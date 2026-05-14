News Text Analysis

A comprehensive analysis of the news text including headline, summary, category, and keyword extraction. The text contains information on the meeting between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping, the appointment of Fed Vice Chairman Quain Woods as its next president, the denial of a report that the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited UAE, and a request from the Iranian foreign minister for the release of four Iranian citizens detained by Cuba.
ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวผสมผสานในเช้าวันนี้ (14 พ. ค.
) ขณะที่นักลงทุนจับตาการพบปะหารือครั้งสำคัญระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และสี จิ้นผิง ผู้นำจีน เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน และการค้าโลก ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธ (13 พ. ค.
) เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่ทั่วโลกจับตา โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทสหรัฐฯ เดินทางร่วมด้วย ซึ่งรวมถึงอีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา (Tesla) และเจนเซน หวง ผู้บริหารของอินวิเดีย (Nvidia) -- วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติรับรองเควิน วอร์ช ให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนถัดไปในวันพุธ (13 พ. ค.
) เปิดทางให้เขาเข้ารับตำแหน่งแทนเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดคนปัจจุบัน ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้ (15 พ. ค.
) ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังจับตาว่า วอร์ชจะสามารถรักษาคำมั่นในการคงความเป็นอิสระของเฟดในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนได้หรือไม่ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ วิจารณ์พาวเวลอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้เฟดปรับลดต้นทุนการกู้ยืมเร็วขึ้น -- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ปฏิเสธรายงานข่าวในวันพุธ (13 พ. ค.
) ที่ระบุว่า เบนจามิน เน tunteหู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้เดินทางเยือน UAE โดยระบุว่า ข่าวที่อ้างว่า UAE ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีอิสราเอล หรือคณะผู้แทนทางทหารของอิสราเอลนั้น ไม่เป็นความจริง กระทรวงการต่างประเทศ UAE ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอล ดำเนินอยู่ภายใต้กรอบความตกลงอับราฮัม (Abraham Accords) ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงลับแต่อย่างใด กระทรวงการต่างประเทศ UAE ระบุเพิ่มเติมว่า ข้อกล่าวอ้างใด ๆ เกี่ยวกับการเยือนที่ไม่มีการเปิดเผย หรือการจัดการอย่างไม่เป็นทางการนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่มีมูล เว้นแต่จะมีการประกาศจากหน่วยงานทางการของ UAE ที่เกี่ยวข้อง -- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนในช่วงค่ำวานนี้ (13 พ.
ค. ) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ก่อนที่เขาจะเข้าพบประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนในวันนี้ (14 พ. ค. ) การเดินทางดังกล่าว ถือเป็นการเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 9 ปี และเป็นครั้งที่ 2 ของปธน.
ทรัมป์ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 -- อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เรียกร้องให้ทางการคูเวตปล่อยตัวชาวอิหร่าน 4 คนโดยทันที หลังถูกควบคุมตัวในข้อหาพยายามแทรกซึมเข้าไปในดินแดนคูเวต กองทัพฟิลิปปินส์แถลงเมื่อวานนี้ว่า ทหารที่ถูกพบเห็นภายในอาคารวุฒิสภาเป็นกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภั
US President Donald Trump Chinese President Xi Jinping Market Movement Iran-Americas Competence Iranian Foreign Minister Israeli Prime Minister UAE
