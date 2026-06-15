Nothing Ear (open) หูฟัง Open-Ear และ CMF Watch 3 Pro สมาร์ตวอทช์

Nothing Ear (open) หูฟัง Open-Ear ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ส่งตรงความเป็นเอกลักษณ์จากอังกฤษมาพร้อมวัสดุพรีเมียมลวดนิกเกิล-ไทเทเนียมและซิลิโคนกันเหงื่อ ตัวเครื่องหนักเพียง 8.1 กรัมต่อข้าง เบาจนแทบลืมไปว่ากำลังสวมอยู่ ดีไซน์เกี่ยวหูตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้กระชับแน่นตลอดการใช้งาน ไม่หลุดแม้ในช่วงที่ร่างกายเคลื่อนไหวหนักที่สุด ส่วนเคสที่มาพร้อมกันนั้นบางเฉียบเพียง 19 มม. พกพาได้อย่างสะดวกโดยไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋าแม้แต่น้อย ในด้านเสียงและการโทรก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เบสหนักแน่นเต็มอิ่มพร้อมเทคโนโลยี Sound Seal System ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงรั่วไหลออกสู่ภายนอก จะฟังเพลงหรือพอดแคสต์กลางที่สาธารณะก็สบายใจได้ สำหรับสายโทรศัพท์ ไมโครโฟน 2 ตัวที่เสริมด้วยเทคโนโลยี Clear Voice และ AI ช่วยให้เสียงสนทนาคมชัดในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่กลางถนนที่วุ่นวายหรือในพื้นที่เปิดโล่ง และสำหรับผู้ใช้งานระบบ Nothing OS ยังสามารถเรียกใช้ ChatGPT ผ่านหูฟังได้โดยตรง ยกระดับประสบการณ์การใช้งานสู่อีกระดับอย่างแท้จริง แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง* และเมื่อรวมกับเคสสามารถยืดอายุการใช้งานได้ถึง 30 ชั่วโมงเต็ม* หากแบตหมดกลางทาง เพียงชาร์จ 10 นาทีก็ใช้งานได้ต่ออีกสูงสุด 10 ชั่วโมง* รองรับทั้ง iOS และ Android อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะอยู่เคียงข้างทุกกิจกรรมตลอดวันตามมาด้วย CMF Watch 3 Pro สมาร์ตวอทช์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่จริงจังกับการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ จุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือระบบ GPS แบบ Dual-band 5 ระบบ ที่ยกระดับความแม่นยำในการติดตามเส้นทางขึ้นอีกขั้น ทั้งรวดเร็วและเสถียรกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังรองรับโหมดกีฬากว่า 131 โหมด ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่คุณนึกออก
ประกาศตัวสู่ตลาดเทคโนโลยี แบรนด์สัญชาติอังกฤษก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสานดีไซน์โดดเด่นเข้ากับประสิทธิภาพจริงได้อย่างลงตัว ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ดูดีบนชั้นวาง แต่คือเพื่อนที่พร้อมลุยทุกกิจกรรมไปพร้อมกับคุณ วันนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมโปรโมชัน Mid-Month Sale ที่หยิบ 2 ผลิตภัณฑ์ขึ้นหน้าให้โลกได้รู้จัก หากคุณคือคนที่ชีวิตไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะวิ่ง ปั่น ปีน หรือแค่เดินตะลุยเมืองทุกวัน Nothing พร้อมส่งไอเทมสำหรับสายแอคทีฟพร้อมโปรโมชัน Mid-Month Sale ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เริ่มกันที่ Nothing Ear (open) หูฟัง Open-Ear ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ส่งตรงความเป็นเอกลักษณ์จากอังกฤษมาพร้อม วัสดุพรีเมียมลวดนิกเกิล-ไทเทเนียมและซิลิโคนกัน เหงื่อ ตัวเครื่องหนักเพียง 8.1 กรัมต่อข้าง เบาจนแทบลืมไปว่ากำลังสวมอยู่ ดีไซน์เกี่ยวหูตามหลักสรีรศาสตร์ ช่วยให้กระชับแน่นตลอดการใช้งาน ไม่หลุดแม้ในช่วงที่ร่างกายเคลื่อนไหวหนักที่สุด ส่วนเคสที่มาพร้อมกันนั้นบางเฉียบเพียง 19 มม.
พกพาได้อย่างสะดวกโดยไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋าแม้แต่น้อย ในด้านเสียงและการโทรก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เบสหนักแน่นเต็มอิ่มพร้อมเทคโนโลยี Sound Seal System ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงรั่วไหลออกสู่ภายนอก จะฟังเพลงหรือพอดแคสต์กลางที่สาธารณะก็สบายใจได้ สำหรับสายโทรศัพท์ ไมโครโฟน 2 ตัวที่เสริมด้วยเทคโนโลยี Clear Voice และ AI ช่วยให้เสียงสนทนาคมชัดในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่กลางถนนที่วุ่นวายหรือในพื้นที่เปิดโล่ง และสำหรับผู้ใช้งานระบบ Nothing OS ยังสามารถเรียกใช้ ChatGPT ผ่านหูฟังได้โดยตรง ยกระดับประสบการณ์การใช้งานสู่อีกระดับอย่างแท้จริง แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง* และเมื่อรวมกับเคสสามารถยืดอายุการใช้งานได้ถึง 30 ชั่วโมงเต็ม* หากแบตหมดกลางทาง เพียงชาร์จ 10 นาทีก็ใช้งานได้ต่ออีกสูงสุด 10 ชั่วโมง* รองรับทั้ง iOS และ Android อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะอยู่เคียงข้างทุกกิจกรรมตลอดวันตามมาด้วย CMF Watch 3 Pro สมาร์ตวอทช์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่จริงจังกับการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะ จุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือระบบ GPS แบบ Dual-band 5 ระบบ ที่ยกระดับความแม่นยำในการติดตามเส้นทางขึ้นอีกขั้น ทั้งรวดเร็วและเสถียรกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังรองรับโหมดกีฬากว่า 131 โหมด ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่คุณนึกออ
Nothing Ear (Open) หูฟัง Open-Ear CMF Watch 3 Pro สมาร์ตวอทช์ ดีไซน์โฉบเฉี่ยว วัสดุพรีเมียมลวดนิกเกิล-ไทเทเนียมและซิลิโคนกัน ดีไซน์เกี่ยวหูตามหลักสรีรศาสตร์ เบสหนักแน่นเต็มอิ่ม เทคโนโลยี Sound Seal System ระบบ GPS แบบ Dual-Band 5 ระบบ ระบบ Nothing OS Chatgpt ผ่านหูฟังได้โดยตรง แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อการ ยืดอายุการใช้งานได้ถึง 30 ชั่วโมงเต็ม รองรับทั้ง Ios และ Android อย่างไร้รอยต่อ มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54
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