี้แจงว่าไม่เกี่ยว ซึ่งในอนาคตหาก พ.
ร. บ. SEC ผ่านบังคับใช้ในภาคใต้ ก็ต้องพิสูจน์ความโปร่งใสว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ระหว่างรัฐมนตรีคมนาคมกับภาคธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้ ภายใต้ พ. ร.
บ.
SEC สังคมตั้งคำถามกับท่านแน่ เคยมีให้เห็นตัวอย่างในช่วงวิกฤตน้ำมัน ที่นายทุนน้ำมันมาแก้ปัญหาการกักตุนน้ำมัน แล้วสุดท้ายก็แก้ไม่ได้ หาไอ้โม่งไม่เจอ แต่ตอนนี้เอาขั้นแรกก่อน ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลมุ่งมั่นจะเอาให้ได้ ต้องไปตรวจเช็กกรณีมีทุนใหญ่กว้านซื้อที่ดิน ซื้อแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีโฉนดและยังมั่นใจว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ รวมถึงที่บนภูเขาก็เอาหมด ท่านต้องตรวจสอบเรื่องนี
Land Bridge Project Aomada Oil Tanker Transportation Prime Minister's Son Land Acquisition Conflict Of Interest Wealth Distribution
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Thai FM: KP govt attached to MOU 2544, interested in talks under UNCLOS on disputed Thai border areaThai FM, who is discussing a border dispute with Cambodia, mentions that Cambodia is a UNCLOS associate state and the MOU 2544 has been terminated. He asks about the validity of the MOU 2544 in relation to the disputed area and emphasizes the importance of international laws for border discussions.
Read more »
ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ พาณิชย์รถพุ่มพวง ลดราคาช่วยประชาชนPM discusses the importance of reducing the burden of living on the people, launching a project to provide necessary items at a discounted price to help those in remote areas.
Read more »
CP LAND เปิดแผนยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจโรงแรมระยะ 3 ปี,ร่วมวิถีการใช้ชีวิตในยุคใหม่ คือ "Bleisure"CP LAND ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 และมีบทบาทเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตอนนี้ CP LAND แถลงแผนยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจโรงแรมระยะ 3 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงแรมคุณภาพตามแนวคิด "Bleisure" หรือ การผสานการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันตามแนวคิด Y2K ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก พร้อมเปิดโรงแรมเพิ่ม 15 แห่งทั่วประเทศ
Read more »
Thai Stock Insider Trading Disclosure Form 59 Information (2022)In this news text, we provide an analysis of insider trading reports filed by Thai corporations with the Securities and Exchange Commission. These reports reveal changes in the holdings and trading activities of company executives, including the types of securities, amount of shares, price, and acquisition/disposition methods. The report also includes a disclaimer about potential duplications in reporting due to multiple roles held by company insiders.
Read more »