N.S.स्त्रवणंन्प रं पुरोहित काेतव त कलावि obstructedस के साथ कार्य कर जारी किया है कि कला सत्रा के शालिनेस में वांdent kaspe

The news text describes the opening of 'Khon Kaen to the World 2026', a carnival highlighting the art of Khon Kaen in the Issan region, by the Cultural Advisor of the Ministry of Culture. It also highlights the significance of Khon Kaen folk dance and its potential as a cultural asset. The text emphasizes the importance of preserving and promoting the culture and identity of the region, as well as the economic potential of such initiatives.
21 พ. ค.2569 - ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติด ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น น. ส.
สรัสนันท์ อรรณนนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานคาร์นิวัลหมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น ‘Khon Kaen to the World 2026’ ภายใต้แนวคิด ‘Open Eye Khon Kaen to the World’ โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ รอง ผวจ.
ขอนแก่น ,จ่าเอกนาวี แสงฤทธิ์ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,คณะหมอลำ และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งในคืนแรกเป็นการแสดงของหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เริ่มงาน น. ส.
สรัสนันท์ อรรณนันปนพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า หมอลำ เสน่ห์อีสานขอนแก่น ได้รับการผลักดันจากคนท้องถิ่นจนเกิดการรวมตัวเป็นสมาคมหมอลำ และจะยังคงเป็นเสน่ห์สำคัญของชาวขอนแก่นต่อไปอีกยาวนาน เพราะหมอลำถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนอีสาน ที่สร้างทั้งคน สร้างงาน สร้างรายได้ และสะท้อนตัวตนของคนอีสานได้อย่างชัดเจน หมอลำในงานวันนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการบรรจุเป็นมรดกของประเทศตั้งแต่ปีที่ผ่านมา..
