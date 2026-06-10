NIA นำ 12 ดีพเทคสตาร์ตอัปไทยบุกตลาดญี่ปุ่นในงาน SusHi Tech Tokyo 2026 เปิดประตูสู่นวัตกรรมระดับโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นำ 12 สตาร์ตอัปไทยเข้าร่วมงาน SusHi Tech Tokyo 2026 เวทีนวัตกรรมระดับโลกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 10 ครั้ง โดยมีผู้สนใจเยี่ยมชม Thailand Pavilion กว่า 150 คน สะท้อนศักยภาพสตาร์ตอัปไทยในเทคโนโลยีแห่งอนาคต
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้นำคณะ สตาร์ตอัปไทย 12 ราย เข้าร่วมงาน SusHi Tech Tokyo 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเวทีนวัตกรรมระดับโลกที่รวมเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมืองอัจฉริยะ และแนวคิดด้านความยั่งยืนจากทั่วโลก การเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Startup Hub 2026 ที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมระดับโลก ในกลุ่มเทคโนโลยีอนาคต เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสีเขียว การผลิตขั้นสูง และเศรษฐกิจดิจิทัล สตาร์ตอัปไทย ที่เข้าร่วมครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การคมนาคม อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย Cleantech and Beyond สติกเกอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล Evergen Technologies หนังเทียมจากเส้นใยใบสับปะรดผสานยางพาราไทย Graffity Technologies เทคโนโลยี AI ด้านภาพเพื่อสร้างแผนที่สามมิติและระบบนำทางความแม่นยำสูงพิเศษภายในอาคาร Infilight (Jordsabuy) แพลตฟอร์ม Smart Parking Solution สำหรับจองและปล่อยเช่าที่จอดรถ Nextere นวัตกรรมสีเขียวอัจฉริยะในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า Plant Origin Food ผงทดแทนไข่จากรำข้าว Primo World แพลตฟอร์ม AI Royalty Program และ Digital Rewards สำหรับธุรกิจ Vekin แพลตฟอร์มบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยเทคโนโลยี AI Via Group แอปพลิเคชันติดตามและนำทางระบบขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ VTK Inno Group (Haruna) ผงผักพรีไบโอติกที่ทำจากธรรมชาติ 100% YVR แพลตฟอร์มฝึกอบรมพนักงานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง และ ZPS (Zupports) แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยผู้นำเข้า-ส่งออก เปรียบเทียบและจองการขนส่ง ติดตามสถานะเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก งาน SusHi Tech Tokyo 2026 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือเป็นหนึ่งในมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ซึ่งรวบรวมสตาร์ตอัปกว่า 770 ราย นักลงทุน บริษัทเทคโนโลยี และหน่วยงานนวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่า 60,000 คน พร้อม Pavilion กว่า 20 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนอนาคตของเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ และความยั่งยืน การเข้าร่วมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ สตาร์ตอัปไทย ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเจรจาธุรกิจ โดยในช่วง 3 วันของการจัดงาน NIA ผลักดันให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 10 ครั้ง และ Thailand Pavilion ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการนานาชาติเข้าเยี่ยมชมกว่า 150 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ สตาร์ตอัปไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตลาดโลก ญี่ปุ่น เป็นตลาดสำคัญสำหรับสตาร์ตอัป โดยเฉพาะในกลุ่ม Deep Tech, AI, Automation และ Climate Tech เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสังคมสูงวัย การขาดแคลนแรงงาน และความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจ ญี่ปุ่น เปิดรับความร่วมมือกับสตาร์ตอัปมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเปิดรับแนวคิด เทคโนโลยี หรือข้อมูลมาร่วมพัฒนา ต่อยอด สร้างโมเดลธุรกิจใหม่สู่ตลาด การลงทุนผ่านกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital: CVC) และการนำเทคโนโลยีมาทดลองใช้จริง นอกจากนี้ ญี่ปุ่น ยังเป็นตลาดที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความน่าเชื่อถือในระดับโลก ทำให้สตาร์ตอัปที่สามารถสร้างพันธมิตรหรือขยายธุรกิจใน ญี่ปุ่น ได้ ย่อมได้รับเครดิตความน่าเชื่อถือและสามารถต่อยอดสู่ตลาดอื่นในเอเชียได้ง่ายขึ้น การที่ NIA พา สตาร์ตอัปไทย สู่กรุงโตเกียวในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรม แต่เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และพิสูจน์ศักยภาพเทคโนโลยีไทยบนเวทีระดับสากล ความสำเร็จของ Thailand Pavilion ในงานนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีว่า สตาร์ตอัปไทย มีสิ่งที่น่าสนใจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน NIA หวังว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้จะช่วยเปิดประตูสู่ตลาด ญี่ปุ่น และเอเชียให้กับ สตาร์ตอัปไทย และสร้างโอกาสในการเติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างต่อไ.
