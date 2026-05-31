NCT JNJM เตรียมมอบของขวัญสุดพิเศษในแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่ไทย สิงหาคมนี้

เจโน่และแจมินในนาม NCT JNJM จะจัดแฟนมีตติ้งที่อิมแพ็ค อารีน่า วันที่ 8 สิงหาคม 2026 พร้อมเซอร์ไพรส์และภาพลักษณ์ใหม่ จำหน่ายบัตร 5-7 มิถุนายนนี้
แฟนคลับชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม เพราะยูนิตพิเศษอย่าง NCT JNJM กำลังจะมาสร้างความประทับใจครั้งแรกในประเทศไทย ผ่าน แฟนมีตติ้ง ทัวร์ ' 2026 NCT JNJM FANMEETING TOUR # BANGKOK' ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2026 เวลา 17:00 น.
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี งานนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เจโน่และแจมินจะได้พบปะกับ NCTzen ชาวไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวที่ดีที่สุดในทุกด้าน ตามสโลแกนของยูนิตนี้ ซึ่งทั้งคู่ได้เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษไว้มากมาย รวมถึงการแสดงที่ผสมผสานสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากเวทีการแสดงที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและความสามารถแล้ว แฟนมีตติ้งครั้งนี้ยังมีช่วงกิจกรรมสนุกๆ ที่แฟนๆ จะได้มีส่วนร่วมและสร้างความทรงจำร่วมกับศิลปิน สมาชิกทั้งสองยังได้เผยถึงภาพลักษณ์ใหม่ของ NCT JNJM ที่จะเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ ซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว โดยเฉพาะเซอร์ไพรส์ที่เรียกว่า 'ของขวัญ' ที่พวกเขาตั้งใจมอบให้แฟนชาวไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเพลงพิเศษ การสื่อสารภาษาไทยที่น่ารัก หรือโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ทั้งคู่จะสร้างขึ้นบนเวที สร้างความคาดหวังให้กับแฟนๆ ที่รอคอยมานาน สำหรับการจำหน่ายบัตรนั้น แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบสมาชิก 'NCTzen DREAM' Membership (GL) Pre-Sale ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2026 เวลา 19:00 - 23:59 น.
รอบสมาชิก JOY-CLUB Pre-Sale ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2026 เวลา 11:00 - 15:59 น. และรอบบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2026 ตั้งแต่เวลา 11:00 น.
เป็นต้นไป ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ allticket โดยราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ไปจนถึง 6,500 บาทสำหรับ DUALITY PACKAGE ซึ่งเป็นแพ็กเกจพิเศษที่รวมของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของศิลปินและผู้จัดงาน อย่าพลาดโอกาสที่จะได้พบกับ NCT JNJM ในครั้งนี้ เพราะนี่คือการรวมตัวที่ดีที่สุดที่คุณจะได้สัมผัสด้วยตัวเอง
NCT JNJM แฟนมีตติ้ง กรุงเทพ 2026 เจโน่แจมิน
