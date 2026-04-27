Nothing ประกาศ MILLI เป็น Brand Ambassador คนแรกของไทย พร้อมโปรโมชันพิเศษและขยายช่องทางจำหน่าย

Nothing แบรนด์เทคโนโลยีดีไซน์จากลอนดอน ประกาศแต่งตั้ง MILLI เป็น Brand Ambassador คนแรกของไทย พร้อมจัดงานเฉลิมฉลองและเปิดตัวโปรโมชันพิเศษสำหรับ Phone (4a) Series และ Headphone (a) รวมถึงแผนขยายช่องทางจำหน่ายและบริการหลังการขายเพื่อรองรับฐานผู้ใช้ที่เติบโตขึ้น
ในที่สุด!!
Nothing แบรนด์เทคโนโลยีดีไซน์จากลอนดอน ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการแต่งตั้ง MILLI ศิลปินรุ่นใหม่สไตล์สุดแหวก ขึ้นเป็น Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย หลังจากที่มีการตามจีบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมฐานะเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ ลานน้ำพุบนเว็บไซต์ทางการของ Nothing ทั่วโลก และยึดป้ายบิลบอร์ดทั่ว Parc Paragon เพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า Brand Ambassador ของ Nothing Thailand คนใหม่ปังแค่ไหน งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแนะนำ MILLI ในฐานะ Brand Ambassador เท่านั้น แต่ยังมีการสนับสนุนแบรนด์ SME ไทยอย่างร้านข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าดัง “เจ๊เตียง” มาเสิร์ฟให้เหล่าสักขีพยานรัก พร้อมเสกพื้นที่ใจกลางสยามให้กลายเป็นพื้นที่สีเหลืองสุดแปลกตาเข้ากับธีมข้าวเหนียวมะม่วงที่ MILLI ชอบ และหูฟังสุดเท่อย่าง Headphone (a) Yellow Edition ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยพร้อมกับ MILLI เช่นกัน นอกจากนี้ Nothing ยังเปิดตัวโปรโมชันพิเศษสำหรับการซื้อ Phone (4a) Series ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% เมื่อสั่งซื้อ Headphone (a) คู่กับ Phone (4a) Series และ Phone (4a) มีให้เลือก 2 รุ่นความจุ ได้แก่ 12+256GB ราคา 16,999 บาท และ 8+256GB ราคา 14,999 บาท มาพร้อม 4 สี ขาว ดำ ชมพู และน้ำเงิน รับฟรี Nothing Storage Bag และฟรีรับประกันตัวเครื่องนาน 2 ปี มูลค่า 3,298 บาท ส่วน Phone (4a) Pro ความจุ 12+256GB ราคา 18,999 บาท มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ ขาว ดำ และชมพู รับฟรี Nothing Drawstring Backpack พร้อมรับประกันตัวเครื่องฟรี 2 ปี มูลค่า 3,498 บาท สินค้ามีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ ด้านบริการหลังการขาย Nothing ประกาศแผนขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายในปี 2026 ครอบคลุมทั้งร้านค้าพาร์ตเนอร์อย่าง AIS, Banana, Dotlife, Power Buy และ True รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ Lazada, Shopee และ TikTok Shop พร้อมเปิด Call Center โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 1800 018 320 และ 1800 013 896 พร้อมศูนย์บริการ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับฐานผู้ใช้ที่เติบโตขึ้น ติดตามเรื่องราวความสนุก ความปั่น ความขบถ และความคูลของ Nothing แบรนด์เทคโนโลยีดีไซน์จัดจ้านจากลอนดอน และแรปเปอร์สาวสุดฮอตอย่าง MILLI ได้เร็ว ๆ นี้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Nothing Thailand ผ่านทางเว็บไซต์: NothingTH เฟซบุ๊ก: Nothing Thailand หรือ TikTok: Nothing Thailand StoreNothing x CARNIVAL สายไวได้ก่อน Phone (4a) Series และ Headphone (a) พร้อมขยายเวลา Limited Drop เพิ่ม...
Nothing MILLI Brand Ambassador Phone (4A) Series Headphone (A)
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »