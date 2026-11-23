Nvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
คณะกรรมการ Nvidia มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาเป็น CEO และประธานบริษัท หลังโดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุน และการยืนยันด้านความปลอดภัยจากสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้น Nvidia พุ่งแรง
คณะกรรมการบริษัท Nvidia มีมติเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมารับตำแหน่งประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการทันที โดยเหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นเพียง 3 วันหลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้ Nvidia ฟื้นฟูบทบาทของหวง โดยระบุว่าเขาเป็นอัจฉริยะระดับโลกสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง
เหตุผลความมั่นคงชาติและบทบาทผู้นำ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมติครั้งนี้มาจากข้อมูลทางเทคนิคจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืนยันว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งของ เจนสัน หวง ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อสรุปนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้บอร์ดตัดสินใจเปิดทางให้เขากลับมาควบคุมทิศทางองค์กรอีกครั้งAlso readข่าวฉาว Nvidia: อลิซ หวง ติดต่อกับสายลับจีนนาน 1 ปี ก่อนลาออกเจ็นเซ่น หวง
ก่อนหน้านี้ เจนสัน หวง วัย 63 ปี ได้ประกาศลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ท่ามกลางกระแสข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ อลิซ หวง อดีตผู้บริหารของบริษัท Megaspeed ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการทำธุรกรรมซื้อชิปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Nvidia แต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ระบุว่าเธอมีพฤติกรรมส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศจีน แม้ทางการจีนจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ก็ตาม
ปฏิกิริยาทางการเมืองและการยอมรับจากผู้นำ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจนผ่านสื่อ โดยยกย่อง เจนสัน หวง ว่าเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของโลก พร้อมชี้ให้เห็นว่าบริษัทควรให้โอกาสครั้งที่สองกับผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้ ซึ่งการออกมาหนุนหลังครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ผู้นำสหรัฐฯ มีต่อเทคโนโลยีขั้นสูงของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
การแทรกแซงทางวาจาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศทางการเมืองและการบริหารบริษัท โดยเขาชื่นชมมติล่าสุดของบอร์ดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะของความมั่นคงทางเทคโนโลยีภายใต้การนำของหวง
ปฏิกิริยาตลาดทุนและมุมมองนักลงทุน
ทันทีที่ข่าวสารเรื่องการกลับมาของ เจนสัน หวง แพร่กระจายสู่สาธารณชน ตลาดทุนก็ส่งเสียงตอบรับอย่างรุนแรงและชัดเจน โดยหุ้นของ Nvidia พุ่งทะยานขึ้นเกือบ 30% ก่อนการเปิดตลาดซื้อขาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนยังคงมีต่อวิสัยทัศน์และศักยภาพการบริหารงานของผู้นำคนดังกล่าว
การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นอย่างรวดเร็วนี้ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมองว่าการบริหารงานของ เจนสัน หวง ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งก่อนหน้านี้ ที่ความไม่แน่นอนส่งผลต่อมูลค่าบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
คำกล่าวของผู้นำและก้าวต่อไปในอนาคต
เจนสัน หวง ได้ออกมากล่าวแสดงความนอบน้อมและพร้อมทุ่มเทเต็มที่ในการนำบริษัทก้าวผ่านช่วงเวลาที่สำคัญนี้ โดยเขาเน้นย้ำถึงความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ปัจจุบันและมุ่งเน้นไปที่โอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้ เขายังได้ขอบคุณ โคเล็ตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ที่ช่วยทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งซีอีโอในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อทีมงานที่ช่วยประคองบริษัทผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ
ด้วยตำแหน่งใหม่ที่ได้รับกลับไปครั้งนี้ เจนสัน หวง มุ่งมั่นที่จะนำ Nvidia เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเทคโนโลยีระดับโลก
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