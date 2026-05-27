NIA หนุนไทยสู่ฮับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาเซียน ชู EM Motor ต้นแบบแบรนด์ไทย

สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เร่งผลักดันไทยจากฐานประกอบสู่ฐานพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมโชว์เคส EM Motor มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทยวิ่งไกล 200 กม. ใช้ชิ้นส่วนในประเทศกว่า 55% ตอบโจทย์ตลาดเดลิเวอรี
NIA เร่งเครื่องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ยกระดับจากฐานประกอบไปสู่ฐานพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเจาะตลาด มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โลกที่มีมูลค่ามหาศาลถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งเป้าผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนา มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในภูมิภาคอาเซียน และใช้แบรนด์ EM Motor เป็นต้นแบบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศมากกว่าร้อยละ 55 ดร.
กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าภายในปี 2569 ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงด้วยเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตถึง 1.26 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2034 โดยเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด สร้างโอกาสทองให้ไทยก้าวสู่การเป็นฮับนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ไทยต้องเร่งเปลี่ยนจากฐานประกอบมาเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ NIA จึงให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาต้นแบบ การทดสอบตลาด การเชื่อมโยงนักลงทุน ไปจนถึงการขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยใช้กลไกสำคัญคือแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Innovation Business Platform) ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งให้ทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าสูงถึงร้อยละ 75 สำหรับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใน 4 สาขาย่อย ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญ แพลตฟอร์มบริการใช้ยานยนต์ร่วมกัน การเชื่อมต่อสื่อสารของยานยนต์ และยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างตัวยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงนวัตกรรมชิ้นส่วนหัวใจหลัก เช่น Battery Pack มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ และระบบ BMS อัจฉริยะ นอกจากนี้ NIA ยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและตลาด โดยเชื่อมสตาร์ตอัปไทยกับทุนระดับโลกผ่าน Global Startup Hub ดึงการร่วมลงทุนขยายฐานผลิต EV พร้อมหนุนขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดทางสู่ตลาดรัฐ (B2G) เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศจากผู้รับจ้างประกอบสู่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ผลักดันไทยเป็นฮับ EV อาเซียนสู่เป้าหมาย Net Zero ในส่วนของภาคเอกชน นายธานัท ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเอ็ม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า EM Motor ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เริ่มจากการนำเข้าจักรยานไฟฟ้าขนาดเล็ก ก่อนพัฒนาสู่การผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันแบรนด์ EV สัญชาติไทยให้แข่งขันในระดับสากลและยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีของคนไทย ปัจจุบัน EM Motor มีโรงงานที่ควบคุมต้นทุนและคุณภาพ ได้รับประโยชน์จากมาตรการ EV 3.0 รุ่นเรือธงคือ EM Owen Long Range ซึ่งใช้แบตเตอรี่ 72V 100Ah มอเตอร์ 3500W สามารถวิ่งได้ไกลถึง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้บริการเดลิเวอรี จุดแข็งสำคัญคือการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่าร้อยละ 55 พร้อมการรับประกันยาวนานและประกันภัยเพลิงไหม้ ทำให้มั่นใจในคุณภาพ EM Motor มีเป้าหมายยอดขายเติบโตร้อยละ 50 และร่วมมือกับ NIA เพื่อยกระดับเป็น Local Champion ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับโลกสู่บุคลากรไทยเพื่อแข่งขันในเวทีสากล ความร่วมมือระหว่าง NIA และ EM Motor สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำและศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มภาคภูม
NIA EM Motor มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EV ไทย ฮับอาเซียน
