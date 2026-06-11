Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

N.S.รักชนก: TH-AI Passport Project Cannot Be Changed, No Changes in TOR

Politics News

N.S.รักชนก: TH-AI Passport Project Cannot Be Changed, No Changes in TOR
N.S.รักชนกTH-AI Passport ProjectTOR
📆6/11/2026 5:10 AM
📰thaipost
38 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 51%

N.S.รักชนก, a member of the National Assembly, expressed her concerns about the TH-AI Passport project, stating that the project cannot be changed and the TOR cannot be altered. She questioned the need for public consultations and the timing of the project's implementation.

11 มิถุนายน 2569 - น. ส. รักชนก ศรีนอก สส.

บัญชีรายชื่อพรรคประชนชน ในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใน TOR ได้ ตนก็งงเหมือนประชาชน ว่าในเมื่อเปลี่ยนแปลงอะไรใน TOR ไม่ได้ ทำไมจึงต้องรับฟังความเห็นและการรับฟังความเห็นควรจะเกิดก่อนที่โครงการจะตั้งลำ ตนเข้าใจว่ามีการจ่ายเงินงวดแรกแล้วแต่เพิ่งมารับฟังความเห็น ตนจึงขอตั้งข้อสังเกต ว่างานที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ใช่การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนในแวดวงไอที ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชน แต่งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟอกขาวโครงการ คงจะมีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์หรือชาวไอทีทั้งหลาย เข้ามารับฟังความคิดเห็น และตนเข้าใจว่าจะมีบริษัทระดับโลกที่เป็นเจ้าของโมเดล AI ด้ว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

N.S.รักชนก TH-AI Passport Project TOR Public Consultations Project Implementation

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TH-AI Passport Forum หมากฟอกขาวโครงการพันล้าน ของภูมิใจไทย ?TH-AI Passport Forum หมากฟอกขาวโครงการพันล้าน ของภูมิใจไทย ?จับตา TH-AI Passport Forum ท่ามกลางข้อกังขาโครงการ AI วงเงิน 1,621 ล้านบาท
Read more »

'การดี' สวนกระทรวงดีอี หมกเม็ด-ฟอกขาว โครงการแจก AI ฟรี ยันกฎหมายเปิดช่องปรับแก้หรือยกเลิกได้'การดี' สวนกระทรวงดีอี หมกเม็ด-ฟอกขาว โครงการแจก AI ฟรี ยันกฎหมายเปิดช่องปรับแก้หรือยกเลิกได้'การดี' ชี้โครงการ TH-AI Passport ยังไม่สายเกินทบทวน หลังดีอียังไม่จ่ายเงินงวดแรก ย้ำกฎหมายเปิดช่องปรับ TOR ได้ พร้อมเชิญชวนร่วมสะท้อนความเห็น 11 มิ.ย.นี้ หวั่น เวทีรับฟังกลายเป็นเพียง ‘ฟอกขาว’ หากไม่เปิดรับข้อกังวลอย่างแท้จริง
Read more »

รบ.ย้ำTH AI Passport สัญญามีผลแล้ว ไม่ใช่เวลาถกเถียง TORรบ.ย้ำTH AI Passport สัญญามีผลแล้ว ไม่ใช่เวลาถกเถียง TORรองโฆษกรัฐบาลแจง 'การดี' ปม TH AI Passport ย้ำสัญญามีผลผูกพันแล้วตามกฎหมาย ชี้ถึงเวลาบริหารสัญญา ไม่ใช่ย้อนกลับไปถกเถียงเรื่อง TOR รับฟังทุกความเห็นเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ประชาชน
Read more »

รองโฆษกรัฐบาลแจง ‘การดี’ ปม TH-AI Passport ย้ำ TOR มีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว พร้อมฟังข้อเสนอแต่ไม่ยกเลิกรองโฆษกรัฐบาลแจง ‘การดี’ ปม TH-AI Passport ย้ำ TOR มีผลผูกพันตามกฎหมายแล้ว พร้อมฟังข้อเสนอแต่ไม่ยกเลิกลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ การดี เลียวไพโรจน์ ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport
Read more »

เริ่มแล้วเวทีประชาพิจารณ์ TH AI Passport Forum รับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการ TH-AI Passport มีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วม 500 คนเริ่มแล้วเวทีประชาพิจารณ์ TH AI Passport Forum รับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการ TH-AI Passport มีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วม 500 คนเวทีประชาพิจารณ์ TH AI Passport Forum จัดขึ้นหลังจากที่โครงการได้ลงนามในสัญญากับผู้ชนะการประมูลแล้ว ทำให้ไม่สามารถนำข้อเสนอแนะไปแก้ไขขอบเขตของงาน (TOR) ได้ รัฐมนตรีไชยชนกเคยให้สัมภาษณ์ว่า แม้จะแก้ไข TOR ไม่ได้ แต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมตามความคิดเห็นที่ได้รับฟังมาได้
Read more »

รัฐบาลแจง TH-AI Passport เดินหน้าบริหารสัญญา ไม่ย้อนแก้ TORรัฐบาลแจง TH-AI Passport เดินหน้าบริหารสัญญา ไม่ย้อนแก้ TORรองโฆษกรัฐบาลย้ำโครงการ TH-AI Passport ลงนามสัญญาแล้วตามกฎหมาย ชี้ภารกิจวันนี้คือบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงการ
Read more »



Render Time: 2026-06-11 08:10:24