NUUI WORLD เข้าสู่โลก Modern Wellness Lifestyle ด้วย NUUI Shot 10 สูตร

NUUI WORLD เปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม 'เก้า นพเก้า' เป็นพรีเซนเตอร์ของ NUUI Fiber สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จากผู้บริโภค สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องใหญ่ที่สุดในเอเชีย
NUUI WORLD เข้าสู่โลกของ Modern Wellness Lifestyle Brand ด้วยการเปิดตัว NUUI Shot 10 สูตร พร้อม ' เก้า นพเก้า ' เป็นพรีเซนเตอร์ของ NUUI Fiber สะท้อนเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จากผู้บริโภค สู่การเป็นหนึ่งใน แบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเอง ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องใหญ่ที่สุดในเอเชีย NUUI WORLD ประกาศก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะ Modern Wellness Lifestyle คุณศิริพร ทองรุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NUUI WORLD จำกัด กล่าวว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เราจึงอยากให้ NUUI WORLD เป็นมากกว่าแบรนด์ อาหารเสริม แต่เป็นแบรนด์ที่ช่วยให้ทุกคนเริ่มต้นดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกวัน การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของแบรนด์ในปีนี้ มาพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้กลุ่ม NUUI Shot จำนวน 10 สูตร ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การดูแลตัวเองในหลากหลายช่วงเวลาของวัน ภายใต้แนวคิดที่ว่า Wellness ควรเป็นเรื่องที่เข้ากับชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือไกลตัว ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาในรูปแบบซองพร้อมดื่ม พกพาสะดวก ใช้งานง่าย และคัดเลือกสารสกัดจากแหล่งคุณภาพทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถดูแลตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ คือ NUUI Astaxanthin Shot สูตรพิเศษที่พัฒนาโดยทีมวิจัยของแบรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการดูแลตัวเองแบบ Long-Term Wellness และสอดคล้องกับกระแส Longevity Lifestyle ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภครุ่นใหม่ทั่วโลก พร้อมกันนี้ NUUI WORLD ยังได้เปิดตัว ' เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ' ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ NUUI Fiber ผลิตภัณฑ์เรือธงของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง การเลือก เก้า นพเก้า ในครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนแนวคิดของคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสมดุล ทั้งในเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิต และการพัฒนาตัวเองในระยะยาว 'เก้าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องของความสวยหรือรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่ NUUI Fiber ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคในยุคนี้' คุณศิริพร กล่าว Wellness ผ่านการติดตั้ง Wellness Vending Machine หรือ ตู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ Customer Journey เพื่อทำให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในปี 2569 สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ NUUI WORLD จะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภค Gen Z และ Young Millennials มากขึ้น โดยมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองสุขภาพเป็นเพียงเรื่องของการป้องกันโรค แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตน คุณภาพชีวิต และความมั่นใจในการใช้ชีวิต ภายใต้แนวคิด Begin Bold.
Live Bright.
NUUI WORLD ต้องการส่งต่อมุมมองใหม่ว่า การดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก และไม่จำเป็นต้องรอให้มี ปัญหาสุขภาพก่อนจึงค่อยเริ่มต้น เพราะทุกการดูแลตัวเองในวันนี้ คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 รวมถึงขยายการสื่อสารผ่าน Live Commerce, Social Media และ Lifestyle Content เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพในแบบที่เข้า กับวิถีชีวิตของตนเอง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ NUUI WORLD ได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok, Shopee และ Lazada ภายใต้ชื่อ NUUI WORL
NUUI WORLD Modern Wellness Lifestyle NUUI Shot เก้า นพเก้า แบรนด์ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเอง
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