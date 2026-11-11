NVIDIA เจนเซิน หวง ภาวะวิกฤต CEO กระทบหุ้นร่วงหนัก
หุ้น NVIDIA ตกราว 14% หลังข่าวลือบอร์ดปลดเจนเซิน หวง จากตำแหน่ง CEO จากเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสและความมั่นคงทางเทคโนโลยี ตลาดสูญเสียมูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์
สถานการณ์ของบริษัท NVIDIA บริษัทผู้ผลิตชิป AI ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดนับจากมีการก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2536 เมื่อข่าวฉาวส่วนตัวของ เจนเซิน หวง ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอคนปัจจุบัน ได้ลุกลามกลายเป็นประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติและตำแหน่งทางการบริหาร ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทสูญหายไปกว่า 600,000 ล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว ขณะที่ราคาหุ้นตกลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน
ราคาหุ้นดิ่งลงรุนแรงต่อเนื่อง
ความผันผวนของราคาหุ้น NVIDIA เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่มีการเปิดเผยข่าวลือในสัปดาห์ที่แล้ว โดยในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2569 บริษัทเพิ่งประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความพยายามของหน่วยงานข่าวกรองต่างชาติในการเข้าถึงข้อมูลของเจนเซิน หวง แต่ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ราคาหุ้นก็ร่วงลงทันที 4.27% ปิดที่ระดับ 178.67 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายในสัปดาห์ถัดมาและราคาตกลงต่อไปอีก 5.47% เหลือที่ 168.89 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2569Also readเปิด 10 อันดับหมอดูสุดฮอตแห่งยุค! ผู้ทรงอิทธิพลเปลี่ยนดวงชะตา ยอดฟอลทะลุหลักล้าน
แม้ว่าในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ราคาหุ้นจะฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ 173.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.87% แต่แรงซื้อที่มีอยู่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสข่าวใหญ่ที่ตามมาได้ในเวลาต่อมา หลังจากตลาดปิดการซื้อขาย Reuters ได้รายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวของ The Wall Street Journal ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลของบริษัทกำลังเตรียมการพิจารณาถอดถอนเจนเซิน หวง ออกจากตำแหน่งซีอีโออย่างเป็นทางการ ซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นในช่องทางการซื้อขายก่อนตลาดเปิดหรือหลังตลาดปิด (Pre-market/After-hours) ร่วงลงอีกประมาณ 7 ถึง 8% มาอยู่ที่ระดับ 160 ถึง 161 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากอ้างอิงจากราคาปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ระดับ 186.64 ดอลลาร์ ก่อนที่กระแสข่าวฉาวล่าสุดจะแพร่กระจายออกไปอย่างเต็มรูปแบบ จะเห็นว่ามูลค่าของหุ้น NVIDIA ได้ลดลงสะสมไปถึงประมาณ 14% จากจุดสูงสุดก่อนหน้าเหตุการณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความขาดความมั่นใจของนักลงทุนทั่วโลกต่อทิศทางของบริษัทและความเชื่อมั่นในตัวผู้นำสูงสุด
ประเด็นความสัมพันธ์นอกสมรสและเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข่าวส่วนตัวธรรมดา แต่เป็นการเปิดโปงความสัมพันธ์นอกรายที่ซับซ้อนของเจนเซิน หวง โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่สื่อต่างชาติได้ขุดพบข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นอกสมรสกับเคมบริดจ์ โพลล์ รองประธานฝ่ายธุรกิจสุขภาพของ NVIDIA ซึ่งเป็นผู้บริหารหญิงที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของซีอีโอโดยตรง การเปิดเผยเรื่องนี้ซ้ำซ้อนทำให้องค์กรไม่สามารถปฏิเสธหรือลดทอนความร้ายแรงของปัญหาได้อีกต่อไป
นอกจากประเด็นทางศีลธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรแล้ว ยังมีความกังวลอย่างมากต่อประเด็นความมั่นคงทางเทคโนโลยีและข้อมูล เนื่องจากในกรณีก่อนหน้านี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข่าวฉาวคนแรกถูกหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน ทำให้เรื่องดังกล่าวไม่ได้อยู่ในฐานะปัญหาจริยธรรมส่วนบุคคลของซีอีโอเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูลทางธุรกิจอันละเอียดอ่อน
บริษัท NVIDIA ได้พยายามชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า ยังไม่มีเหตุผลที่ยืนยันได้ว่าความลับทางธุรกิจหรือความมั่นคงแห่งชาติได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว แต่การที่คณะกรรมการกำกับดูแลต้องเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาตำแหน่งของซีอีโอก็แสดงให้เห็นว่าองค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงทางกฎหมายและภาพลักษณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพันธสัญญาทางธุรกิจกับรัฐบาลและลูกค้ากลุ่มหลัก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและทิศทางองค์กร
การสูญเสียมูลค่าตลาดสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาอันสั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่น่าตระหนกสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและกลุ่มนักลงทุนที่ถือครองหุ้น NVIDIA ในวงกว้าง เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงแบบเฉพาะตัว (Key Person Risk) ที่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้นำทรงอิทธิพลต้องเผชิญ เมื่อภาพลักษณ์และพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้นำถูกเชื่อมโยงกับเสถียรภาพขององค์กรโดยตรง ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างรุนแรงภายในระยะเวลาอันสั้น
สิ่งที่กำลังตามมาในเร็วๆ นี้คือกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีขึ้นอยู่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานอย่างไร และกระบวนการถอดถอนหรือคงตำแหน่งของเจนเซิน หวงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อแผนงานการพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ๆ หรือไม่ ซึ่งนักลงทุนจะต้องจับตาดูประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง NVIDIA ในเร็วๆ นี้เพื่อดูความชัดเจนของทิศทางองค์กรในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
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