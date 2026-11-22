NCT WISH ประกาศคอนเสิร์ตกรุงเทพฯ 6 ก.พ. 2027 ขายบัตรเต็มรูปแบบ
NCT WISH ประกาศจัดคอนเสิร์ตที่สองในไทย ณ อิมแพค อารีน่า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2027 เปิดจำหน่ายบัตรผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและออลล์ทิคเก็ต ราคาเริ่มต้น 2,200 บาท
SM Entertainment และกลุ่มนักร้องชาย NCT WISH ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งที่สองในประเทศไทยภายใต้ชื่อ NCT WISH 2nd CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Face Our WISH' IN BANGKOK ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญทางดนตรีสำหรับแฟนคลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแสดงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2027 โดยเริ่มกิจกรรมบนเวทีเวลา 17:00 น. ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นการยืนยันถึงสถานะของ NCT WISH ในฐานะบอยกรุ๊ปเจเนอเรชันใหม่จากค่าย SM Entertainment ที่ครองสถิติยอดขายอัลบั้มระดับล้านชุดติดต่อกันถึง 4 ครั้งและกำลังขยายฐานแฟนเพลงไปทั่วโลกAlso read'แพท ณปภา' เปิดใจหลังคลอดลูก หนักสุดจนเอ่ยปากชวนสามีหย่า!
เส้นทางการทัวร์และความสำเร็จในเกาหลีใต้
NCT WISH จะเปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกครั้งที่สองนี้ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 15-16 มกราคม 2027 ณ GOCHEOK SKY DOME สถานที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ โดยการจัดแสดงนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางดนตรีของพวกเขา
ความสำเร็จในการปิดการขายบัตรคอนเสิร์ตในเกาหลีใต้ทั้งสองรอบที่จำหน่ายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ขั้นตอนพรีเซล ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการจำหน่ายบัตรที่แข็งแกร่งและกระแสความนิยมที่ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 3 ปีนับตั้งแต่พวกเขาเปิดตัวสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการ
กำหนดการและขั้นตอนการซื้อบัตร
ผู้สนับสนุน NCT WISH สามารถเข้าซื้อบัตรผ่านช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิก NCTzen WISH Membership (GL) Pre-Sale ได้เฉพาะในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2026 เวลา 11:00-15:59:59 น. เท่านั้น หลังจากช่วงเวลาพิเศษนี้สิ้นสุดลง ระบบจะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อบัตรได้ในลำดับถัดไป
สำหรับการซื้อบัตรโดยบุคคลทั่วไปจะเริ่มเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อบัตรผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศไทย รวมถึงสามารถสั่งจองผ่านเว็บไซต์ allticket เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
รายละเอียดราคาและสิทธิพิเศษของผู้ซื้อ
ราคาบัตรสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้แบ่งออกเป็นหลายระดับตามสิทธิ์การเข้าถึงเวที เริ่มต้นที่ราคาสูงที่สุดสำหรับหมวด VIP บัตรยืน และ VIP บัตรนั่ง ซึ่งทั้งสองประเภทมีราคาอยู่ที่ 6,500 บาท ส่วนบัตรหมวดทั่วไปมีราคา 6,200 บาท 5,800 บาท และ 4,200 บาท ตามลำดับ
ยังมีหมวดบัตรราคาประหยัดที่สุดอยู่ที่ 3,600 บาท และ 2,200 บาท เพื่อให้แฟนคลับทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการแสดงนี้ นอกจากนี้ ผู้ที่ทำการซื้อบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ซื้อบัตรเท่านั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนับสนุนศิลปินโดยตรง
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