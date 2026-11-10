NT ยืนยันความพร้อมระบบเน็ตเวิร์คและมาตรการไซเบอร์ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
NT โดย พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ ยืนยันความพร้อมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง 7 เส้นทาง และแผนรักษาความต่อเนื่องของการสื่อสาร พร้อมให้บริการไซเบอร์ซีเคียวริตี้แก่ภาครัฐและเอกชน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้ยืนยันความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงและความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ โดยมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสารและเพิ่มมาตรการให้บริการป้องกันภัยทางไซเบอร์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรการรับมือภัยไซเบอร์โดยผู้บริหาร NT
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า ทาง NT ได้เตรียมความพร้อมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน โดยมีระบบสำรองที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยยังคงมีความเสถียรAlso readNT ปิดตำนาน 'ไทยคม 4' ชี้ กสทช. แค่รับทราบ ไม่ต้องอนุมัติปลดระวาง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพร้อมดูแลให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับการวางแผนรับมือและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างใกล้ชิด โดยได้นำเสนอแผนรับมือความเสี่ยงดังกล่าวต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่ได้รับมอบนโยบายจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ
ระบบสำรองเคเบิลใต้น้ำและกลยุทธ์เครือข่าย
ในส่วนของการปกป้องระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ หากเกิดกรณีถูกตัดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ระบบจะสามารถถ่ายโอนการใช้งานไปยังเส้นทางสำรองได้ทันที โดยครอบคลุมระบบเคเบิลใต้น้ำของ NT ทั้งหมด 7 เส้นทาง ที่เชื่อมต่อไปยังทุกภูมิภาคของโลก
ระบบสามารถส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการระดับสากล ซึ่งมีมีการจัดหาความจุโครงข่าย (Capacity) บนเส้นทางระหว่างประเทศที่หลากหลายไว้ล่วงหน้าด้วย ส่วนใหญ่ระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยระดับสูง เพื่อป้องกันจากการเจาะเข้าระบบจากภายนอกอย่างเด็ดขาด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้เทคโนโลยี Caching และLocalized Content เพื่อลดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ จากความกังวลในเรื่องการโจมตีทรัพยากรการทำงานของระบบ เช่น การทำให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องทั้งระบบ ซึ่งช่วยกระจายโหลดและเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
แผนบริหารความต่อเนื่องและการจัดสรรแบนด์วิธ
NT มีการประเมินสถานการณ์เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยจะจัดการระบบตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการสื่อสารของประเทศได้อย่างมีระบบ เช่น การจัดสรรแบนด์วิธให้กับหน่วยงานความมั่นคง รัฐบาล การแพทย์ และระบบการเงินเป็นลำดับแรก
รวมไปถึงการใช้ระบบ Broadcasting เพื่อการสื่อสารกับประชาชนในช่วงการฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ เพื่อให้การสื่อสารสำคัญไม่ขาดตอนแม้ในภาวะวิกฤต
การให้บริการปลอดภัยทางไซเบอร์สู่รัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ปัจจุบัน NT ให้บริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีและระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในการดูแลและปกป้องระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
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