Nothing Ear (3) : หูฟังที่มีความสมจริงสูงสุด

Nothing Ear (3) เป็นหูฟังที่มีความสมจริงสูงสุดพร้อมไมโครโฟน 2 ตัวต่อข้างพร้อม Clear Voice Technology ที่ใช้ AI แยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ ใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รวมกับเคสชาร์จได้ 30 ชั่วโมง ชาร์จ 10 นาทีใช้งานได้ 10 ชั่วโมง รองรับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP54 เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงรองรับ ChatGPT บนอุปกรณ์ Nothing OSลงนวมบอยส์
Nothing เปิดตัว หูฟัง Nothing Ear (3) พร้อม ไมโครโฟน 2 ตัวต่อข้างพร้อม Clear Voice Technology ที่ใช้ AI แยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ ใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รวมกับเคสชาร์จได้ 30 ชั่วโมง ชาร์จ 10 นาทีใช้งานได้ 10 ชั่วโมง รองรับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP54 เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงรองรับ ChatGPT บนอุปกรณ์ Nothing OSลงนวมบอยส์ แบรนด์สตรีทแฟชั่นไทย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่ 10.00 น.
ณ ชั้น 4 โซน Central Zone Street Fashion ศูนย์การค้า centralwOrld ผู้ที่ซื้อ 30 ท่านแรกรับฟรีเซ็ต Limited Edition ประกอบด้วย T-Shirt และ Raincoat มูลค่ารวม 2,399 บาท ช่วง 5-7 มิถุนายน 2569 ราคาลดเหลือ 4,199 บาทบน TikTok Shop พร้อมส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% และรับฟรี Nothing Thermal Cup มูลค่า 999 บาทสีดำและสีขาว ราคา 5,799 บาท รับส่วนลดทันที 20% เมื่อซื้อคู่กับสินค้าร่วมรายการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ Nothing Thailand และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ Nothing มีหูฟังครอบคลุมทุกกลุ่มราคาในไทย ตั้งแต่ CMF Buds 2a ที่ 1,299 บาทสำหรับกลุ่มประหยัด Ear (open) ที่ 4,499 บาทสำหรับ Open-Ear และ Ear (3) ที่ 5,799 บาทสำหรับกลุ่มต้องการ ANC เต็มรูปแบ
Nothing Ear (3) หูฟัง ไมโครโฟน Clear Voice Technology AI Ios Android Chatgpt Nothing OS
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