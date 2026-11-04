NuNew Concert 2025: นุนิว ชวรินทร์ โชว์ศักยภาพศิลปินระดับโลกที่อิมแพ็ค อารีน่า
นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ จัดคอนเสิร์ต Born To Be ครั้งที่ 2 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 ด้วยโปรดักชันตระการตาและแขกรับเชิญมากมาย
นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ (NuNew Chawarin) ได้ยืนยันสถานะศิลปินระดับแนวหน้าของเอเชียด้วยการจัดแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ครั้งที่สองในชื่อ Born To Be Concert ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยงานนี้เป็นการพิสูจน์การพัฒนาทักษะทางดนตรีและการแสดงอย่างก้าวกระโดดผ่านผลงานสองรอบการแสดงในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดการผลิตและกลไกการแสดงสด
การผลิตรายการครั้งนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีแสงสีเสียงขั้นสูงเพื่อสร้างประสบการณ์沉浸式 (Immersive Experience) ให้กับแฟนเพลง โดยมีการติดตั้งระบบเอฟเฟกต์น้ำและไฟที่มีความซับซ้อน เพื่อรองรับฉากการแสดงที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง การขึ้นเวทีเริ่มต้นด้วยฉากสัญลักษณ์ไข่มุกขนาดใหญ่ ซึ่งสื่อถึงฉายา ไข่มุกแห่งเอเชีย ของนุนิว ก่อนจะลอยตัวลงมากลางเวทีเพื่อเริ่มโชว์แรกด้วยเพลง Where Have You BeenAlso readBinance อาจสูญเสียรายได้เทียบเท่ากำไรครึ่งหนึ่งของ 5 ปี จากค่าปรับและการถูกแฮก
โครงสร้างเซ็ตลิสต์ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา เพื่อสะท้อนความเป็นสากลของศิลปิน มีการผสมผสานเพลงไทยร่วมสมัย เพลงป๊อปตะวันตก และเพลงจากตลาดเอเชียตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว การใช้คีย์เสียงที่แตกต่างกันในแต่ละเพลงแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการควบคุมเทคนิคการร้อง (Vocal Technique) และการปรับโทนเสียงให้เข้ากับอารมณ์ของบทเพลงแต่ละชิ้น
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมสร้างสรรค์
ทีมครีเอทีฟและฝ่ายผลิตงานได้รับมอบหมายให้สร้างความแตกต่างจากรายการก่อนหน้าโดยเน้นย้ำถึงการเติบโต (Growth) ของนุนิวในฐานะศิลปินที่มีฝีมือรอบด้าน ไม่ใช่เพียงดีเจหรือไอดอล แต่เป็นนักแสดงมืออาชีพที่สามารถจัดการกับจังหวะเต้นที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ เช่น ท่าเต้นเอวสับในเพลง Rock Star ที่ต้องการความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว
ด้านนุนิวเอง ได้เปิดเผยผ่านผลงานว่ามีความตั้งใจอย่างมากในการฝึกซ้อมทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะการโหนผ้า (Aerial Silk) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขนและหลังควบคู่ไปกับความอ่อนตัวของร่างกาย ท่ามกลางความสูงของเวทีอิมแพ็ค อารีน่า การเตรียมตัวนี้เป็นผลมาจากการทุ่มเทเวลาอย่างหนักจนทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและแทบกลั้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อจบฉากดังกล่าว
ผลกระทบเชิงพาณิชย์และทิศทางอุตสาหกรรมบันเทิง
ความสำเร็จของการจัดงานนี้ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมบันเทิงไทย (Thai Entertainment Industry) ว่าตลาดสำหรับคอนเสิร์ตไลฟ์สไตล์คุณภาพสูงยังคงมีความต้องการสูง โดยเฉพาะศิลปินที่มีฐานแฟนคลับข้ามประเทศ การนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน สเปน และเกาหลี ช่วยขยายขอบเขตการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายชื่อแขกรับเชิญที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันยังช่วยเสริมมูลค่าให้กับรายการ โดยมีการร่วมมือกับศิลปินค่ายเดียวกัน DMD MUSIC อย่าง Oat Pramote, DEXX, Ink Waruntorn, Gamm Wechayanee, Haya Apaporn, Jacky Chaneline, Pingpong, Ninew, Jang PERSES, Bhim Wasupol, Pluggy PERSES, Chokun PROXIE, Apo DICE, Badi Z, Bowkylion, Lydia Sarunchalit และ Lipta ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการเพลงและภาพยนตร์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Cross-Pollination ของแฟนคลับ
ไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนอเพลงชาติพันธุ์และลูกทุ่งอีสานอย่างเพลง จื่อบ่ และ ลีลาวดี พร้อมชุดไทยที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าศิลปินสามารถเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมกับรูปแบบการแสดงสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ การร้องเพลงจีน Sumuzhe ด้วยสำเนียงเป๊ะทุกโน้ต ยังเป็นการตอกย้ำพื้นฐานการศึกษาภาษาจีนเกียรตินิยมของเขา
ในส่วนของการปิดท้ายค่ำคืน นุนิวเลือกที่จะลดจังหวะความร้อนแรงลงด้วยเพลงช้าและอะคูสติกเช่น ฟ้า กลัวว่าจะไม่เสียใจ แค่เธอ ที่ผ่านมาขอบใจจริง ๆ Loop (ฉันจึงวนกลับมา) และ คาตา (KATA) เพื่อให้แฟนเพลงได้ดื่มด่ำกับอารมณ์เพลง ขณะเดินเข้าไปในฮอลล์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด ปิดท้ายด้วยเพลง ใบพัด ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมของคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความประทับใจ
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