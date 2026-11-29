Niu New Sukiyaki เจอกระแสต่อต้านกฎแต่งหน้าพนักงานหญิง
ร้านบุฟเฟ่ต์ Niu New Sukiyaki เผชิญวิพากษ์วิจารณ์หนักจากกฎระเบียบการแต่งหน้าที่เข้มงวดสำหรับพนักงานหญิง ขณะที่ลูกค้าและอดีตพนักงานมองว่าไม่สมเหตุสมผล
ร้านบุฟเฟ่ต์ สุกี้ยากี้ สไตล์ญี่ปุ่นชื่อดังในจีนอย่าง Niu New Sukiyaki กำลังเผชิญกับกระแสดราม่าอย่างหนักหลังจากที่มีกฎระเบียบภายในร้านที่กำหนดให้พนักงานหญิงต้องแต่งหน้าและจัดทรงผมอย่างเรียบร้อยเสมอ กฎดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลว่าสร้างความกดดันและเสียเวลาให้กับพนักงาน โดยบางสาขายังบังคับใช้กฎนี้กับพนักงานทำความสะอาดและพนักงานครัวอีกด้วย
รายละเอียดกฎการแต่งหน้าและความแตกต่างในแต่ละสาขา
Niu New Sukiyaki เป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะระบบที่รองรับการนั่งรับประทานอาหารคนเดียว โดยมีราคาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 150 หยวน หรือราว 700 บาท บางช่วงมีลูกค้าต้องรอคิวนานถึง 8 ชั่วโมง จนเกิดการซื้อขายคิวกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ความนิยมนี้กลับสวนทางกับเสียงบ่นเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดเรื่องการแต่งหน้าของพนักงานAlso readทัพเมียนมาโจมตีทางอากาศ ถล่มสถานที่จัดงานแต่งงาน-ร.ร. ดับหลายสิบชีวิต
กฎการแต่งหน้าแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา แต่บางแห่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพนักงานเสิร์ฟหญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานหญิงทุกตำแหน่งอีกด้วย ผู้จัดการสาขาบางแห่งกำหนดให้เครื่องสำอางต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การทาลิปสติก ทาอายแชโดว์ กรีดอายไลเนอร์ ไปจนถึงการติดขนตาปลอม ในขณะที่พนักงานชายเพียงแค่ดูสะอาดและเรียบร้อยก็ถือว่าเพียงพอแล้ว
มุมมองพนักงานและลูกค้าต่อความไม่เท่าเทียม
ทางร้านมีนโยบายให้เงินสนับสนุนค่าแต่งหน้าแก่พนักงานประจำเดือนละ 100 หยวน หรือประมาณ 500 บาท แต่พนักงานบางส่วนมองว่าเงินจำนวนนี้ไม่สมเหตุสมผลกับการต้องเสียเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อดีตพนักงานรายหนึ่งเปิดเผยว่า บางครั้งต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อเตรียมตัวแต่งหน้าก่อนไปทำงาน ขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งที่สมัครงานพาร์ตไทม์อ้างว่าไม่ได้รับเลือกเพราะแต่งหน้าไม่เก่งและไม่ได้ใช้สเปรย์จัดแต่งทรงผม
ลูกค้าและชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกฎนี้ โดยเน้นว่าสิ่งที่สำคัญคือการบริการและคุณภาพอาหารมากกว่ารูปลักษณ์ มีผู้ใช้โซเชียลระบุชัดเจนว่าไม่มีใครจ้องมองหน้าพนักงานเสิร์ฟตอนกินอาหาร สิ่งที่สนใจคือเนื้อสดหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความเห็นแย้งว่าทำไมผู้หญิงจึงต้องเสียเวลาเพิ่มในการแต่งหน้าและล้างเครื่องสำอางในขณะที่ทำงานเท่ากัน
บทเรียนจากคู่แข่งและแนวโน้มในอนาคต
กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมร้านอาหารจีน โดยร้าน Big Pizza เคยถูกวิจารณ์มาก่อนในเรื่องการบังคับให้พนักงานหญิงทาลิปสติกสีสด และ Haidilao ก็เคยถูกจับตามองเรื่องกฎการแต่งหน้าสำหรับพนักงานหญิงก่อนที่จะยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวในภายหลัง ในขณะที่ Niu New Sukiyaki ยังคงไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
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