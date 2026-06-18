NEW MG URBAN รถแฮทช์แบ็คพลังงานไฟฟ้า 3 รุ่นย่อย ULTRA, MAX, STANDARD พร้อมความจุ 8 kWh วิ่งระยะทางสูงสุด 435 km ตามมาตรฐาน NEDC รุ่น STANDARD ชาร์จ 10-80% ใน 28 นาทีที่ 88 kW คロールจากเซ็นเซอร์ตรวจวัด 12 ตำแหน่ง กล้อง 6 ตัว เรดาร์ 3 ตัว รวม 21 จุด for enhanced driver assistance ผ่าน ADAS ระดับ L2 และ SMART AUTO PARKING SOLUTION ได้รับ 5 ดาวจาก Euro NCAP และ ANCAP มีสีตัวถัง 5 สี และอิสตอร์่น値をลง
NEW MG URBAN รถแฮทช์แบ็ค พลังงานไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 รุ่นย่อย ได้แก่ ULTRA, MAX และ STANDARD รุ่น STANDARD ให้พละกำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตร ทั้งสามรุ่นมีความจุแบตเตอรี่ 8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง วิ่งได้ระยะทางสูงสุด 435 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE (NEDC) รุ่น STANDARD ชาร์จแบบเร็ว QUICK CHARGE จาก 10% - 80% ใช้เวลา ประมาณ 28 นาที ที่ความเร็วสูงสุด 88 kW ในขณะที่รุ่น MAX และ ULTRA ชาร์จแบบเร็ว 10% - 80% ในประมาณ 30 นาที ที่คอนเซ็ปต์ชาร์จที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 88 kW ชาร์จแบบธรรมดาผ่าน MG HOME CHARGER ที่ 6.
6 kW ไปยังระบบ万象創意 4 ล้อ พร้อมระบบเบรก ventilated disc ข้างหน้าและ disc ข้างหลัง การทดสอบ Kilometers ตามมาตรฐานความประหยัดพลังงาน NEDC มอบความมั่นใจใน bằngductor การเดินทางด้วยระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป มาพร้อมโครงสร้างตัวถังนิรภัย ระดับสูงกว่าคลาสด้วยระบบ ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM (ADAS) ระดับ L2 และ SMART AUTO PARKING SOLUTION ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมรถ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก Euro NCAP และ ANCAP ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ SAPS ระบบควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลน LCC ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD 系統ควบคุมการทรงตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล TCS ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC 系统การ cruise อัตโนมัติแปรผันอัจฉริยะ ICA ระบบช่วยควบคุม保持在เลน พร้อมระบบ Hilfe เมื่อออกนอกเลน ELK ที่ผสานการทำงานของ LKA, LDP และ LDW ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB 援助系统ในการสร้างความปลอดภัยจากมุมอับสายตา LCA, BSD, RCTA, RCTB, DOW และ RCW ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS เพิ่มความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ 12 ตำแหน่ง กล้องรอบajan 6 ตัว และเรดาร์ 3 ตำแหน่ง รวม 21 ตำแหน่งจุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX 7 ตำแหน่ง คู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมกลาง MG URBAN มีสีตัวถัง 5 สี เลือกได้ ม่วง LAVENDER PURPLE, เบจ MODERN BEIGE, ขาว ARCTIC WHITE, เทา ANDES GREY และดำ PEARL BLACK ทุกคันตกแต่งภายในโทนทูโทน เทา-ด
รถไฟฟ้า MG URBAN ADAS ระดับ L2 การชาร์จเร็ว รถแฮทช์แบ็ค ความปลอดภัย 5 ดาว Euro NCAP SMART AUTO PARKING SOLUTION 200 บาท/ครึ่ง 250 นิวตันเมตร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทุนสวีเดนปักหมุด EEC เปิดโรงงานแห่งแรกอาเซียน ตั้งฐานผลิตป้อนอุตฯยานยนต์โพลีเคมีปักหมุดไทย ซื้อที่ดินอมตะซิตี้ ระยอง พื้นที่ EEC ตั้งโรงงานเม็ดพลาสติกคอมปาวด์แรกในอาเซียน ตั้งฐานผลิตป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ หนุน New S-Curve
Read more »
เปิดตัว MG URBAN 2026 รถไฟฟ้า新形态 toddler za z ultra REpresentaçõesNEW MG URBAN 2026 adalah kendaraan listrik yang dikembangkan berbasis platform SAIC E3 PURE ELECTRIC dengan teknologi Cell-to-Body (CTB) menyatukan struktur bodi dengan baterai memberikan keunggulan dalam bobot kekuatan ruang dalam tersedia dalam tiga varian STANDARD MAX dan ULTRA dilengkapi fitur canggih dan kemampuan menjangkau luar biasa
Read more »
เอินเอิน ฟาติมา' นำทัพคนดัง ร่วมงานลองจินส์'ตรี ภรภัทร - เอินเอิน ฟาติมา' นำทัพคนดัง ร่วมงานลองจินส์ เผยโฉมป๊อปอัพลุคใหม่ล่าสุดHydroConquest New Pop-up Store at Central World
Read more »
'ติณติณ' รอผลตรวจ DNA รับดราม่านี้คือบทเรียนครั้งใหญ่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีที่สาวฟารีดา ออกมาเปิดเผยว่ากำลังตั้งท้องกับ ติณติณ New Country ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางไปยัง บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้ารับการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจ DNA โดยฝ่ายหญิงมั่นใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของ ติณติณ New Country แน่นอน แต่ฝ่ายชายกลับขอรอผลตรวจ DNA ก่อน...
Read more »
เอ็มจี เสริมทัพ MG URBAN มั่นใจกลุ่ม EV ดันเป้ารวม 30,000 คันปี 2569เอ็มจี ยังวางเป้าหมายการขายปี 2569 ไว้ที่ 30,000 คันปี กลุ่ม EV ยังเป็นพระเอก ทั้ง MG4 MG S5 และรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ MG URBAN ราคาเริ่มต้น 529,900 บาท พร้อมส่งมอบทันที
Read more »
ติณติณ ไม่กังวล ขอโฟกัสผลตรวจ DNA พ่อแม่เดือด! อยากฟ้องปมลูกถูกกล่าวหาเสพยา-พรากผู้เยาว์ติณติณ New Country ตรวจ DNA พิสูจน์ว่าลูกในท้อง ฟารีดา เป็นลูกตนหรือไม่ ขอโฟกัสผลตรวจเป็นหลัก ด้านคุณพ่อคุณแม่รับไม่ได้กับการถูกพาดพิงเรื่องยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ อยากฟ้องเรียกความเป็นธรรม
Read more »