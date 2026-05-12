NRPT ร่วมมือ Impossible Foods เปิดโรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบสแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) และ Impossible Foods ผู้นำนวัตกรรมเนื้อแพลนต์เบสหรือเนื้อจากพืชระดับโลกจากสหรัฐฯ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการผลิตเนื้อแพลนต์เบสในประเทศไทย โดยใช้โรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบสของ NRPT ในฐานะฐานการผลิตหลักแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด ( NRPT ) บริษัทร่วมทุนด้านอาหารแห่งอนาคตของบริษัท ปตท.
จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Impossible Foods ผู้นำนวัตกรรมเนื้อแพลนต์เบสหรือเนื้อจากพืชระดับโลกจากสหรัฐฯ โดยใช้โรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบสของ NRPT ในประเทศไทย เป็นฐานการผลิตหลักแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ โรงงานของ NRPT ถือเป็นโรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบส 100% แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-based ระดับ A+ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ขณะที่ Impossible Foods เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อแพลนต์เบสที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสหรัฐฯ และติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทผลิตเนื้อแพลนต์เบสที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรม ฮีม หรือ เลกฮีโมโกลบินจากถั่วเหลือง (Heme: Soy Leghemoglobin) ซึ่งเป็นโปรตีนสกัดจากรากถั่วเหลือง เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติ สี และกลิ่นใกล้เคียงเนื้อสัตว์จริง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีปริมาณการจำหน่ายเริ่มต้นในภูมิภาคนี้ 500,000 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ Impossible Foods ต่อศักยภาพของ NRPT ในฐานะพันธมิตรด้านการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตระดับสากล ปัจจุบันเริ่มผลิตและวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว และส่งออกไปยังออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องก
NRPT Impossible Foods เนื้อแพลนต์เบส โรงงานผลิต ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื้อจากพืช นวัตกรรม เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช เนื้อสัตว์จริง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ION ส่งมอบงานติดตั้งระบบโซลาร์ NRPT ปตท.จ่อเดินเครื่องเฟสแรก Q4/66'PTT' เตรียมกดปุ่ม 'NRPT' เดินเครื่องผลิตอาหารโปรตีนจากพืชใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เฟสแรกในไตรมาส 4/66 กำลังผลิต 3,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตรวม 25,000 ตันต่อปี ล่าสุด 'ION'ส่งมอบโครงการติดตั้งระบบพลังงานโซลาร์ครบวงจร ขนาดติดตั้ง 389.61 kWp รองรับงานผลิตต่อเนื่อง
Read more »
'ION-NRPT' ปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารผลิตโปรตีนจากพืชด้วยโซลาร์'ION-NRPT' ปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารผลิตโปรตีนจากพืชด้วยโซลาร์ เดินเครื่องโรงงาน Plant & Bean (Thailand) ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเดือนละ 27 ตัน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า 30% สร้างความได้เปรียบในการควบคุมต้นทุนการผลิต
Read more »
ปตท. เดินเครื่อง “Plant & Bean” ผลิตโปรตีนจากพืชด้วยโซลาร์NRPT เดินเครื่องโรงงาน Plant & Bean (Thailand) ผลิตโปรตีนจากพืชด้วยโซลาร์ หั่นต้นทุนพลังงาน 30% - ลดการปล่อยคาร์บอนเดือนละ 27 ตัน
Read more »
“Griffith Foods Company Limited” สานต่อโครงการ CSR“Griffith Foods Company Limited” สานต่อโครงการ CSR ลงพื้นที่ส่งต่อโอกาสทางด้านการศึกษาและโภชนาการแก่โรงเรียนบ้านบุ่งเตย จ.นครราชสีมา “Griffith Foods
Read more »
NSL Foods ขนทัพสินค้า นวัตกรรมร่วมงาน THAIFEX–Anuga Asia 2024 ตอบโจทย์คนยุคใหม่NSL Foods ร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 พร้อมเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเพิ่ม หวังตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมอาหารจาก นวัตกรรมตอบโจทย์คนยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืนผ่านการใช้ซ้ำ ลดการสูญเสีย นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL Foods ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหารรองท้อง...
Read more »
Tyson Foods ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ หุ้นพุ่ง US Foods และ Performance Food Group ยกเลิกการควบรวมกิจการTyson Foods ประกาศปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้น ขณะที่ US Foods และ Performance Food Group ยกเลิกการเจรจาควบรวมกิจการ JPMorgan แนะนำการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงต่อ AI
Read more »