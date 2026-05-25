NVIDIA ยืนยันเติบโตรายได้แม้เผชิญข้อจำกัดการส่งออกจีน พร้อมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจีน

NVIDIA ยืนยันเติบโตรายได้แม้เผชิญข้อจำกัดการส่งออกจีน พร้อมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจีน
📆5/25/2026 6:37 PM
NVIDIA คาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อเนื่องแม้ต้องรับมือกับข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ ไปยังจีนมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ในจีนหลังทำข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ พร้อมรายงานผลประกอบการของหลายบริษัทเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะเผยแพร่

NVIDIA ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าคาดว่าจะสามารถทำรายได้เติบโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยังจีนถึงระดับ 8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้บอกว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในจีนหลังจากที่ได้ทำข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อแบ่งปะผลกำไรจากการขายชิปปัญญาประดิษฐ์ในตลาดจีน Nvidia กำลังพิจารณาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้จีนในขณะยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการควบคุมการไหลของเทคโนโลยีขั้นสูง ในสัปดาห์เดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งก็เตรียมรายงานผลประกอบการของตน ได้แก่ Marvell Technology ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปคอนเนคชัน, Dell ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์และโซลูชันคลาวด์, CrowdStrike ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์, Snowflake ผู้นำด้านบริการคลาวด์ข้อมูล, รวมถึง Autodesk ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรรม ทั้งนี้ยังมีธนาคารชั้นนำของแคนาดาที่กำลังเตรียมเปิดเผยข้อมูลการเงินของตน การประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกและอาจบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาดเทคโนโลยีในไตรมาสหน้า ผู้วิเคราะห์รายงานว่าข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการกำลังจะออกในช่วงเดือนต่อไป ได้แก่ รายงานคำสั่งซื้อที่ทนทานของเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาบ้าน S&P เคสเคส-ชิลเลอร์ของเดือนมิถุนายน รวมถึงการเรียกร้องว่างเปล่าที่เริ่มต้นในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม และข้อมูลการขายบ้านในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐและอาจมีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายการเงิน

