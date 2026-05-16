Noise of train and bus project, notice for no double-sided motorbiking banned near feilds, PRO suggests for raising CNG to improve people's life.

The Prime Minister, Anutin Charnvirakul, commented on the issue of train and bus lane while paying his respects to the victims of the train accident on the bus. He reminded that it was not appropriate to place cars on the train lane and questioned why the trains did not slow down. Meanwhile, the place where the accident occurred was a congested area. It is being pondered why there was no accident like this in the past. However, it is still a mystery why an accident happened today.
นายกฯ ชี้รถเมล์ไม่ควรคร่อมรางรถไฟ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรถไฟไม่ชะลอความเร็วเลย ขณะที่จุดเกิดเหตุเป็นย่านรถติด ทำไมที่ผ่านมาไม่เกิดเหตุแบบนี้ นายกฯอนุทิน” ตั้งข้อสังเกตอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ชี้รถเมล์ไม่ควรคร่อมรางรถไฟ แต่ทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนรถไฟ ว่ามีรถเมล์คร่อมรางรถไฟอยู่ เพราะแยกอโศก รถติดทั้งวัน ที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เกิดเหตุเช่นนี้ แต่ทำไมวันนี้ถึงเกิดเหตุ Still a mystery ข่าวล่าสุด16 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.40 น.
เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ไฟลุกไหม้รุนแรง บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์มักกะสัน แยกอโศก-เพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โดย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท เร่งเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือ โดยมีรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิต 8 ราย และบาดเจ็บ 32 รายล่าสุดเวลา 22.00น.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ และได้เดินทางสำรวจสถานที่เกิดเหตุตามจุดต่างๆ ทั้งบริเวณจุดที่มีการเคลื่อนย้ายซอกรถเมล์ และจุดที่กลางรางรถไฟที่คาดว่าจะเป็นจุดที่รถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟก่อนถูกชน โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และพล. ต.
อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ. ตร. ) คอยรายงานเหตุการณ์แล้วรอให้ผลตรวจสอบ
Ministry official visits scene; 8 dead as train collides with bus, sets fire to vehiclesA ministry official has visited the scene of a train-bus collision and fire that has claimed eight lives and left about 32 people injured. The incident occurred along the Mass Rapid Transit (MRT) 206 line in Bangkok.
รถไฟชนรถเมล์ สิริพงศ์ ยัน ผิดว่าไปตามผิด ด้านผู้ว่าการรถไฟ รับเหตุเกิดไม้กั้นไม่ตกMinistry of Transport releases a statement on accidents between a train and a public bus, with the minister saying it's a mistake and the head of the railroad department accepting that the train's guardrails didn't fall, and noting a request for 1.5 million baht from Road Transport Department to compensate for injuries and deaths.