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้นำคณะสตาร์ตอัปไทย 12 ราย เข้าร่วมงาน SusHi Tech Tokyo 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเวทีนวัตกรรมระดับโลกที่รวมเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมืองอัจฉริยะ และแนวคิดด้านความยั่งยืนจากทั่วโลก การเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Startup Hub 2026 ที่มุ่งผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ระบบนิเวศนวัตกรรมระดับโลก ในกลุ่มเทคโนโลยีอนาคต เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสีเขียว การผลิตขั้นสูง และเศรษฐกิจดิจิทัล สตาร์ตอัปไทยที่เข้าร่วมครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การคมนาคม อาหาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย Cleantech and Beyond สติกเกอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล Evergen Technologies หนังเทียมจากเส้นใยใบสับปะรดผสานยางพาราไทย Graffity Technologies เทคโนโลยี AI ด้านภาพเพื่อสร้างแผนที่สามมิติและระบบนำทางความแม่นยำสูงพิเศษภายในอาคาร Infilight (Jordsabuy) แพลตฟอร์ม Smart Parking Solution สำหรับจองและปล่อยเช่าที่จอดรถ Nextere นวัตกรรมสีเขียวอัจฉริยะในการบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า Plant Origin Food ผงทดแทนไข่จากรำข้าว Primo World แพลตฟอร์ม AI Royalty Program และ Digital Rewards สำหรับธุรกิจ Vekin แพลตฟอร์มบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยเทคโนโลยี AI Via Group แอปพลิเคชันติดตามและนำทางระบบขนส่งสาธารณะแบบเรียลไทม์ VTK Inno Group (Haruna) ผงผักพรีไบโอติกที่ทำจากธรรมชาติ 100% YVR แพลตฟอร์มฝึกอบรมพนักงานผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง และ ZPS (Zupports) แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยผู้นำเข้า-ส่งออก เปรียบเทียบและจองการขนส่ง ติดตามสถานะเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก งาน SusHi Tech Tokyo 2026 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ถือเป็นหนึ่งในมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ซึ่งรวบรวมสตาร์ตอัปกว่า 770 ราย นักลงทุน บริษัทเทคโนโลยี และหน่วยงานนวัตกรรมจากทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่า 60,000 คน พร้อม Pavilion กว่า 20 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนอนาคตของเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ และความยั่งยืน การเข้าร่วมครั้งนี้เปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปไทยได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเจรจาธุรกิจ โดยในช่วง 3 วันของการจัดงาน NIA ผลักดันให้เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 10 ครั้ง และ Thailand Pavilion ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการนานาชาติเข้าเยี่ยมชมกว่า 150 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสตาร์ตอัปไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตลาดโลก ญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญสำหรับสตาร์ตอัป โดยเฉพาะในกลุ่ม Deep Tech, AI, Automation และ Climate Tech เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสังคมสูงวัย การขาดแคลนแรงงาน และความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาคธุรกิจญี่ปุ่นเปิดรับความร่วมมือกับสตาร์ตอัปมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเปิดรับแนวคิด เทคโนโลยี หรือข้อมูลมาร่วมพัฒนา ต่อยอด สร้างโมเดลธุรกิจใหม่สู่ตลาด การลงทุนผ่านกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital: CVC) และการนำเทคโนโลยีมาทดลองใช้จริง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นตลาดที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความน่าเชื่อถือในระดับโลก ทำให้สตาร์ตอัปที่สามารถสร้างพันธมิตรหรือขยายธุรกิจในญี่ปุ่นได้ ย่อมได้รับเครดิตความน่าเชื่อถือและสามารถต่อยอดสู่ตลาดอื่นในเอเชียได้ง่ายขึ้น การที่ NIA พาสตาร์ตอัปไทยสู่กรุงโตเกียวในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรม แต่เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และพิสูจน์ศักยภาพเทคโนโลยีไทยบนเวทีระดับสากล ความสำเร็จของ Thailand Pavilion ในงานนี้ยังเป็นสัญญาณที่ดีว่าสตาร์ตอัปไทยมีสิ่งที่น่าสนใจและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน NIA หวังว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้จะช่วยเปิดประตูสู่ตลาดญี่ปุ่นและเอเชียให้กับสตาร์ตอัปไทย และสร้างโอกาสในการเติบโตและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างต่อไ
สตาร์ตอัปไทย NIA Sushi Tech Tokyo 2026 ญี่ปุ่น ดีพเทค
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