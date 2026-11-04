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Nintendo เพิ่มภาษาไทยให้ Zelda Tears of the Kingdom และ Ocarina of Time บน Nintendo Switch 2

techoffside#14 in ประเทศไทย
Nintendo เพิ่มภาษาไทยให้ Zelda Tears of the Kingdom และ Ocarina of Time บน Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 · นินเท็นโด · ภาษาไทย
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นินเท็นโด (ประเทศไทย) ประกาศเพิ่มการรองรับภาษาไทยให้เกม Tears of the Kingdom ในเดือนธันวาคม 2569 และ Ocarina of Time ในต้นปี 2570 บน Nintendo Switch 2 ทำให้ซีรีส์นี้มีเกมเล่นเป็นภาษาไทยรวม 3 เกม

บริษัท นินเท็นโด (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแผนเพิ่มการรองรับ ภาษาไทย ให้เกม The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom และ The Legend of Zelda: Ocarina of Time บนเครื่อง Nintendo Switch 2 เมื่อทั้งสองเกมรองรับ ภาษาไทย แล้ว ซีรีส์ The Legend of Zelda จะมีเกมที่เล่นเป็น ภาษาไทย ได้รวม 3 เกมบนเครื่องรุ่นนี้ การประกาศนี้เผยแพร่โดย ทาคาฮิโระ มิอุระ กรรมการผู้จัดการ นินเท็นโด (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการสำคัญคือ Tears of the Kingdom จะรองรับภาษาไทยในเดือนธันวาคม 2569 (ค.ศ. 2026) ส่วน Ocarina of Time มีกำหนดรองรับภาษาไทยบน Nintendo Switch 2 ในช่วงต้นปี 2570 (ค.ศ. 2027) ทั้งสองเกมจะเป็นอีกทางเลือกด้านภาษาสำหรับผู้เล่นชาวไทย หลังการเพิ่มภาษาไทยในเกมทั้งสองเรื่องแล้ว เกมในซีรีส์นี้ที่เล่นเป็นภาษาไทยได้จะเพิ่มขึ้นเป็นสามเกม

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กำหนดการเพิ่มภาษาไทยในเกม Zelda แต่ละเรื่อง

นินเท็นโด (ประเทศไทย) ระบุว่า The Legend of Zelda: Breath of the Wild เพิ่มการรองรับภาษาไทยไปแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2569 ดังนั้นเกมนี้จึงรองรับภาษาไทยอยู่ก่อนแล้ว ก่อนการเพิ่มเกมอีกสองเรื่องตามกำหนดการที่ประกาศในครั้งนี้

ดังนั้นเมื่อ Tears of the Kingdom รองรับภาษาไทยในเดือนธันวาคม 2569 และ Ocarina of Time รองรับในต้นปี 2570 ซีรีส์ The Legend of Zelda จะมีเกมที่เล่นเป็นภาษาไทยได้ครบสามเรื่องบน Nintendo Switch 2 โดยไม่ต้องรอการประกาศเพิ่มเติมจากบริษัทในการเพิ่มเกมอื่นในซีรีส์นี้

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การเพิ่มภาษาไทยไม่ได้จำกัดเฉพาะเมนูหรือคำอธิบายทั่วไป เพราะตัวอย่างหน้าจอของ Ocarina of Time ที่เผยแพร่พร้อมข่าวแสดงข้อความภาษาไทยทั้งในบทสนทนาของตัวละครและในคำสั่งควบคุม เช่น คำว่า 'กระโดด' ซึ่งเป็นคำสั่งที่ผู้เล่นใช้บ่อยระหว่างการเดินทาง

ตัวอย่างหน้าจอและการแสดงข้อความภาษาไทย

ภาพตัวอย่างของ Ocarina of Time แสดงให้เห็นว่าข้อความภาษาไทยปรากฏอยู่ในกล่องบทสนทนาของตัวละคร ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้เล่นต้องอ่านตลอดการดำเนินเรื่อง ทำให้ผู้เล่นเข้าใจเนื้อเรื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น

นอกจากบทสนทนา ภาพตัวอย่างยังแสดงคำสั่งควบคุมเป็นภาษาไทย ได้แก่ คำว่า 'ซ่อน' และ 'บันทึกบทสนทนา' ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปรากฏในหน้าจอบทสนทนาโดยตรง การแสดงผลลักษณะนี้ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจปุ่มและเมนูที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น

โอกาสสัมผัสเกม Zelda ภาษาไทยในงานใหญ่

บูธ Nintendo Switch 2 ในโซน Entertainment Area ของงาน gamescom asia × Thailand Game Show 2026 เปิดให้ผู้เข้าชมเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้สัมผัส The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom เวอร์ชันภาษาไทย งานนี้จัดระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

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สำหรับผู้เล่นชาวไทย การได้ทดลองเล่นเวอร์ชันภาษาไทยก่อนวันวางจำหน่ายการรองรับภาษาอย่างเป็นทางการ เป็นโอกาสตรวจสอบการแสดงผลของข้อความ บทสนทนา และเมนูควบคุมด้วยตนเองในสภาพการเล่นจริง

techoffside#14 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Nintendo Switch 2 นินเท็นโด ภาษาไทย Legend Of Zelda Ocarina Of Time ทาคาฮิโระ มิอุระ Thailand Game Show

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