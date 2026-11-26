Norse Atlantic Airways หยุดบินทุกเที่ยวบิน หลังเจอวิกฤตน้ำมัน ปัดเป่าไม่เจอเงินทุน
Norse Atlantic Airways ตัดสินใจระงับเที่ยวบินทั้งหมดเนื่องจากวิกฤตการเงินและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เตรียมยื่นล้มละลายหากหาเงินทุนไม่ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
สายการบิน Norse Atlantic Airways ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินทุกเส้นทางทันที หลังเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนักจากต้นทุนน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยบริษัทระบุชัดเจนว่าจะยื่นคำร้องล้มละลายหากไม่สามารถระดมทุนฉุกเฉินได้ทันเวลา
การตัดสินใจดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินที่มีกำหนดบินในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันแรก ทำให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการเดินทางAlso read'นอร์ส รีพับบลิค'ปรับโฉมครั้งใหญ่ลงทุนไลฟ์สไตล์สเปซพื้นที่สร้างสรรค์แบบมัลติฟังก์ชั่นจับไลฟ์สไตล์ย่านกำลังซื้อสูง
สาเหตุวิกฤตและการเจรจากับนักลงทุน
สถานะทางการเงินของ Norse Atlantic Airways อยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สายการบินไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
Norse Atlantic Airways เคยพยายามสร้างตลาดเที่ยวบินระยะไกลราคาประหยัดโดยเชื่อมต่อทวีปยุโรปกับสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner จำนวน 12 ลำ
อย่างไรก็ตาม สายการบินต้องแบกรับแรงกดดันจากต้นทุนน้ำมันที่พุ่งสูง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ปฏิกิริยาจากพาร์ทเนอร์และการยกเลิกเที่ยวบิน
Pakistan International Airlines หรือ PIA ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการเที่ยวบินบางส่วนของ Norse ได้ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ว่า Norse ได้ระงับการดำเนินงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสายการบินและระบบ FlightRadar24 ยืนยันว่าเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 และจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน ยังไม่มีการกลับมาให้บริการอีกครั้ง
Norse Atlantic Airways ออกแถลงการณ์ยอมรับว่าสถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในขั้นวิกฤต และจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้นโดยด่วน
ผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศไทย
การระงับบินครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยรวมทั้งหมด 7 เส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางปัจจุบันและเส้นทางที่วางแผนจะเปิดใหม่
ก่อนหน้านี้ Norse Atlantic Airways มีเที่ยวบินให้บริการ 5 เส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยโดยตรง ซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารไทยจำนวนมากได้รับผลกระทบจากนโยบายครั้งนี้
การหยุดบินครั้งนี้อาจส่งผลต่อตลาดการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ทางการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางยุโรปที่เชื่อมต่อเข้ากับเอเชีย
ขั้นตอนถัดไปและความหวังในการกู้ชีพ
ตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจากับนักลงทุนเรื่องความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการพร้อมจัดหาเงินทุนเพื่อ挽救สถานการณ์
Norse Atlantic Airways ยังคงเร่งหาเงินทุนระยะสั้นเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้อีกครั้ง โดยหากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทยาเตรียมยื่นล้มละลาย
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