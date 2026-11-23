NPL กสิกรไทย Q3/2569 ทรงตัว 2.75% เตือน SMEs รายย่อยเปราะบาง หนี้ซ้ำพุ่ง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย NPL ธนาคาร Q3/2569 คงที่ 2.75% แต่เตือนความเสี่ยงหนี้เสียซ้ำกลุ่มรายย่อยพุ่ง 29.5% คาดปีนี้ทรงตัวที่ 2.80% ยังต่ำกว่า 3%
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยรายงานสถานการณ์คุณภาพสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ประจำ ไตรมาส 3/2569 ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนหนี้เสีย (NPL) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.75% ของสินเชื่อรวมใกล้เคียงกับอัตรา 2.76% ในไตรมาส 2/2569 แม้ตัวเลขภาพรวมจะมีความมั่นคง แต่ภายในโครงสร้างรายย่อยมีความเปราะบางสูง โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ สินเชื่อรายย่อย ที่มีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้
รายละเอียด NPL ระบบธนาคารและความเสี่ยงรายย่อย
แม้ภาพรวมของระบบธนาคารจะยังทรงตัวที่ระดับ 2.75% ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาคุณภาพสินเชื่อเชิงรุกของสถาบันการเงินต่างๆ แต่โครงสร้างหนี้ในกลุ่ม SMEs และรายย่อยยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสัดส่วนสินเชื่อ Stage 2 และ NPL ของกลุ่ม SMEs ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ขณะที่กลุ่มลูกหนี้รายย่อยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของการชำระหนี้ในอนาคตอันใกล้Also readกรมอุทยานฯ เปิดรายชื่อ 10 อุทยานฯ รายได้สูงสุดปี 2569
ประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งและถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญคืออัตราการกลับมาเป็นหนี้เสียซ้ำ (Re-entry) ของลูกหนี้รายย่อยที่เคยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้มาแล้ว โดยข้อมูลในไตรมาส 3/2569 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแตะระดับ 29.5% ซึ่งสวนทางกับภาพรวมของระบบธนาคารที่แนวโน้มการเกิดหนี้เสียใหม่เริ่มชะลอลง สาเหตุหลักของความซ้ำซ้อนนี้เกิดจากการฟื้นตัวของรายได้ที่ไม่ทั่วถึงและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้เดิมกลับสู่ภาวะเสี่ยงอีกครั้ง
ตำแหน่งของหน่วยงานและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
ดร.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ให้มุมมองว่าอัตราการเกิดหนี้เสียในภาพรวม (NPL Formation) เริ่มชะลอลงได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของสถาบันการเงินในการเร่งจัดการปัญหาคุณภาพสินเชื่ออย่างเร่งด่วนและเชิงรุก ซึ่งช่วยประคองตัวเลข NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์ให้อยู่ในเกณฑ์คงที่ อย่างไรก็ตาม ดร.กาญจนายังชี้ให้เห็นว่าต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SMEs อย่างใกล้ชิดเนื่องจากทั้งสินเชื่อ Stage 2 และ NPL ยังอยู่ในระดับสูง และสินเชื่อรายย่อยก็ยังเผชิญความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ของคุณ ดร.กาญจนายังเน้นย้ำว่าปัญหาคุณภาพสินเชื่อยังไม่ได้คลี่คลายทั้งหมด แม้ตัวเลข NPL โดยรวมจะเริ่มมีเสถียรภาพและทรงตัว แต่ความเปราะบางในพอร์ตสินเชื่อเฉพาะกลุ่มยังคงมีอยู่ซึ่งต้องการการเฝ้าระวังและมาตรการรองรับที่เหมาะสมจากสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจะไม่ลุกลามสู่ความมั่นคงของระบบธนาคารโดยรวมในระยะยาว
ผลกระทบจริงและแนวโน้ม NPL ในระยะต่อไป
เมื่อพิจารณาคุณภาพสินเชื่อรายย่อยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์พบว่าสถานการณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบัตรเครดิตยังคงมีแรงกดดันจากปัญหาคุณภาพสินเชื่อ ในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในเชิงบวก สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัดส่วน NPL เพิ่มขึ้นจาก 3.73% ในไตรมาส 2/2569 เป็น 3.83% ในไตรมาส 3/2569 พร้อมกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของสินเชื่อ Stage 2 มาอยู่ที่ 5.70% สะท้อนแรงกดดันเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบ้านราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท
สำหรับแนวโน้มในภาพรวมศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าหนี้เสีย (NPL) ของระบบธนาคารจะยังคงมีอัตราต่ำกว่า 3% ไปจนถึงกลางปี 2570 โดยคาดว่าในช่วงสิ้นปี 2569 อัตรา NPL จะอยู่ที่ระดับ 2.75% ถึง 2.80% ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการควบคุมหนี้เสียให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แม้ว่าจะมีความท้าทายจากความเปราะบางในกลุ่มรายย่อยและ SMEs ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับจุลภาคต่อไป
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