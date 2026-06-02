NVIDIA เปิดตัว RTX Spark ชิป AI‑ready สำหรับ PC ใหม่ที่สนับสนุน LLM 120 พันล้านพารามิเตอร์

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NVIDIA ประกาศเปิดตัวชิปพีซีรุ่นใหม่ชื่อ RTX Spark ซึ่งก่อนหน้านี้มีรหัสภายในว่า N1 และ N1X ชิปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Windows PC ให้รองรับการทำงานของ AI Agent บนอุปกรณ์โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ RTX Spark มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่รวม GPU CUDA Core จำนวน 6,144 คอร์เข้ากับ Tensor Core รุ่นที่ 5 จำนวน 20 คอร์ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ FP4 การพัฒนาแห่งนี้ทำร่วมกับ MediaTek โดยใช้กระบวนการผลิต 3‑nanometer พร้อมคอร์ประมวลผล Cortex‑X925 และ Cortex‑A725 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการพลังงานและความเชื่อมต่อ ชิปยังรองรับเทคโนโลยี NVLink‑C2C เพื่อเชื่อมต่อหลายหน่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการประมวลผลสูงสุดถึง 1 Petaflop RTX Spark สามารถรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ( LLM ) ที่มีพารามิเตอร์สูงถึง 120 พันล้านตัวและรองรับ Context Length สูงสุด 1 ล้านโทเคน ทำให้การทำงานของ Personal Agent บน PC เป็นไปได้อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยความจำ Unified Memory ที่รองรับได้สูงสุดถึง 128 GB ช่วยให้การจัดการข้อมูลระหว่าง CPU, GPU และ Tensor Core ทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการคัดลอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ RTX Spark ยังมุ่งเน้นการทำงานด้าน Creative และ Gaming ด้วยการสนับสนุนการตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงถึง 12K 4:2:2 การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Adobe อย่าง Photoshop และ Premiere Pro ถูกออกแบบให้ใช้ศักยภาพของชิปได้เต็มที่ ทำให้ครีเอเตอร์สามารถเรนเดอร์และประมวลผลกราฟิกที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า NVIDIA ระบุว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้ชิป RTX Spark จะมีการออกแบบที่บางและเบามาก พร้อมกับหน้าจอที่รองรับเทคโนโลยี G‑sync เพื่อให้การแสดงผลเกมและวิดีโอเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีการตัดขาด บริษัทกำหนดแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 โดยมีพาร์ทเนอร์หลายรายที่ยืนยันการร่วมมือแล้ว เช่น ASUS, MSI, Dell, HP และ Lenovo ผู้ผลิตเหล่านี้จะร่วมพัฒนาเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กที่ใช้ RTX Spark เพื่อมอบประสบการณ์การทำงาน AI‑first ให้กับผู้ใช้ระดับมืออาชีพและผู้ที่สนใจเทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาค.
NVIDIA ประกาศเปิดตัวชิปพีซีรุ่นใหม่ชื่อ RTX Spark ซึ่งก่อนหน้านี้มีรหัสภายในว่า N1 และ N1X ชิปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Windows PC ให้รองรับการทำงานของ AI Agent บนอุปกรณ์โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ RTX Spark มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่รวม GPU CUDA Core จำนวน 6,144 คอร์เข้ากับ Tensor Core รุ่นที่ 5 จำนวน 20 คอร์ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ FP4 การพัฒนาแห่งนี้ทำร่วมกับ MediaTek โดยใช้กระบวนการผลิต 3‑nanometer พร้อมคอร์ประมวลผล Cortex‑X925 และ Cortex‑A725 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการพลังงานและความเชื่อมต่อ ชิปยังรองรับเทคโนโลยี NVLink‑C2C เพื่อเชื่อมต่อหลายหน่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการประมวลผลสูงสุดถึง 1 Petaflop RTX Spark สามารถรันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่มีพารามิเตอร์สูงถึง 120 พันล้านตัวและรองรับ Context Length สูงสุด 1 ล้านโทเคน ทำให้การทำงานของ Personal Agent บน PC เป็นไปได้อย่างเต็มรูปแบบ หน่วยความจำ Unified Memory ที่รองรับได้สูงสุดถึง 128 GB ช่วยให้การจัดการข้อมูลระหว่าง CPU, GPU และ Tensor Core ทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการคัดลอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ RTX Spark ยังมุ่งเน้นการทำงานด้าน Creative และ Gaming ด้วยการสนับสนุนการตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงถึง 12K 4:2:2 การทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ของ Adobe อย่าง Photoshop และ Premiere Pro ถูกออกแบบให้ใช้ศักยภาพของชิปได้เต็มที่ ทำให้ครีเอเตอร์สามารถเรนเดอร์และประมวลผลกราฟิกที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่า NVIDIA ระบุว่าโน้ตบุ๊กที่ใช้ชิป RTX Spark จะมีการออกแบบที่บางและเบามาก พร้อมกับหน้าจอที่รองรับเทคโนโลยี G‑sync เพื่อให้การแสดงผลเกมและวิดีโอเป็นไปอย่างลื่นไหลไม่มีการตัดขาด บริษัทกำหนดแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2026 โดยมีพาร์ทเนอร์หลายรายที่ยืนยันการร่วมมือแล้ว เช่น ASUS, MSI, Dell, HP และ Lenovo ผู้ผลิตเหล่านี้จะร่วมพัฒนาเครื่องพีซีและโน้ตบุ๊กที่ใช้ RTX Spark เพื่อมอบประสบการณ์การทำงาน AI‑first ให้กับผู้ใช้ระดับมืออาชีพและผู้ที่สนใจเทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาค
NVIDIA RTX Spark AI Chip LLM Creative Computing Gaming
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