NEAT: เทคนิคปรับพฤติกรรมลดอันตรายจากการนั่งนาน เกิน 6 ชม.
การนั่งนานเกินวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมง เป็นภัยเงียบสุขภาพเท่าการสูบบุหรี่ การใช้หลักการ NEAT ลุกขยับตัวทุก 45 ถึง 60 นาที ช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหลับใหลได้
การใช้หลักการ NEAT หรือการปรับพฤติกรรมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวระหว่างวัน เป็นกุญแจสำคัญในการลดผลเสียจาก การนั่งนาน ติดต่อกัน ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในวิถีชีวิตยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องทำงานในออฟฟิศ การลุกเดิน ยืดเหยียด หรือเปลี่ยนอิริยาบถทุก 45 ถึง 60 นาที เป็นเวลาครั้งละ 2 ถึง 3 นาที พร้อมกับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขยับตัว จึงเป็นวิธีการที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนหลังจากเข้าร่วมการประชุม ASEAN-BAC ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลาสองวันเต็มที่ต้องนั่งร่วมฟังคำบรรยายอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่หลายคนมองข้าม แม้ว่าผู้เขียนจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมาก ไม่ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ และคุมอาหารอย่างเคร่งครัด แต่หลังจากสิ้นสุดการประชุมกลับรู้สึกเหนื่อยล้าผิดปกติ และปวดตึงสะโพก รวมถึงหลังส่วนล่างเมื่อยล้าอย่างมาก ทั้งที่ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ทำงานหนักหรือเดินมากกว่าปกติAlso readโปรดเกล้าฯ'พ.ร.ฎ.ยุบสภา' กำหนดเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วัน
อันตรายจากการนั่งติดที่นานเกิน 6 ถึง 8 ชั่วโมง
ในวงการแพทย์และสาธารณสุขระดับโลก พฤติกรรมการนั่งติดที่นานเกินวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมง ถูกขนานนามว่า "Sitting is the New Smoking" หรือการนั่งนานคือภัยเงียบที่อันตรายไม่แพ้การสูบบุหรี่ เหตุผลทางชีววิทยานั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่ง เพราะร่างกายของมนุษย์เรา ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้พับงออยู่บนเก้าอี้เป็นเวลานานๆ อย่างต่อเนื่อง
ทันทีที่เรานั่งนิ่งติดต่อกันเกิน 30 ถึง 60 นาที กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดในร่างกาย อย่างกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพก จะเข้าสู่สภาวะหยุดทำงานชั่วคราว หรือที่นักกายภาพบำบัดเรียกว่า "ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหลับใหล" ส่งผลให้เอนไซม์สำคัญที่ชื่อว่า "ไลโปโปรตีนไลเปส" (Lipoprotein Lipase) ซึ่งทำหน้าที่ดักจับไขมันในกระแสเลือดมาเผาผลาญเป็นพลังงาน ลดการทำงานลงถึง 90 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเอนไซม์ดังกล่าวทำงานลดลง ไขมันและน้ำตาลจึงลอยเคว้งอยู่ในกระแสเลือด และถูกส่งไปสะสมตามผนังหลอดเลือดและช่องท้องแทน ซึ่งยิ่งไปกว่านั้น การนั่งพับตัวเป็นเวลานานๆ ยังกดทับหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหาร ทำให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณขาช้าลง ความไวต่ออินซูลินก็จะลดต่ำลง ระบบเผาผลาญพื้นฐานของร่างกาย ตกลงสู่ระดับต่ำสุดเหมือนกำลังจำศีล และส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง จนเกิดอาการสมองล้าและมึนงงในช่วงบ่าย
ความเสี่ยงโรคเรื้อรังและอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หากปล่อยให้พฤติกรรมนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือคนที่ไม่ได้ทำงานหนัก ก็ยังมีความเสี่ยงสูงต่อโรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวานชนิดที่สอง โรคความดันโลหิตสูง ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ต่างจากคนที่ไม่ออกกำลังกายเลย
นอกจากนี้ กล้ามเนื้อสะโพกที่อ่อนแรงลง ยังบังคับให้กระดูกสันหลังส่วนล่างต้องรับน้ำหนักแทน จนกลายเป็นอาการปวดหลังเรื้อรัง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียการทรงตัว หรือมีอาการพลัดตกหกล้มได้ง่ายขึ้น เมื่อเรามีอายุมากขึ้นด้วยครับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นภัยเงียบที่ค่อยๆ กัดกร่อนสุขภาพในระยะยาว
กลไกจิตวิทยาที่ทำให้เราติดกับดักที่นั่ง
คำถามสำคัญคือ ในเมื่อเรารู้ว่าการนั่งนานเป็นอันตราย เหตุใดเราจึงยังนั่งติดเก้าอี้ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว คำตอบซ่อนอยู่ในกลไกทางจิตวิทยาพฤติกรรม สองประการที่ทำงานร่วมกัน ประการแรกคือ "แรงต้านของสภาพแวดล้อม" หรือ Environment Friction ซึ่งสมองของมนุษย์ถูกวิวัฒนาการมาให้สงวนพลังงานไว้ใช้ยามจำเป็น
เมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทำงานที่นุ่มสบายด้วยรีโมตคอนโทรล หรือการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร หรือโต๊ะทำงานที่มีทุกอย่างวางอยู่ใกล้มือ สมองจะประเมินทันทีว่า การลุกขึ้นยืนคือการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น และเลือกที่จะตรึงเราไว้กับที่นั่งให้นานที่สุด
ประการที่สอง คือภาวะจดจ่อกับหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ หรือการนั่งฟังคนบรรยายอย่างใจจดใจจ่อ หรือการใช้สมาธิในการดูโทรทัศน์และสมาร์ตโฟน ซึ่งดึงความสนใจของสมองไปจนหมดสิ้น ทำให้เราสูญเสียการรับรู้เรื่องเวลา และเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนความเมื่อยล้าของร่างกาย การอาศัยเพียงความตั้งใจว่าจะเตือนตัวเองให้ลุกเดินจึงมักจะล้มเหลว เพราะสมองของเราแพ้ทางให้กับความสบายและความเพลิดเพลินที่อยู่ตรงหน้าเสมอ
วิธีปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มการขยับตัว NEAT
ทางออกของการเอาชนะภัยเงียบนี้ จึงไม่ใช่การหักโหมไปออกกำลังกายหนักขึ้นในตอนเย็น แต่คือการแทรกการขยับตัวเล็กๆ น้อยๆ เข้าไปในชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญนอกเหนือจากการออกกำลังกาย หรือที่เรียกว่า NEAT โดยอาศัยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้สร้าง "แรงต้านเชิงบวก" บังคับให้ร่างกายต้องขยับตัวโดยอัตโนมัติ
เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ในที่ทำงาน เช่น การเปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำใบเล็กบนโต๊ะทำงานแทนขวดน้ำขนาดใหญ่ เพื่อบังคับให้ตัวเองต้องลุกเดินไปเติมน้ำทุกๆ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสามารถวางโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องพิมพ์เอกสาร ไว้อีกมุมหนึ่งของห้อง และสร้างกฎส่วนตัวว่า ทุกครั้งที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาจะต้องลุกขึ้นยืนคุย
หรือการตั้งนาฬิกาปลุกเตือนทุกๆ 45 นาที เพื่อลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจ ย่อเข่า หรือเดินย่ำอยู่กับที่เพียง 2 ถึง 3 นาทีก็ได้ครับ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ดูเหมือนเรียบง่าย แต่เมื่อทำเป็นประจำจะช่วยฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอให้เกิดโรคขึ้นก่อนจึงค่อยแก้ไข
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