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Economy

NVIDIA เปลี่ยนผู้นำ เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอ หุ้นร่วงราว 10%

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
NVIDIA เปลี่ยนผู้นำ เจนเซน หวง ลาออกจากซีอีโอ หุ้นร่วงราว 10%
เจนเซน หวง · NVIDIA · โคเล็ตต์ เครสส์
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เจนเซน หวง ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ NVIDIA โดยมีผลทันที ขณะที่โคเล็ตต์ เครสส์ ได้รับมอบหมายให้รักษาการซีอีโอ ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก

NVIDIA ผู้ผลิต ชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของโลก ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ว่า เจนเซน หวง ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ ประธานบริษัท และกรรมการบริษัท โดยมีผลทันที

การลาออกครั้งนี้ปิดฉากการบริหารบริษัทของหวงที่ยาวนานถึง 33 ปี นับตั้งแต่ร่วมก่อตั้ง NVIDIA ทันทีที่ประกาศ ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีรายงานว่าปรับตัวลดลงประมาณ 10% ก่อนตลาดเปิดทำการในวันที่ 12 พฤศจิกายน เช่นเดียวกัน

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โครงสร้างผู้บริหารชุดใหม่ของ NVIDIA

โคเล็ตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)ของ NVIDIA ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการซีอีโอ และยังคงดำรงตำแหน่ง CFO ควบคู่กันไป

ในด้านการกำกับดูแล NVIDIA แต่งตั้งฮาร์วีย์ ซี. โจนส์ เป็นประธานกรรมการบริษัท พร้อมเริ่มกระบวนการสรรหาซีอีโอถาวรเพื่อมารับตำแหน่งต่อจากการบริหารชั่วคราว

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ทั้งนี้ คณะกรรมการ NVIDIA ยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เหตุผลเบื้องหลังการลาออกและการตรวจสอบภายใน

การลาออกของหวงเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งต่อมาลุกลามเป็นประเด็นด้านความมั่นคง

มีรายงานว่าหวงมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงรายหนึ่ง ซึ่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับจีน เรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการ NVIDIA ต้องตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน หวงได้ส่งจดหมายถึงพนักงาน ยอมรับว่านอกใจภรรยา พร้อมขอโทษครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่

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อย่างไรก็ตาม NVIDIA ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของบริษัทหรือความมั่นคงแห่งชาติได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ผลกระทบต่อนักลงทุนและกำหนดการที่ต้องติดตาม

ตลาดหุ้นตอบรับข่าวการเปลี่ยนตัวซีอีโอของ NVIDIA อย่างรุนแรง โดยราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

Reuters รายงานว่า ความปั่นป่วนจากข่าวดังกล่าวทำให้มูลค่าตลาดของ NVIDIA ลดลงประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อการสูญเสียผู้บริหารที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของบริษัท

นักลงทุนยังต้องติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อทิศทางธุรกิจชิป AI และความเชื่อมั่นในระยะยาวอย่างไร โดย NVIDIA มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2570 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงผู้นำครั้งสำคัญนี้

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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