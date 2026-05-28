The news text is a long post on social media by a person who has fled charges related to Section 112 of the Thai Criminal Code. The post includes various topics such as the Thai government's handling of the COVID-19 vaccine, the election of the mayor of Bangkok, and the ban on certain African countries from entering Thailand.
นี่.. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ผู้ลี้ภัยคดีอาญามาตรา 112 ได้โพสต์ ‘ขอ’ เอาไว้ก่อนหน้าที่ศาลอาญาจะพิเคราะห์แล้วเห็นว่า..
‘การกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่ ซึ่งก็ส่งผลให้คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำเลย รอดคุกให้บรรดาสาวกส้มได้เฮลั่น ส่วนผมแม้จะไม่ได้มีความผูกพันธ์ใดๆ ก็ต้องขอแสดงความยินดี.. ไปพร้อมๆ กับขอ ไม่อยากให้คิด-มโนกันไปไกล อ๋อ..
ที่พรรคส้มไม่ยอมลงชื่อฟ้อง ‘เขากระโดง’ ร่วมกับ พล. ต. อ. เสรีพิศุทธ์ มันเป็นพรรค์นี้เอง!
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น พรรคส้มก็คงจะไม่ไปยื่นเรื่องให้ศาลตั้งคณะไต่สวนอิสระ ป. ป. ช. จากกรณี ‘ยกคำร้อง’ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ ก่อนหน้านี้หรอก!
ก็เหมือนกับกรณีของคุณวีระ สมความคิด นั่นแหละ อย่าไปจินตนาการ-คิดเลยเถิดไปว่าแกมีนอก-มีในถึงได้ ‘ถอนฟ้อง’ป. ป. ช. ท่านอื่นๆจนเหลือเพียงพล.
ต. อ. วัชรพล กับคุณสุภา.. และ..
ทั้งสองท่านก็ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 สั่งจำคุกไปคนละ 3 ปี ซึ่งผมคนหนึ่งล่ะ.. ไม่คิดมาก ไม่สงสัยอะไรเลย.. สาบาน! ส่วนนั่น..
เห็นพาดหัวข่าว ‘แนวหน้าออนไลน์’.. แคนาดาสั่งแบนพลเมือง 3 ชาติแอฟริกา ห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา 90 วัน! ก็ไม่รู้.. แบบไหน ‘ปลอดภัย’ หรือ ‘เสี่ยงน้อย’ กว่ากัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เมื่อ นพ.
สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน..
‘ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรองโรค ทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ และระบบควบคุมโรค และขอความร่วมมือผู้เดินทางทุกคนให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริง เพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ’ ผมก็เห็นต้องเชื่อและไว้วางใจ ‘หมอ’ แต่กระนั้น ถ้ารัฐบาลไทยจะเอาอย่างแคนาดา ผมก็ว่าดีอยู่นะ น่าจะลองพิจารณาดูให้รอบคอบ!
สั่งแบน 3 เดือน แค่มาตรการชั่วคราวคงไม่กระทบรายได้การท่องเที่ยวอะไรมาก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา ซึ่ง 3 ประเทศที่ว่านี้ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก), ยูกันดา และซูดานใต้ ที่ตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าจะหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยแล้วกี่มากน้อย?
และเพื่อไม่ให้ประเทศต้อง ‘ปิด’ เหมือนเช่นที่เกิดโรคระบาด ‘โควิด-19’ จึงใคร่ขอวิงวอนคนไทยทั่วทุกพื้นที่ นอกจากช่วยเป็นหูเป็นตา ระแวดระวังคนต่างด้าวท้าวต่างแดนแล้ว.. ตัวเองก็ต้องซื่อสัตย์ ตรงไป-ตรงมา อย่าปิดบังข้อมูลการเดินทาง ถ้ามีใครกลับจากไปเที่ยว-ไปทำธุระ 3 ประเทศดังกล่าวมา ให้กักตัว หรือไปพบแพทย์ตรวจเช็ก เพื่อความชัวร์!
อย่าประมาท โดยเฉพาะในห้วงสงครามของคนบ้า (อำนาจ-เงินตรา) ในขณะนี้ อาจจะไม่ได้อุบัติแค่ ‘ไวรัสอีโบลา’ เพราะแม้แต่โควิด-19 ที่เชื้อยังหลงเหลืออยู่.. ถึงวันนี้ คณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของ WHO ก็ยังสรุปไม่ได้ว่า ‘หลุดจากแล็บ’ หรือ ‘แพร่จากสัตว์’ กันแน่! เอ้า..
แต่นั่นไม่ต้องสรุป ด้วยรู้-เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อย ผมหมายถึงผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.. เริ่มจาก.. ม. ล.
กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ได้หมายเลข 1 นายสมัย ละเลิศ ได้หมายเลข 2 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ ได้หมายเลข 3 นายประทีป วัชรโชคเกษม ได้หมายเลข 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี ได้หมายเลข 5 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ได้หมายเลข 6 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ ได้หมายเลข 7 นายวีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ได้หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้หมายเลข 10 นายประยูร ครองยศ ได้หมายเลข 11 พล. ต. ท. ชาญเทพ เสสะเวช ได้หมายเลข 1
