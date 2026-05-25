NVIDIA ยืนยันเติบโตรายได้แม้เผชิญข้อจำกัดการส่งออกจีน พร้อมแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดจีน

NVIDIA คาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อเนื่องแม้ต้องรับมือกับข้อจำกัดการส่งออกสหรัฐฯ ไปยังจีนมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ในจีนหลังทำข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ พร้อมรายงานผลประกอบการของหลายบริษัทเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะเผยแพร่
NVIDIA ประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าคาดว่าจะสามารถทำ รายได้ เติบโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการส่งออกของสหรัฐฯ ไปยัง จีน ถึงระดับ 8 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้บอกว่าจะให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใน จีน หลังจากที่ได้ทำข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อแบ่งปะผลกำไรจากการขายชิปปัญญาประดิษฐ์ในตลาด จีน Nvidia กำลังพิจารณาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายประเภทเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ จีน ในขณะยังรอการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่มุ่งเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการควบคุมการไหลของ เทคโนโลยี ขั้นสูง ในสัปดาห์เดียวกัน บริษัท เทคโนโลยี หลายแห่งก็เตรียมรายงานผลประกอบการของตน ได้แก่ Marvell Technology ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปคอนเนคชัน, Dell ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์และโซลูชันคลาวด์, CrowdStrike ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์, Snowflake ผู้นำด้านบริการคลาวด์ข้อมูล, รวมถึง Autodesk ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรรม ทั้งนี้ยังมีธนาคารชั้นนำของแคนาดาที่กำลังเตรียมเปิดเผยข้อมูลการเงินของตน การประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้น เทคโนโลยี ทั่วโลกและอาจบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาด เทคโนโลยี ในไตรมาสหน้า ผู้วิเคราะห์รายงานว่าข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการกำลังจะออกในช่วงเดือนต่อไป ได้แก่ รายงานคำสั่งซื้อที่ทนทานของเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาบ้าน S&P เคสเคส-ชิลเลอร์ของเดือนมิถุนายน รวมถึงการเรียกร้องว่างเปล่าที่เริ่มต้นในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 สิงหาคม และข้อมูลการขายบ้านในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐและอาจมีผลต่อการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายการเงิน
ทำเนียบขาวอนุมัติงบ $9,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเงินลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI computingทำเนียบขาวอนุมัติงบ $9,000 ล้านดอลลาร์เพื่อขยายเงินลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของ AI computing ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลน chip ขั้นสูงของ Nvidia ที่ CIA และ NSA ต้องใช้รันระบบ AI รัฐบาลสหรัฐฯ และ Anthropic กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำสัญญาลับที่จะให้ NSA ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Anthropic รวมถึงโมเดลใหม่ล่าสุดชื่อ ‘Mythos’ โดยสัญญาจะมีการห้ามนำ AI ไปใช้กับข้อมูลของชาวอเมริกัน
Nvidia ขยายการลงทุน AI และโมเดลอุตสาหกรรมปรับใช้ผลประโยชน์จากลูกค้าตลอดระยะเวลาปัจจุบัน Nvidia กำลังก้าวสู่ระดับของการเป็นผู้สู่เกียรติคุณได้ตั้งแต่การลงทุนมากถึง $45,000 ล้านทั่วถึงในการสร้างโมเดล AI, cloud, optical networking และประสานกันกับการลงทุนในความสำเร็จกลับมาที่ลูกค้าของ Nvidia ซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างอุปสงค์ต่อเนื่องของ Nvidia GPU และโครงสร้างพื้นฐาน AI
NVIDIA ส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่ ออกแบบสำหรับ Agentic AINVIDIA เริ่มส่งมอบ Vera ซีพียู AI รุ่นใหม่สำหรับปัญญาประดิษฐ์รุ่นล่าสุดของบริษัท ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับในการใช้งาน Agentic AI โดยเฉพาะ ช่วยให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลของซีพียูเพิ่มสูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 50% และประหยัดพลังงานมากถึง 2 เท่า
NVIDIA N1X ซีพียู ARM สำหรับ Windows คาดเปิดตัว Computex 2026Lenovo เผยข้อมูลผ่านระบบภายในว่ากำลังพัฒนาโน้ตบุ๊กชิป NVIDIA N1X ครอบคลุมตั้งแต่ Legion ถึง IdeaPad คาดเปิดตัว Computex 2026
