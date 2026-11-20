Nvidia สูญเสียมูลค่า 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ สถิติตลาดทุนโลก
Nvidia พลาดสถิติมูลค่าตลาดหายมากที่สุด 45 วัน ลดลง 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ หลัง Jensen Huang ลาออกและผลการดำเนินงานไตรมาส 3 แม้รายได้เติบโตแต่กำไรขั้นต้นลดลง
บริษัท Nvidia ประกาศเข้าสู่ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเงินเมื่อมูลค่าตลาดของหุ้นร่วงลงแตะระดับ 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ นับเป็นการสูญเสียมูลค่าหุ้นรายตัวที่มากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในรอบ 45 วัน โดยจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นทำจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งขณะนั้นมูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งแตะระดับใกล้เคียง 5.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ยอดบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเคยสร้างสถิติไว้
การสูญเสียมูลค่าตลาด 2.55 ล้านล้านดอลลาร์
ตัวเลขการลดลง 2.55 ล้านล้านดอลลาร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะปัจจัยตลาดทั่วไป แต่สะท้อนถึงความผันผวนที่รุนแรงอย่างมากในหมู่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน โดยส่วนหนึ่งของการสูญเสียมูลค่าตลาดทั้งหมดของดัชนี S&P 500 ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเกือบ 40% มาจากการลดลงของหุ้น Nvidia เพียงบริษัทเดียว ทำให้บทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนดัชนีตลาดหุ้นหลักมีความอ่อนไหวต่อข่าวลบอย่างชัดเจน เมื่อราคาหุ้นปรับลงอย่างต่อเนื่อง มูลค่าตลาดของ Nvidia ลดฮวบลงมาอยู่ในช่วง 3.15 ถึง 3.41 ล้านล้านดอลลาร์Also readAI เผชิญสองแรงกระแทก ลงทุนอย่างไร
การดิ่งลงของราคาหุ้นส่งผลให้ Nvidia หล่นจากตำแหน่งหนึ่งไปอยู่อันดับที่ 4 ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในสหรัฐอเมริกา โดยเสียตำแหน่งให้กับ Alphabet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปรับฐานของราคาหุ้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 โดยในช่วงเช้าของตลาดสหรัฐฯ ราคาหุ้นร่วงลงระหว่าง 4.6% ถึง 5.8% ทำจุดต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ขณะที่กราฟราคาในแท่งเทียน 8 ชั่วโมงล่าสุดแสดงราคาอยู่ที่ราว 137.98 ดอลลาร์ ลดลง 4.62% แสดงให้เห็นถึงความกดดันจากผู้ขายที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
การเปลี่ยนผ่านอำนาจการบริหารสู่ Colette Kress
สาเหตุหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโครงสร้างการบริหารระดับสูงของบริษัท โดย Jensen Huang ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท ซีอีโอ และกรรมการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นดิ่งลงสูงสุดราว 14% ในช่วงเปิดตลาดในวันนั้นเพียงวันเดียว ทำให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 6 แสนดอลลาร์สหรัฐทันที
ภายหลังการลาออกของ Huang บอร์ดผู้บริหารได้แต่งตั้ง Colette Kress ผู้บริหารด้านการเงินขึ้นมานั่งตำแหน่งซีอีโอรักษาการทันที การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้นำสูงสุดนี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดอย่างมาก เนื่องจาก Huang เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจของนักลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แม้บอร์ดจะยืนยันว่า Huang จะไม่ได้กลับมานั่งเก้าอี้ผู้บริหารระดับปฏิบัติการในตำแหน่งเดิม แต่ก็ยังคงอยู่ในวงการธุรกิจซึ่งสร้างความหวังและกระแสข่าวลือที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น
ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ขัดกับความกังวลของตลาด
แม้ข่าวการลาออกและการปรับฐานราคาหุ้นจะเป็นปัจจัยหลัก แต่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน กลับแสดงภาพทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก โดย Nvidia รายงานรายได้สูงถึง 1.158 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 103% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และทำสถิติที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนเกิดขึ้นจากคำทำนายอัตรากำไรขั้นต้นที่จะลดลงเหลือระหว่าง 71% ถึง 72% ในไตรมาสถัดไป ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความกดดันด้านต้นทุนหรือการแข่งขันที่สูงขึ้น
การที่ราคาหุ้นยังคงดิ่งลงแม้มีรายงานรายได้ที่ดีกว่าคาด สะท้อนให้เห็นว่าตลาดกำลังปรับมูลค่าพื้นฐานใหม่ (Re-rating) โดยเน้นไปที่ความไม่แน่นอนของการบริหารงานในอนาคตมากกว่าผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่มองว่า Huang จะยังคงคุมบังเหียนอยู่อาจเป็นปัจจัยที่หายไปจากสมการการประเมินมูลค่าหุ้น ทำให้กำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายชิปไม่ได้ชดเชยกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงของการนำบริษัท
ผลกระทบต่อเนื่องต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์เสี่ยง
ความผันผวนของ Nvidia ไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ยังลามไปยังตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยBitcoin ปรับตัวลดลงประมาณ 3.67% ในช่วง 1 ชั่วโมงล่าสุดมาอยู่ที่ระดับราว 59,414 ดอลลาร์ และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของช่วงเวลานั้นประมาณ 4.26% ขณะที่ Ethereum ก็ดิ่งลง 5.10% ในชั่วโมงเดียวกันมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,652 ดอลลาร์
แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันโดยตรงว่าการลาออกของ CEO Nvidia เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาคริปโทเคอร์เรนซีร่วงลง แต่ทิศทางที่สอดคล้องกันดังกล่าวบ่งชี้ถึงภาพรวมของการเทขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวะนี้ ซึ่งนักลงทุนอาจกำลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยหรือปรับพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อาจส่งผลต่อจิตวิทยานักลงทุนในระยะยาว
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