NT เตรียมแผนสำรอง 7 เคเบิลใต้น้ำ รองรับอินเทอร์เน็ตล่ม 24 ชม.
NT ประกาศพร้อมรับมือเคเบิลใต้น้ำขาด ด้วย 7 เส้นทางสำรอง จัดสรรแบนด์วิดท์ให้หน่วยงานรัฐ-การเงินก่อน ใช้ Caching ลดการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ประกาศความพร้อมด้านโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ระหว่างประเทศอย่างครอบคลุม โดยระบุชัดเจนว่าจะไม่เกิดสถานการณ์ระบบล่ม แม้เกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานหลัก โดยมีการวางระบบสำรองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าเสถียรภาพของการใช้ อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยยังคงอยู่ตลอดเวลา
ระบบสำรอง 7 เส้นเชื่อมต่อทั่วโลก
พันเอก สรรพชัย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษั ท โทรคมนาคมแห่ งชาติ จำก ัด (มหาชน) หรอ NT เปดเผยว่ า ได ้เตรยมความพรอมของโครงข่ายอ นเทอร์เน็ตระหวางประเทศอย างรอบดาน โดยม ระบบรองรบทสามารถรองรบการใช งานได ้อย างม ประสทธิภาพ สามารถม ั่นใจได ว่ าการใช อ งน นเทอร์เน็ตของไทยย งคงม เสถียรภาพ และ NT จะด ูแลให บริการอย างต อเน องตลอด 24 ช วโมง รวมถ งม แผนร ับม อเฝ ้าระว งความปลอดภ ยทางไซเบอร โดยได นำเสนอแผนร ับม อความเสี่ ยงด งกล ่าวก มห งการด ิจิทัลเพ อเศรษฐก จและส งคมตามท ได ร บมอบนโยบ ายในส วนของการปกป องระบบโครงสร างพ นฐ นของประเทศAlso readอัปเดต ผลบังคับใช้กฎหมาย พื้นที่ อ.ธารโต ดับ 1 ราย สมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง
กลยุทธ์ลดการพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ
หากเกิดกรณีถูกตัดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ระบบจะสามารถถ่ายโอนการใช้งานไปยังเส้นทางสำรองทั้งหมดของ NT ทั้ง 7 ระบบ ที่เชื่อมต่อกไปยังทุกภูมิภาคของโลก และสามารถส่งผ่านผู้ให้บริการระดับสากลซึ่งมีการจัดหาความจุโครงข่าย (Capacity) บนเส้นทางการระหว่างประเทศที่หลากหลายไว้ล่วงหน้า โดยระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยระดับสูง ปกป้องการเจาะเข้าระบบจากภายนอก นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี Caching และ Localized Content เพื่อลดการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ จากความกังวลในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรการทำงานของระบบ
จัดลำดับความสำคัญหน่วยงานรัฐและสถาบันการเงิน
จากการประเมินสถานการณ์เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) NT จะจัดการระบบตามลำดับความสำคัญเพื่อ能够使สามารถบริหารจัดการการสื่อสารของประเทศได้ เช่น การจัดสรรแบนด์วิดท์ให้กับหน่วยงาน ความมั่นคง รัฐบาล การแพทย์ และระบบการเงินเป็นลำดับแรก รวมถึงการใช้ระบบ Broadcasting เพื่อการสื่อสารกับประชาชนในช่วงการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการรักษาความต่อเนื่องของบริการสำคัญ
มาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล
ปัจจุบัน NT ให้บริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี การเฝ ้าระว งและประเม นสถาน客ณภัยคุกคามทางไซเบอร์อย างต อเน อง พร อมนำเทคโนโลย และระบบปองก นภ ยไซเบอร ท ได มาตรฐานสากลมาใช ในการด ูแลและปกป องระบบสารสนเทศของหน วยงาน เพ อเสร มสรางความม นคงปลอดภ ยของระบบโครงสรางพ นฐ นด ิจิทัล และเพ มข ดความสามารถในการร ับม อและตอบสนองต อภ ยคุกคามทางไซเบอร ได อย างม ประสทธิภาพ
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