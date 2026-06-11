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NBA Finals Game 4: Knicks Comeback From 21-Point Deficit To Win Over Spurs

Sports News

NBA Finals Game 4: Knicks Comeback From 21-Point Deficit To Win Over Spurs
NBAFinalsGame 4
📆6/11/2026 6:44 AM
📰thestandardth
13 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 63%

The New York Knicks staged an incredible comeback from a 21-point deficit to beat the San Antonio Spurs in Game 4 of the NBA Finals. Victor Oladipo's game-winning three-pointer with 1.2 seconds left gave the Knicks a 107-106 victory, tying the series at 2-2 and sending it back to San Antonio for Game 5.

บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศ NBA ไฟนอลส์ เกมที่ 4 ที่สนาม เมดิสัน สแควร์ การ์เดน ในนิวยอร์ก ซิตี มลรัฐนิวยอร์ก เจ้าบ้าน นิวยอร์ก นิกส์ ต้อนรับการมาเยือนของเกมนี้ เป็นอีกเกมที่สเปอร์ส สตาร์ทเกมได้อย่างดุดัน จากการนำทัพของ วิคเตอร์ เwemบันยามา ทำคนเดียวในควอเตอร์นี้ถึง 13 คะแนน ทำให้สเปอร์ส ทำสกอร์ควอเตอร์เดียวถึง 41 แต้ม โดยนำห่างสุดถึง 21 คะแนน ก่อนปิดควอเตอร์ที่ 41-22ในควอเตอร์ที่ 2 สเปอร์ส ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม และเพิ่มช่องว่างในเกมนี้ออกไปจนห่างที่สุดถึง 29 คะแนน โดยที่ทางทีมเยือน มีทั้ง ดีแอรอน ฟ็อกซ์ กับ เดวิน วาสเซิล ที่ก้าวขึ้นมาช่วยเวมบี้ทำคะแนนได้ ทำให้จบครึ่งแรก สเปอร์ส ทิ้งห่าง 76-49ควอเตอร์ที่ 3 นิกส์ พยายามลดช่องว่างลงมา หลังทำควอเตอร์เดียว 26 แต้มและเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้สเปอร์สทำได้แค่ 14 แต้ม ทำให้ช่องว่างเมื่อจบควอเตอร์อยู่ที่ 15 คะแนน ที่ 90-75ควอเตอร์ที่ 4 นิกส์ มีฮึดหลังรัน 20-4 ไล่มาเหลือหลักเดียวที่ 99-95 ทำให้เกมกลับมาสูสีอีกครั้งในช่วง 4 นาทีครึ่งสุดท้าย ก่อนที่นิกส์จะไล่มาเหลือแค่แต้มเดียวที่ 103-104 และแซงนำได้ 105-104 ในช่วง 1 นาทีสุดท้ายหลังจากนั้น สเปอร์ส ได้ลูกโทษ 2 ลูก และยิงลงทั้งหมด ทำให้สกอร์กลับมานำอีกครั้ง 106-105 แต่ช่วงเหลือ 1.

2 วินาทีสุดท้าย โอจี อานูโนบี มาทำสกอร์สำคัญให้นิกส์แซงชนะอย่างเหลือเชื่อชัยชนะเกมนี้ ทำให้ นิกส์แซงชนะสเปอร์ส 107-106 คัมแบ็กมากสุดใน NBA ไฟนอลส์ที่ 29 แต้ม นำซีรีส์ 3-1 โดยเกมที่ 5 จะกลับไปแข่งขันที่ฟรอสต์ แบงก์ เซนเตอร์ ในซานอันโตนิโอ อีกครั้

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NBA Finals Game 4 Knicks Spurs Victor Oladipo Game-Winning Three-Pointer

 

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