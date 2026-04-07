NVIDIA: รายรับพุ่งสูง แต่หุ้นยังคงอยู่ในช่วงการรวมบัญชี

รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ NVIDIA แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นยังคงอยู่ในช่วงการรวมบัญชี นักลงทุนกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
ในช่วงเวลาเดียวกัน โครงสร้างรายได้ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยมีรายได้ประมาณ 69% มาจากตลาดภายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ให้บริการ ไฮเปอร์สเกลเลอร์ ยังคงขยายการซื้อตัวเร่งความเร็วของศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 รายรับอยู่ที่ 68.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายรับทั้งปีมีมูลค่ารวม 215.
9 พันล้านดอลลาร์ (+65%) หลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 210 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 หุ้นก็เข้าสู่แนวโน้มขาลง การปรับฐานสิ้นสุดลงที่ 165 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ตามด้วยการดีดตัวขึ้น แม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 177 จุด แต่ก็ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างระดับเสียงช่วยเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้น กิจกรรมการซื้อขายที่มีความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาที่สังเกตได้นั้นอยู่ในช่วง 181–183 โดยที่จุดควบคุม (POC) อยู่ในตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เข้าร่วมตลาดมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงหลายเดือน ทำให้เป็นโซนอ้างอิงที่สำคัญ เหนือระดับปัจจุบัน โปรไฟล์ปริมาณยังคงมีความหนาแน่นสูงถึง 189 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2025 และทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุด\การวิเคราะห์ตลาดแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง NVIDIA ยังคงอยู่ในระยะการรวมบัญชีที่ยืดเยื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่ง แต่ถูกถ่วงด้วยสภาพแวดล้อมมาโครที่เบาลง นักลงทุนกำลังประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัท โปรไฟล์ปริมาณเน้นถึงกิจกรรมที่สำคัญเหนือระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่ต่อเนื่องในหุ้น แม้ว่าราคาจะยังคงอยู่ในช่วงการรวมบัญชี RSI (Relative Strength Index) ยังคงเป็นกลาง ซึ่งบ่งบอกว่าหุ้นไม่ได้ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะประเมินสัญญาณที่เข้ามาโดยไม่ต้องรีบร้อน การตัดสินใจลงทุนจึงเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้น
